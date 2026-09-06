Getty Images Sport
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Ainsley Maitland-Niles, ilk maçında attığı muhteşem son dakika beraberlik golüyle Manchester United'ın Everton karşısında galibiyete ulaşmasını engelledi
Geç gelen drama Carrick'in takımının peşini bırakmıyor
Michael Carrick'in ekibinin pazar günü Everton ile 2-2 berabere kalarak son dakikalarda öne geçtiği üstünlüğü koruyamamasının ardından Manchester United'ın savunma endişeleri büyümeye devam ediyor. Müthiş bitiriciliğin damga vurduğu maçta Manchester United, uzatma anlarında Maitland-Niles'ın sihirli dokunuşuna kadar üç puanı cebine koymuş gibi görünüyordu.
Konuk ekip, ilk yarının uzun bölümlerinde daha derli toplu görünen taraftı, ancak topa sahip olmayı net fırsatlara çevirmekte zorlandı. United hücumunun başlıca mimarları Marcus Rashford ile Bruno Fernandes oldu; Fernandes, Mbeumo'nun indirdiği topta sekizinci dakika dolmadan yaptığı vuruşun üst direğe çarpmasıyla neredeyse skoru açıyordu. Bu, United'ın geçen sezonun başından bu yana 24. kez direklere takıldığı anlamına geliyor; Premier League'de bu alanda diğer tüm takımlardan daha fazla.
- Getty Images Sport
Mbeumo kıvılcımı çaktı
United, devre arasının ardından üstünlüğünü ortaya koymakta vakit kaybetmedi ve 46. dakikada öne geçti. Mbeumo, kanattan içeri kat edip Jordan Pickford'u alçak ve isabetli bir vuruşla alt köşede avlayarak bitiriciliğini gösterdi. Bu gol, bir süre maçtan kopup farkı açabilecek gibi görünen Manchester United'ı rahatlattı.
Everton pes etmeyi reddetti ve Fernandes'in kanayan bileğine müdahale edilmesi için geçici olarak oyundan çıkmak zorunda kalmasının ardından yakaladığı sayısal avantajın da yardımıyla yavaş yavaş maça ortak oldu. Baskı, sonunda 83. dakikada sonuç verdi ve Tyrique George, cüretkâr bir vuruşla ağları buldu.
Sesko galibiyet golünü attığını düşünüyor
Beraberlik golüne yanıt olarak Carrick, hücum hattına taze bir ivme kazandırmak için Sesko ve Patrick Dorgu'yu oyuna sürdü. Bu hamle ilk etapta 88. dakikada karşılığını verdi; George'un golündeki payını telafi etmeye istekli olan Shaw, atağı desteklemek için ileri çıktı. Fernandes'in bindirmede bulduğu sol bek, ceza sahasının kalbine bir orta gönderdi ve bölgenin ortasına yükselen topu Sesko tamamlayarak bu sezonki gol perdesini açtı.
Maçın son saniyelerinde Maitland-Niles, Everton taraftarına kendisini müthiş bir şekilde tanıttı. Sesko'nun ceza sahası yayının kenarında alanı kapatamamasından faydalanan, transfer döneminin son gününde Lyon'dan gelen eski Arsenal orta saha oyuncusu, kendini ayarladıktan sonra topu üst köşeye füze gibi gönderdi.
- Getty Images Sport
Carrick'in takımı için kritik hafta kapıda
Bu beraberlik, United'ı sezonundaki kritik bir hafta öncesinde hayal kırıklığına uğrattı. Carrick'in şimdi perşembe günü Old Trafford'da UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının başlangıcı için takımını toparlaması, ardından da gelecek pazar yüksek önem taşıyan Derby Day mücadelesine hazırlaması gerekiyor.
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