Şüphesiz bu haftanın en dikkat çeken oyuncusu, Al Wehda karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından takımını Roshn Elit Ligi puan tablosunda ikinci sıraya taşıyan Al Ahli yıldızı Musa Adam'dı.

Musa'nın hanesine yazılan en büyük başarı ise, maçın 50. dakikasında Muhammed el-Maliki'nin kırmızı kart görmesinin ardından ikinci yarının neredeyse tamamını 10 oyuncuyla geçirmesine rağmen Cidde ekibini galibiyete taşıması oldu.

Genç oyuncu, Al Ahli'nin her iki golünü de 6 ve 44. dakikalarda kaydetti. Ancak asıl önemli olan sadece bu iki gol değil, onları atış biçimiydi.

İlk golde hücumu sağ kanattan bireysel yeteneğini kullanarak başlatan da Adam'ın kendisiydi; ardından kalenin önünde kendisine gelen topu ağlarla buluşturdu.

İkinci golde ise Al Ahli'nin yetenekli oyuncusu mükemmel bir hareketle boşluğa çıktı, aldığı ara pasla kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu filelere gönderdi.

Böylece Musa Adam, Roshn Elit Ligi'nde üst üste beşinci maçında da gol atmış oldu. Yalnızca ilk haftada fileleri havalandıramayan oyuncu, gol sayısını 6'ya yükseltti.