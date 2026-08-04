Ajax, Barcelona kalecisi Marc ter Stegen'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı

Bu transfer, Almanya milli oyuncusunu Ajax'ın sportif yönetimiyle, özellikle de Cruyff ile yeniden buluşturuyor. İkili, İspanya futbolunda birlikte görev yaptıkları dönemden zaten güçlü bir profesyonel ilişki paylaşıyor.

Cruyff, karmaşık anlaşmanın sonunda tamamlanmasının ardından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Başarılı transfer hakkında konuşan Cruyff, şöyle dedi: "Marc'ın olağanüstü bir geçmişi var ve nitelikleri geniş çapta biliniyor.

"Kadroya hemen katkı sağlayacak bir isim. Marc ve ben birbirimizi iyi tanıyoruz, onunla yeniden çalışmayı dört gözle bekliyorum. Onu buraya getirmek için bir süredir çalışıyorduk, bu yüzden sözleşmesini imzalamasından ve artık başlayabilecek olmasından çok memnunuz."







