United, devre arasının ardından üstünlüğünü ortaya koymakta vakit kaybetmedi ve 46. dakikada öne geçti. Mbeumo, kanattan içeri kat edip Jordan Pickford'u alçak ve isabetli bir vuruşla alt köşede avlayarak bitiriciliğini gösterdi. Bu gol, bir süre maçtan kopup farkı açabilecek gibi görünen Manchester United'ı rahatlattı.

Everton pes etmeyi reddetti ve Fernandes'in kanayan bileğine müdahale edilmesi için geçici olarak oyundan çıkmak zorunda kalmasının ardından yakaladığı sayısal avantajın da yardımıyla yavaş yavaş maça ortak oldu. Baskı, sonunda 83. dakikada sonuç verdi ve Tyrique George, cüretkâr bir vuruşla ağları buldu.