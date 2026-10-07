AFP
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'Aileme hiç söylemedim': Eski Premier League yıldızı Cheikhou Kouyate, gizli kalp rahatsızlığını sakladıktan sonra emekliliğini açıkladı
Kouyate'den şoke edici bir açıklama
Senegal kanalı Walf TV'ye verdiği dikkat çekici röportajda Kouyate, İngiltere'nin en üst düzey ligindeki uzun kariyerinin ardından profesyonel futboldan çekildiğini doğruladı. West Ham, Crystal Palace ve Nottingham Forest formaları giyen orta saha oyuncusu, sağlık durumuyla ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.
Kouyate, futbol oynadığı dönemde bir kalp rahatsızlığıyla mücadele ettiğini, buna rağmen İngiltere'de her altı ayda bir düzenli sağlık kontrolünden geçerek kendi sağlığıyla ilgili tüm sorumluluğu üstlenmeyi seçtiğini açıkladı. Sahada bir trajedi yaşanması halinde kulüplerinin sonuçlarla karşı karşıya kalmaması için kulüplerinde feragatnameler imzaladığını itiraf etti.
- AFP
Kulüplerde feragatname imzalamak
Geçirdiği sağlık sorunlarının boyutunu anlatan Kouyate, yıllar boyunca kulüplerin sıkı sağlık kontrollerinden nasıl geçtiğini açıkladı. Kouyate, "Doğuştan beri bu kalp sorununu yaşıyordum. Bununla oynadım" dedi.
"İngiltere'de bu durum her altı ayda bir takip ediliyordu. West Ham, Crystal Palace ve Nottingham Forest'ta sağlık kontrollerinden geçtim. Her testte sorun yeniden ortaya çıkıyordu. Doktorlar bu sorunu bana her zaman söylüyordu ama sorumluluğu kendim üstlendim. Bana olabilecek herhangi bir şeyin sorumluluğunun bana ait olacağını belirten sigorta belgelerini imzaladım."
Sırrı aileden saklamak
Bu durumun fiziksel etkileri zorlu koşullarda çok ağırdı, ancak Kouyate yaşadığı acı hakkında tamamen sessiz kaldı. "Sorun yüksek irtifada ortaya çıkıyor. Sıcakta oynarsam çok kötü ağrıyor, maç sırasında da sonrasında da. Yaklaşık beş dakika süren bir yan ağrısı gibi oluyor, sonra geçiyor. Bu olduğunda maçtan sonra ağrılı kramplar giriyor. 24 saat sonra duruyor" diye ekledi.
"Hiçbir şey söylemedim. Erken bırakmaya zorlanmak istemedim. Bunu aileme hiç söylemedim, milli takım doktorlarına bile. Sorunumdan haberleri yoktu."
- Getty Images Sport
Orta saha oyuncusu için sırada ne var?
Kouyate, yakın zamanda yapılan bir değerlendirme sırasında sağlık profesyonellerinden aldığı kesin tavsiyenin ardından sonunda kramponlarını astı. Kouyate, "Anderlecht beni [yazın] orada oynamam ve aynı zamanda antrenör olarak eğitim almaya başlamam için çağırdı. Ancak sağlık muayenesinin ardından doktor benden futbol oynamayı bırakmamı istedi" açıklamasını yaptı. Futbolculuk kariyerini resmen geride bırakan Kouyate'nin, Anderlecht'in sunduğu ilk yolu da değerlendirerek dikkatini antrenörlüğe çevirmesi bekleniyor.
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