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Ajan Kylian! Mbappe, Chelsea'nin transfer hamlesinde şoke eden gizli bir rol oynadı; Xabi Alonso'yu orta saha hedefini transfer etmeye çağırdı
Alonso, Fransız yıldız konusunda Mbappe'nin tavsiyesini istiyor
Yaz transfer dönemindeki dikkat çekici bir gelişmede, Foot Mercato'ya göre Chelsea, Roma orta saha oyuncusu Kone için resmî girişimde bulunmadan önce Alonso, eski Real Madrid oyuncusu Mbappe'ye danıştı. Chelsea, Fernandez'in Britanya rekoru kıracak bir transferle Etihad Stadyumu'na gitmeye yaklaşması üzerine piyasada yüksek kalitede bir alternatif arıyordu.
Fransa Milli Takımı'nda Kone'nin kaptanlığını yapan Mbappe'nin, vatandaşı için son derece olumlu bir referans verdiği ve onu Premier League'in zorluklarıyla başa çıkabilecek üst düzey bir yetenek olarak değerlendirdiği bildirildi. Chelsea de bu tavsiyeyle birlikte Roma ile €70 milyon (£60 milyon) değerinde bir anlaşmaya varmak için hızlı davrandı. Bu rakam, oyuncunun başlangıçtaki piyasa değerinin önemli ölçüde üzerindeydi.
- Getty Images Sport
Anlaşmaların bozulduğu son transfer günü draması
Yüksek profilli destek ve iki kulüp arasındaki kazançlı anlaşmaya rağmen transfer, Roma teknik direktörü Gian Piero Gasperini'nin bu hamleyi engellemesinin ardından son gününde dramatik şekilde suya düştü. Chelsea, Batı Londra'ya gitmek için çaresiz olduğu bildirilen 23 yaşındaki orta sahayla kişisel şartlarda anlaşmaya bile varmıştı.
Kone transferinin gerçekleşmemesi, Monaco'nun Lamine Camara transferindeki çarpıcı çöküşle birleşince, Chelsea'nin orta sahasını biraz zayıf bıraktı. Romeo Lavia'nın uzun vadeli fiziksel sorunlarla boğuşması ve Moises Caicedo'nun da yakın dönemde kendi sakatlık problemlerini yaşaması nedeniyle Alonso, önümüzdeki aylarda taktik seçeneklerinin sınırlı olduğunu görebilir.
Enzo Fernandez, Manchester City’ye transfer oldu
Chelsea birincil hedefini kadrosuna katmayı başaramazken, Fernandez'in ayrılığı 125 milyon sterlinlik dudak uçuklatan bir anlaşmayla resmiyet kazandı. Fernandez'in gelişi, Enzo Marescawith'e zaten dünya çapında yeteneklerle dolu bir kadroda daha da fazla kalite sağlıyor. Eski Benfica oyuncusu, bu transferdeki motivasyonunu net şekilde ortaya koyarak şunları söyledi: "Kadroya baktığınızda, City'nin her bölgede kalitesi var. Yeni takım arkadaşlarımdan öğrenmek ve daha iyi bir oyuncu olmak istiyorum."
- Getty Images Sport
Chelsea maçları öncesi orta saha sıkıntısı kapıda
Transfer döneminin ardından Alonso, bu pazar son Premier League şampiyonu Arsenal ile oynanacak zorlu maç öncesinde ciddi bir kadro seçimi sıkıntısıyla karşı karşıya kaldı. Chelsea, sezona Fulham ve Brighton galibiyetleriyle güçlü bir başlangıç yapmış olsa da orta sahanın merkezindeki derinlik eksikliği taraftarlar için büyük bir endişe olmaya devam ediyor.
Şimdilik odak sahaya kaymış durumda; burada Chelsea, Fernandez'in teknik güvenliği ya da Kone gibi yeni bir transferin güçlü varlığı olmadan da rekabet edebileceğini kanıtlamak zorunda. Mbappe'nin scouting sürecine dahil olması, Chelsea'nin kazanan DNA'sına sahip oyuncular aradığını gösteriyor ancak imza atılmadan bu tavsiye yalnızca teoride kalıyor.
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