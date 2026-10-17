Genç forvetin o dönemde önünde başka teklifler de olmasına rağmen, evden ayrılıp akademinin yatılı okuluna taşınması ailesinde başlangıçta ciddi tereddüt yarattı.

Kararında nasıl ısrar ettiğini ve evden uzaktaki yaşama nasıl alıştığını DAZN'a verdiği röportajda anlatan Karl, şunları söyledi: “Annem ve babam pek ikna olmamıştı, özellikle de annem. Ama en başından beri oraya gitmek istediğimi söyledim. Kampüsü ilk gördüğümde kendi kendime ‘Oraya gitmek istiyorum’ dedim.

“Bunu yapacağım, sonuna kadar gideceğim, dedim. Annem ve babam pek yanımda değildi. Başka birkaç teklifim vardı ama bunu yapacağımı söyledim. Yatılı okula gittim. İlk iki hafta evimi biraz özledim. Her şeyin nasıl yoluna gireceğini merak ediyordum. Ama sonra yatılı okuldaki diğer çocukları tanıdım ve her şey oldukça hızlı gelişti. Orada geçirdiğim zaman gerçekten çok, çok güzeldi.”