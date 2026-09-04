Yaz transfer dönemindeki dikkat çekici bir gelişmede, Foot Mercato'ya göre Chelsea, Roma orta saha oyuncusu Kone için resmî girişimde bulunmadan önce Alonso, eski Real Madrid oyuncusu Mbappe'ye danıştı. Chelsea, Fernandez'in Britanya rekoru kıracak bir transferle Etihad Stadyumu'na gitmeye yaklaşması üzerine piyasada yüksek kalitede bir alternatif arıyordu.

Fransa Milli Takımı'nda Kone'nin kaptanlığını yapan Mbappe'nin, vatandaşı için son derece olumlu bir referans verdiği ve onu Premier League'in zorluklarıyla başa çıkabilecek üst düzey bir yetenek olarak değerlendirdiği bildirildi. Chelsea de bu tavsiyeyle birlikte Roma ile €70 milyon (£60 milyon) değerinde bir anlaşmaya varmak için hızlı davrandı. Bu rakam, oyuncunun başlangıçtaki piyasa değerinin önemli ölçüde üzerindeydi.



