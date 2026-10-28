CAF Konfederasyon Kupası grup aşaması kurası, üç puan hesaplarının ötesine geçen ağır sıklet bir Arap derbisini ortaya çıkardı. Mısır'ın Al Ahly takımı ile Fas'ın Raja takımını bir araya getirecek bu karşılaşma, Afrika futbolunda önemli bir yere sahip olan ve her ikisi de geniş bir taraftar kitlesinden güç alan iki takım arasındaki uzun rekabet geçmişini gün yüzüne çıkarıyor.

Al Ahly ile Raja arasındaki seviye yakınlığı, bu beklenen zirveye özel bir karakter kazandırıyor. Nitekim iki takımın karşılaşmaları, ister eleme turlarında karşı karşıya geldiklerinde ister kıta şampiyonluğu kürsülerine çıkış yolunda olsun, her zaman çekişme ve heyecan dolu geçmeye alışkındı.

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