'Aileme hiç söylemedim': Eski Premier League yıldızı Cheikhou Kouyate, gizli kalp rahatsızlığını sakladıktan sonra emekliliğini açıkladı

Bu durumun fiziksel etkileri zorlu koşullarda çok ağırdı, ancak Kouyate yaşadığı acı hakkında tamamen sessiz kaldı. "Sorun yüksek irtifada ortaya çıkıyor. Sıcakta oynarsam çok kötü ağrıyor, maç sırasında da sonrasında da. Yaklaşık beş dakika süren bir yan ağrısı gibi oluyor, sonra geçiyor. Bu olduğunda maçtan sonra ağrılı kramplar giriyor. 24 saat sonra duruyor" diye ekledi.

"Hiçbir şey söylemedim. Erken bırakmaya zorlanmak istemedim. Bunu aileme hiç söylemedim, milli takım doktorlarına bile. Sorunumdan haberleri yoktu."