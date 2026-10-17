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“Ailem pek ikna olmamıştı”: Lennart Karl, 14 yaşında ailesine karşı gelerek Bayern Münih'e transfer oluşunu anlattı
Dahi genç, anne babasının kuşkularını geride bıraktı
Almanya’nın rekor şampiyonunun yükselen yıldızı, genç yaşta kulübün altyapısına geçebilmek için nasıl kararlılığından ödün vermemesi gerektiğini anlattı. Daha önce Viktoria Aschaffenburg ve Eintracht Frankfurt altyapılarında yetişen oyuncu, 2022 yazında FC Bayern Campus’e geldi. Bu kadar genç yaşta aldığı cesur karar, Münih’teki hızlı yükselişinin temellerini attı.
- Getty Images Sport
Yatılı okul için alınan risk karşılığını verdi
Genç forvetin o dönemde önünde başka teklifler de olmasına rağmen, evden ayrılıp akademinin yatılı okuluna taşınması ailesinde başlangıçta ciddi tereddüt yarattı.
Kararında nasıl ısrar ettiğini ve evden uzaktaki yaşama nasıl alıştığını DAZN'a verdiği röportajda anlatan Karl, şunları söyledi: “Annem ve babam pek ikna olmamıştı, özellikle de annem. Ama en başından beri oraya gitmek istediğimi söyledim. Kampüsü ilk gördüğümde kendi kendime ‘Oraya gitmek istiyorum’ dedim.
“Bunu yapacağım, sonuna kadar gideceğim, dedim. Annem ve babam pek yanımda değildi. Başka birkaç teklifim vardı ama bunu yapacağımı söyledim. Yatılı okula gittim. İlk iki hafta evimi biraz özledim. Her şeyin nasıl yoluna gireceğini merak ediyordum. Ama sonra yatılı okuldaki diğer çocukları tanıdım ve her şey oldukça hızlı gelişti. Orada geçirdiğim zaman gerçekten çok, çok güzeldi.”
A takımdaki çıkış ilk beklentileri aştı
Altyapı kademelerinde yükselmesine rağmen genç oyuncu, başlangıçta teknik direktör Vincent Kompany yönetiminde düzenli forma şansı bulup bulamayacağından şüphe duyuyordu. Ancak 15 Haziran 2025'te FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Auckland City'ye karşı profesyonel düzeydeki ilk maçına çıkmasının ardından durumu hızla değişti.
A takıma ilk adımını değerlendiren Karl, şunları söyledi: "Başta forma şansı bulmanın zor olacağını düşünüyordum. Sonra ara sıra oynatıldım, birkaç dakika süre aldım ve güçlü yönlerimi gösterebildim. Ardından ilk kez Hoffenheim'a karşı ilk 11'de başladım sanırım, ya da belki [Wehen] Wiesbaden'e karşıydı [Almanya Kupası'nda]. Orada iyi bir maç çıkardığımı söyleyebilirim. Sonra Hoffenheim maçı geldi ve ilk asistimi yaptım."
Hızlı yükselişi, Avrupa'nın en büyük sahnesinde yeni bir boyuta ulaştı. Karl, Club Brugge karşısında ilk beş dakika içinde gol atarak Şampiyonlar Ligi'nde kendini gösterdi. Karl gülümseyerek, "Sonra Brugge maçı ve o gol geldi," dedi. "Sanırım dördüncü ya da beşinci dakikaydı. Kendi kendime, 'Vay canına, her şey çok hızlı oluyor,' dedim. Şampiyonlar Ligi hep hayalimdi ve ardından her şey hızla iyiye gitmeye başladı."
- Sven Simon
Uzun vadeli anlaşma Bavyera'daki geleceği güvence altına alıyor
Kulüp yönetimi, gösterdiği etkileyici gelişimi onu Allianz Arena'ya 2029'a kadar bağlayan profesyonel sözleşmesini uzatarak şimdiden ödüllendirdi. Hem lig maçlarında hem de Şampiyonlar Ligi'nde giderek daha fazla deneyim kazanan genç oyuncu, bu sezon Kompany'nin hücum rotasyonunda düzenli bir yer edinmeye çalışacak. Dört yıl önce gösterdiği kararlılık, Bayern büyük kupaların peşindeyken ona yardımcı olacaktır.
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