Paris Brunner, Stade de la Meinau'da RC Strasbourg ile 1-1 berabere kalan AS Monaco'ya 71. dakikada attığı harika eşitlik golüyle bir puan kazandırdı. Lamine Camara, eski Borussia Dortmund forvetine ara pasını gönderdi ve o da uzak mesafeden yaptığı muhteşem vuruşla topu üst köşeye gönderdi.

Ancak 20 yaşındaki oyuncu, hemen ardından Strasbourg taraftarlarına doğru koşup başparmağıyla boğaz kesme işareti yaparak büyük tepki çekti.

Bu olay, onun bu sezon tüm kulvarlardaki beşinci golünü gölgede bıraktı ve Ligue 1 yetkilileri tarafından olası bir disiplin cezasıyla karşı karşıya kalmasına yol açtı.