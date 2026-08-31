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Ajan Noni! Madueke, Arsenal'ın Aston Villa'dan Ezri Konsa için yaptığı 55 milyon sterlinlik hamledeki gizli rolünü açıkladı
Arsenal, Konsa transferiyle savunma hattını güçlendirdi
Arsenal taraftarları, Konsa'nın geçen hafta Aston Villa'dan yüksek bedelli bir transferin ardından Emirates Stadyumu'na gelmesiyle en yeni transferlerini karşıladı. Thomas Tuchel'in Dünya Kupası kadrosunda yer alan 28 yaşındaki stoper, dört yıllık sözleşmeye imza atarak geleceğini Arteta'nın takımına bağladı.
£55 milyonluk transfer, büyük bir ivme yakalamış bir kulübe geldi. Arsenal, geçen sezon Premier League şampiyonluğu için 22 yıllık bekleyişine sonunda son verdi ve unvan savunmasına Coventry City karşısında aldığı net 3-0'lık galibiyetle başladı. Konsa şimdi, şampiyon ekibin pazartesi akşamı Villa Park'ta eski takımına konuk olacağı maçta resmi debutunu yapmaya hazırlanıyor.
- Getty Images Sport
Madueke'nin kritik transfer tavsiyesi
Madueke, perde arkasında kilit bir rol oynadı ve milli takımdan bağlantısını kullanarak Konsa’nın kuzey Londra’ya yönelmesine yardımcı oldu. Arsenal’ın resmi internet sitesine konuşan kanat oyuncusu, bu yeniden buluşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Madueke, "Her şeyden önce Ezri benim çok yakın bir arkadaşım" dedi. "Bir süredir İngiltere Milli Takımı’nda birlikte oynuyoruz.
"Onun burada olmasından büyük mutluluk duyuyorum, harika bir oyuncu ve sadece takıma değil kulüp içindeki ortama da çok önemli bir katkı yapacağını biliyorum" diye ekledi Madueke. "Birlikte neler başaracağımızı görmek için sabırsızlanıyorum. Burası harika bir kulüp, harika bir ortam ve imzayı atmadan önce [Ezri Konsa’ya] da söylüyordum, seçebileceği en iyi yer burasıydı."
İlk 11’de yer kapma yarışındaki yoğun rekabete de değinen Madueke, bu meydan okumayı benimsedi. "Her hafta, maçtan maça forma için mücadele ettiğinizi biliyorsunuz. Elinizde her kulvarda mücadele edebilecek kapasiteye sahip muhteşem bir kadro olduğunu biliyorsunuz" ifadelerini kullandı. "Milli takım oyuncuları ve üst düzey isimlerle dolu bir kadromuz var ve ihtiyacımız olan da tam olarak bu."
- Imagn
Şampiyonlar özgüven dalgasının üzerinde ilerliyor
Geçen sezonki tarihi yerel zaferin ve kısa süre önce Manchester City'ye karşı alınan Community Shield galibiyetinin ardından Emirates çevresindeki hava hâlâ büyük bir coşkuyla dolu. Madueke, kadronun mentalitesinde belirgin bir değişim olduğunu belirtti. "Herkesin [daha özgür] olduğunu hissediyorum, herkes daha rahat, bu da iyi," itirafında bulundu. "[City] geçen sezon bizi iki kez yenmişti, bu yüzden onları yenip sezonun ilk kupasını kazanmak harika bir histi, bu sezonun tonunu belirliyor."
Arsenal'ın şampiyonluğu kazanmasının ardından açlığı azalmış değil. "Kesinlikle o duyguya sahibiz, tabii 22 yıl sonra ligi kazanmak harikaydı, bu önemli bir başarı," diye devam etti Madueke. "Bunu tekrar yapmak ve hatta geçen yıl yaptığımızın da üzerine çıkmak için yine aynı zihniyetle buradayız."
Sezonun açılış günündeki galibiyeti değerlendiren oyuncu, şöyle ekledi: "Coventry maçındaki atmosfer de harikaydı. Sanırım artık şampiyon olduğumuz için ortamda ekstra bir heyecan var. Bizim açımızdan da harika bir performanstı, sezona mükemmel bir başlangıç oldu, yani genel olarak şu anda herkesin gerçekten çok mutlu olduğunu ve havanın gerçekten çok iyi olduğunu düşünüyorum."
- Pro Sports Images
Villa Park'ta zorlu bir sınav
Arsenal'ın gücü pazartesi günü Unai Emery'nin Aston Villa'sı karşısında test edilecek. Ev sahibi ekip, Morgan Rogers, Youri Tielemans, Emiliano Martinez, Ollie Watkins ve Konsa gibi kilit yıldızlarını kaybederek zorlu bir yaz transfer dönemi geçirmiş ve Brighton karşısında 4-0'lık ağır bir yenilgi almış olsa da, Madueke temkinli kalmayı sürdürüyor. "Unai Emery'nin çalıştırdığı her takıma karşı dikkatli olmanız gerekir" uyarısında bulundu. "O harika bir teknik direktör ve son üç ya da dört yılda Villa Park'ta yaptıkları inanılmaz."
Villa, geçen sezon bu fikstürde 2-1'lik galibiyet almıştı ve bu da Arsenal'ın dikkatli olması için fazlasıyla neden sunuyor. "Elbette onların, özellikle de sahalarında, çok tehlikeli bir takım olduğunu biliyoruz ama hazır olacağız" diyerek sözlerini tamamladı Madueke. "Kendimize odaklanacağız ve maçı kazanabileceğimize dair tam güven duyacağız."
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