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Ajax, Barcelona kalecisi Marc ter Stegen'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı
Ajax, Ter Stegen'in kiralık transferini tamamladı
Ajax, tecrübeli kaleci Marc ter Stegen'i kadrosuna katmak için Barcelona ile resmen anlaşmaya vardı. 34 yaşındaki file bekçisi, İspanyol devinden geçici olarak ayrılmasının ardından bir sezonluk kiralık anlaşmayla Amsterdam'a transfer oldu. Alman milli oyuncunun transferi, Eredivisie ekibi için önemli bir hamle anlamına geliyor. Ter Stegen, üst düzeyde kendini kanıtlamış bir kariyerle Hollanda'ya gelirken yeni sezon öncesinde kadroya büyük güç katıyor.
Cruyff yeni takviyeden memnun
Bu transfer, Almanya milli oyuncusunu Ajax'ın sportif yönetimiyle, özellikle de Cruyff ile yeniden buluşturuyor. İkili, İspanya futbolunda birlikte görev yaptıkları dönemden zaten güçlü bir profesyonel ilişki paylaşıyor.
Cruyff, karmaşık anlaşmanın sonunda tamamlanmasının ardından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Başarılı transfer hakkında konuşan Cruyff, şöyle dedi: "Marc'ın olağanüstü bir geçmişi var ve nitelikleri geniş çapta biliniyor.
"Kadroya hemen katkı sağlayacak bir isim. Marc ve ben birbirimizi iyi tanıyoruz, onunla yeniden çalışmayı dört gözle bekliyorum. Onu buraya getirmek için bir süredir çalışıyorduk, bu yüzden sözleşmesini imzalamasından ve artık başlayabilecek olmasından çok memnunuz."
İspanya'da başarılarla dolu bir kariyer
30 Nisan 1992'de Monchengladbach'ta doğan Ter Stegen, profesyonel futbol yolculuğuna doğduğu şehrin kulübünde başladı. Borussia Monchengladbach formasıyla üç buçuk sezonda 127 maça çıkarak yükselen bir yıldız olarak kendini gösterdi.
Bu etkileyici performans, ona 2014 yazında Katalonya'ya sansasyonel bir transfer kazandırdı. Barcelona'da geçen son derece başarılı 10 yılı boyunca kaleci, tüm kulvarlarda tam 423 maça çıktı. İspanya'daki uzun kariyeri çok sayıda büyük kupa ve yurt içi üstünlük getirdi. Ter Stegen, Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmasının yanı sıra etkileyici şekilde yedi La Liga şampiyonluğu da yaşadı.
- Getty
Son kiralık dönemlerin ardından
Uluslararası arenada da büyük beğeni toplayan file bekçisi, Almanya Milli Takımı formasıyla 44 kez görev yaptı. Bu üst düzey turnuva deneyimi birikimini doğrudan Ajax soyunma odasına taşıyor.
Ajax'a yapılan bu transfer, Barcelona'dan kısa süreli bir başka ayrılığın ardından geldi. Alman kaleci, geçen sezonun ikinci yarısını Girona'da kiralık olarak geçirdi. Sezonluk sözleşmesine artık resmen imza atan Ter Stegen, Ajax savunmasının bel kemiği olmayı hedefleyecek. 34 yaşındaki oyuncu, kariyerindeki bu heyecan verici yeni döneme hazırlanırken kulübün kendisine duyduğu güvenin karşılığını vermeyi amaçlıyor.
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