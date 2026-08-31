Madueke, perde arkasında kilit bir rol oynadı ve milli takımdan bağlantısını kullanarak Konsa’nın kuzey Londra’ya yönelmesine yardımcı oldu. Arsenal’ın resmi internet sitesine konuşan kanat oyuncusu, bu yeniden buluşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Madueke, "Her şeyden önce Ezri benim çok yakın bir arkadaşım" dedi. "Bir süredir İngiltere Milli Takımı’nda birlikte oynuyoruz.

"Onun burada olmasından büyük mutluluk duyuyorum, harika bir oyuncu ve sadece takıma değil kulüp içindeki ortama da çok önemli bir katkı yapacağını biliyorum" diye ekledi Madueke. "Birlikte neler başaracağımızı görmek için sabırsızlanıyorum. Burası harika bir kulüp, harika bir ortam ve imzayı atmadan önce [Ezri Konsa’ya] da söylüyordum, seçebileceği en iyi yer burasıydı."

İlk 11’de yer kapma yarışındaki yoğun rekabete de değinen Madueke, bu meydan okumayı benimsedi. "Her hafta, maçtan maça forma için mücadele ettiğinizi biliyorsunuz. Elinizde her kulvarda mücadele edebilecek kapasiteye sahip muhteşem bir kadro olduğunu biliyorsunuz" ifadelerini kullandı. "Milli takım oyuncuları ve üst düzey isimlerle dolu bir kadromuz var ve ihtiyacımız olan da tam olarak bu."



