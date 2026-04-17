Ajax, Dani Ceballos'u istiyor! İspanya milli takım oyuncusu Real Madrid'den ayrılmaya yaklaşırken, eski Barcelona yöneticisi Jordi Cruyff cesur bir hamle yaptı
Cruyff, Ajax'ın yeniden yapılanması için Madrid'li yıldızı hedefliyor
AS'nin haberine göre, Ajax gelecek sezon için Ceballos'u kadrosuna katmak üzere cesur bir girişimde bulundu. Cruyff, Amsterdam'da iz bırakmak için hiç vakit kaybetmedi ve sportif direktör olarak ilk büyük projesine liderlik etmesi için gözünü bu orta saha oyuncusuna dikti. Kulüp, 2022'den beri Eredivisie şampiyonluğunu kazanamadı ve şu anda kalan dört maçla Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için mücadele ediyor. Ünlü gençlik akademisine bağlı kalmaya devam etseler de, şampiyon PSV'nin gerisinde kalan kadroya anında liderlik ve teknik kalite katabilecek deneyimli profesyonelleri aktif olarak arıyorlar.
Arbeloa yönetimindeki hayal kırıklığı yaratan kampanya
İspanya'nın başkentindeki durum Ceballos için giderek daha sinir bozucu hale geldi. Álvaro Arbeloa'nın yönetiminde düzenli süre bulmakta zorlanıyor ve geri dönüşünden bu yana sadece beş maçta forma giydi. Şu anki teknik direktörü altında henüz hiçbir maça ilk onbirde başlamadı. Sezonu daha önce, onu altı hafta sahalardan uzak tutan bir kas sakatlığı nedeniyle sekteye uğramıştı. Sezonun tamamında 22 maçta sadece 804 dakika oynadı ve sadece yedi maçta ilk 11'de yer aldı. Ayrıca, Madrid'in son üç maçında tek bir dakika bile oynamadı, bu da onu en az kullanılan üçüncü saha oyuncusu yaptı.
Askıya alınan transferler ve Betis ile ilgili önceki haberler
Ceballos'un Bernabeu'dan ayrılacağı söylentileri ilk kez gündeme gelmiyor. Real Betis'e geri döneceği sık sık konuşuluyordu, ancak ayrılmaya en çok geçen yaz yaklaşmıştı. Marsilya, zorunlu satın alma opsiyonu içeren bir kiralama anlaşması için Real Madrid ile mutabık kalmıştı. Ancak orta saha oyuncusu, transfer döneminin sonlarında bu transferi engellemeye karar verdi. Bu kararın, onun ayrılmasını kolaylaştırmak isteyen Valdebebas'taki kulüp yönetimi ile arasında gerginliğe neden olduğu bildirildi. Sözleşmesinin bitmesine sadece bir yıl kaldığı için, kalıcı bir ayrılık artık kaçınılmaz görünüyor.
İspanyol oyun kurucuyu heyecan verici bir yaz bekliyor
Ceballos, durma noktasına gelen kariyerini yeniden canlandırmak için Hollanda'ya transfer olmanın doğru bir adım olup olmadığına yakında karar vermek zorunda. Real Madrid, oyuncunun sözleşmesinin son yılında kâr elde etmek amacıyla yaz aylarında kapsamlı bir kadro değişikliğine hazırlanırken, Cruyff'un yenilenmiş Ajax takımında kilit bir rol üstlenme fırsatı, reddedilmesi imkansız bir cazibe olabilir.