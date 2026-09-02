Herhangi bir tescil gecikmesi yaşanmazsa, Maitland-Niles pazar günü Premier League'de Hill Dickinson Stadium'da Manchester United'ı konuk edecek Everton formasıyla ilk resmi maçına çıkabilir. Manchester United'a karşı oynanacak bu önemli karşılaşma, savunmacının yeni taraftarlarının önünde ne kadar hazır olduğuna dair anında bir sınav niteliği taşıyor. Bu maç, yaklaşan milli ara öncesinde düzenli ilk 11'de yer almak için erken bir iddia ortaya koyma adına önemli bir fırsat sunuyor.