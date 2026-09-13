PsnewZ
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"Ailem hakkında konuştular!" Paris Brunner, büyük öfkeye yol açan ve tartışma yaratan gizemli gol sevincine ilişkin sessizliğini bozdu
Brunner, tartışmalı kutlama olayından önce harika bir gole imza attı
Paris Brunner, Stade de la Meinau'da RC Strasbourg ile 1-1 berabere kalan AS Monaco'ya 71. dakikada attığı harika eşitlik golüyle bir puan kazandırdı. Lamine Camara, eski Borussia Dortmund forvetine ara pasını gönderdi ve o da uzak mesafeden yaptığı muhteşem vuruşla topu üst köşeye gönderdi.
Ancak 20 yaşındaki oyuncu, hemen ardından Strasbourg taraftarlarına doğru koşup başparmağıyla boğaz kesme işareti yaparak büyük tepki çekti.
Bu olay, onun bu sezon tüm kulvarlardaki beşinci golünü gölgede bıraktı ve Ligue 1 yetkilileri tarafından olası bir disiplin cezasıyla karşı karşıya kalmasına yol açtı.
- PsnewZ
Forvet, duygusal tepkisinin aile içi istismardan kaynaklandığını açıkladı
Maçın ardından karma alanda konuşan Brunner, iç saha taraftarlarının karşılaşma boyunca anne ve babasına sözlü tacizde bulunduğunu açıklayarak hareketini savundu. Bu hareketin kötü niyetli bir davranıştan ziyade, yüksek baskı altındaki bir anın ardından yaşanan duygusal bir patlama olduğunu vurguladı.
Alman milli oyuncu, hareketinin maç sonucunun attığı golle belirlendiği anlamına geldiğini açıkladı.
"Taraftarlar ailem, annem, babam hakkında konuştu," dedi Brunner. "Çok fazla duygu vardı, özellikle de böyle bir şuttan sonra. Saygısızlık etmek istemedim. Demek istediğim, 'Ne gol ama, bitti bu iş'ti."
Forward, sosyal medyada özür diledi
Brunner, o akşam ilerleyen saatlerde Instagram hikâyesinde tartışmaya bir kez daha değinerek, kutlamasının yol açtığı yanlış anlaşılma nedeniyle üzüntüsünü dile getirdi. Rakibe duyduğu saygıyı yineleyen Brunner, bu hareketinin sakil olduğunu kabul etti.
Bu tepki, yıldızlarla dolu bir hazırlık döneminin ve Marsilya'ya karşı sergilediği son iki gollü performansın ardından Monaco hücumunun kilit isimlerinden biri hâline gelmesinin sonrasında geldi.
Brunner paylaşımında, "Birinin duygularını incittiysem özür dilerim. O anın hararetiyle hareket ettim; bu hareket sakildi ve bunu yapmamalıydım" ifadelerini kullandı.
- PsnewZ
Monaco forveti, LFP’nin olası incelemesini bekliyor
Sosyal medyada olayla ilgili eleştiriler artarken, LFP disiplin komitesinin forvete para cezası mı yoksa men cezası mı vereceği belirsizliğini koruyor. Monaco, genç yeteneğini yüksek tempolu Ligue 1 maçları sürecinde korumaya odaklanmayı sürdürüyor.
Brunner'ın hücumdaki formu, puan tablosundaki zirvedeki yerini koruyan Monaco için önemini sürdürüyor.
Monaco şimdi, yıldız forvetinin sahadaki sonuçlara odaklanmasını sağlamayı umarak bir sonraki maçında Lens'e karşı hazırlık yapıyor.
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