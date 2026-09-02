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Adhe Makayasa

Çeviri:

Ainsley Maitland-Niles, Everton'ın Lyon'dan kalıcı transferini doğrulamasıyla Premier League'e dönüşünü tamamladı

Transfers
A. Maitland-Niles
Everton
Premier Lig
1. Lig
Lyon

Everton, çok yönlü sağ bek Ainsley Maitland-Niles'in Lyon'dan üç yıllık kalıcı sözleşmeyle transfer edildiğini doğruladı. Eski Arsenal savunmacısı, Everton'ın savunmaya takviye arayışını sonlandırırken, Fransız devinde Ligue 1'de geçirdiği etkileyici üç sezonun ardından İngiliz futboluna geri dönüyor.

  • Everton savunma oyuncusu transferini tamamladı

    Everton, Maitland-Niles'ın transferini üç yıllık sözleşmeyle tamamladı. Merseyside ekibi, uzun yıllar kaptanlık yapan Seamus Coleman'ın kulüpteki 17 yıllık kariyerini noktalamasının ardından sağ bek için transfer piyasasına yöneldi. The Athletic'in haberine göre Everton, 29 yaşındaki Arsenal altyapı oyuncusunu kadrosuna katmadan önce ilk olarak Fulham'dan Kenny Tete için bir hamleyi değerlendirdi.

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    Everton çok yönlü transferini duyurdu

    Kulüp, çok yönlü bekin gelişini X'te yayımlanan resmi bir açıklamayla duyurdu: "Ainsley Maitland-Niles'ı Olympique Lyonnais'tan bonservisiyle, açıklanmayan bir bedel karşılığında kadromuza kattık. Everton'a hoş geldin, Ainsley!"

    Maitland-Niles, Merlin Rohl'ün bonservisiyle transferinin yanı sıra Hayden Hackney, Tyrique George, Christian Norgaard, Brennan Johnson ve Jack Grealish'in kiralıktan geri dönüşünün ardından Everton'ın yaz dönemindeki yedinci takviyesi oldu.

  • Avrupa genelinde etkileyici performans geçmişi

    Arsenal altyapısından yetişen, Arsenal ile FA Cup'ı ve Roma'da UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazanan Londralı oyuncu, Ağustos 2023'te geldikten sonra Fransa'da başarılı geçen üç yıl yaşadı. Lyon formasıyla tüm kulvarlarda 119 maça çıkan oyuncu, 22 gol katkısı verdi ve geçen sezon ligde 28 maça ilk 11'de başladı. Ligue 1 ve Avrupa Ligi'ndeki geniş deneyimi ile birlikte bek ve orta saha pozisyonlarındaki çok yönlülüğü, David Moyes'un savunmadaki seçeneklerini önemli ölçüde güçlendiriyor.

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    İlk maçına çıkan oyuncu United sınavıyla karşı karşıya

    Herhangi bir tescil gecikmesi yaşanmazsa, Maitland-Niles pazar günü Premier League'de Hill Dickinson Stadium'da Manchester United'ı konuk edecek Everton formasıyla ilk resmi maçına çıkabilir. Manchester United'a karşı oynanacak bu önemli karşılaşma, savunmacının yeni taraftarlarının önünde ne kadar hazır olduğuna dair anında bir sınav niteliği taşıyor. Bu maç, yaklaşan milli ara öncesinde düzenli ilk 11'de yer almak için erken bir iddia ortaya koyma adına önemli bir fırsat sunuyor.

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