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Ahli ve Rajaa yeniden karşı karşıya: Kolay hesaplara yer yok

Al Ahly SC
Raja Casablanca
CAF Confederations Cup
Mısır
Fas

Konfederasyon Kupası Mısır-Fas rekabetini yeniden alevlendiriyor

CAF Konfederasyon Kupası grup aşaması kurası, üç puan hesaplarının ötesine geçen ağır sıklet bir Arap derbisini ortaya çıkardı. Mısır'ın Al Ahly takımı ile Fas'ın Raja takımını bir araya getirecek bu karşılaşma, Afrika futbolunda önemli bir yere sahip olan ve her ikisi de geniş bir taraftar kitlesinden güç alan iki takım arasındaki uzun rekabet geçmişini gün yüzüne çıkarıyor.

Al Ahly ile Raja arasındaki seviye yakınlığı, bu beklenen zirveye özel bir karakter kazandırıyor. Nitekim iki takımın karşılaşmaları, ister eleme turlarında karşı karşıya geldiklerinde ister kıta şampiyonluğu kürsülerine çıkış yolunda olsun, her zaman çekişme ve heyecan dolu geçmeye alışkındı.

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  • Belirleyici duraklar

    Bu karşılaşma, taraflarca son yıllarda birçok kez karşı karşıya gelinmesinin ardından, Afrika Şampiyonlar Ligi ve Afrika Süper Kupası'nda iki tarafı bir araya getiren kritik anları yeniden akıllara getiriyor.

    Al Ahly, 2022 ve 2023 yıllarında Şampiyonlar Ligi çeyrek finali karşılaşmalarında son sözü söyleyen taraf oldu; ayrıca 2021 yılında Afrika Süper Kupası'nı, maçın 1-1 berabere bitmesinin ardından penaltı atışları sonucunda 7-6 kazanmıştı.

    Bundan önce ise iki takım, 1996 yılında Kahire'de Arap Şampiyon Kulüpler Turnuvası'nda heyecan dolu bir finalde karşı karşıya gelmiş ve Al Ahly, Raja'yı 3-1 mağlup etmişti.

    Ancak bu sonuçlar, iki takım arasında yeni bir sayfa açacak olan, her birinin varlığını kanıtlama ve turnuvada ilerleme arzusu içinde olduğu bir ortamda oynanacak zorlu karşılaşmanın güçlüğünü ortadan kaldırmıyor.

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  • Ahli'nin hafif üstünlüğü

    Bu karşılaşma iki takım arasında uzun bir geçmişe sahip. Transfermarkt verilerine göre iki takım Afrika kupalarında 11 maçta karşılaştı; bunların 4'ünü El Ahly, 2'sini Raja kazanırken, 5 maç beraberlikle sonuçlandı. El Ahly 13 gol kaydederken, Raja 11 gol attı.

    Maça olan ilgi, grup hesapları göz önüne alındığında daha da artıyor. Grupta iki takımın yanı sıra Togo ekibi ASKO Kara ve Angola ekibi Primeiro de Agosto da yer alıyor; bu da tur yarışında her puanı önemli kılıyor.

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