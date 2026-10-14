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FBL-ASIA-C1-AL-AHLI-MACHIDA ZELVIAAFP
Çeviri:

Ahli'nin büyücüsünün liderliğinde: Joy Elit Ligi'nin altıncı haftasının en iyi 5 yıldızı

FEATURES
Jawwy Elite League U-21
Al Ahli U21
Al Ittihad U21
Al Qadisiyah U21
Al Taawoun U21
Al Fateh U21
Suudi Arabistan

Suudi Arabistan 21 Yaş Altı Ligi'nde parlayan yetenekler

Joy Elit Ligi'nin (Suudi Arabistan 21 yaş altı ligi) altıncı haftası, birçok genç yeteneğin parladığı bir hafta oldu; bu oyuncular öne çıkan bireysel yetenekleriyle takımlarını olumlu sonuçlara taşıdı.

Altıncı haftada sadece 8 maç oynanmasına ve 4 maçın ertelenmesine rağmen, bu durum söz konusu haftada ışıldayan yetenek sayısını azaltmadı.

  • Moussa Adam: Ahly'nin büyücüsü

    Şüphesiz bu haftanın en dikkat çeken oyuncusu, Al Wehda karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından takımını Roshn Elit Ligi puan tablosunda ikinci sıraya taşıyan Al Ahli yıldızı Musa Adam'dı.

    Musa'nın hanesine yazılan en büyük başarı ise, maçın 50. dakikasında Muhammed el-Maliki'nin kırmızı kart görmesinin ardından ikinci yarının neredeyse tamamını 10 oyuncuyla geçirmesine rağmen Cidde ekibini galibiyete taşıması oldu.

    Genç oyuncu, Al Ahli'nin her iki golünü de 6 ve 44. dakikalarda kaydetti. Ancak asıl önemli olan sadece bu iki gol değil, onları atış biçimiydi.

    İlk golde hücumu sağ kanattan bireysel yeteneğini kullanarak başlatan da Adam'ın kendisiydi; ardından kalenin önünde kendisine gelen topu ağlarla buluşturdu.

    İkinci golde ise Al Ahli'nin yetenekli oyuncusu mükemmel bir hareketle boşluğa çıktı, aldığı ara pasla kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu filelere gönderdi.

    Böylece Musa Adam, Roshn Elit Ligi'nde üst üste beşinci maçında da gol atmış oldu. Yalnızca ilk haftada fileleri havalandıramayan oyuncu, gol sayısını 6'ya yükseltti.

  • Abdülmecid Eş-Şerif

    Geçen hafta olduğu gibi, Taawoun'un yıldızı Abdulmecid eş-Şerif, Jawwy Elit Ligi'nin altıncı haftasında da tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam etti.

    Eş-Şerif, Suudi Arabistan 21 Yaş Altı Ligi'nin bu sezonundaki en heyecanlı maçta attığı iki golle Taawoun'u Khaleej karşısında 5-4'lük zafere taşıdı.

    Taawoun'un yıldızı, geçen hafta yaptığının aynısını tekrarladı; o maçta da iki gol atmış, ancak takımı Riyad'a 4-3 yenilmişti.

    Abdulmecid eş-Şerif, yalnızca iki haftada kendisini takımın bir numaralı yıldızı haline getirmeyi başardı ve ilk iki haftada takımın üç golünün tamamını kaydeden Yusuf es-Salim'in ayağının altından halıyı çekti.

  • Mühennid el-Cizani

    Altıncı hafta, bu sezon Roshn Suudi Ligi'nde yeni bir yıldızın doğuşuna sahne oldu; bu yıldız, Medine'de oynanan Al Ansar karşılaşmasında Al Qadsiah forması altında parladı.

    Al Qadsiah, genç oyuncusu Mühenned el-Ceyzani sayesinde maçtan galip ayrılmayı başardı. El-Ceyzani attığı iki golle takımını Al Ansar karşısında 2-1'lik zafere taşıdı.

    İşin ilginç yanı, el-Ceyzani'nin bu sezon ilk kez gol kaydetmesi oldu. Böylece Basil el-Abbadi ve Fehad eş-Şemri gibi Al Qadsiah'ta başarısını kanıtlayan yıldızların arasına katıldı.

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  • Ammar el-Gamdi

    Parlak performanstan söz edildiğinde, akla mutlaka İttihat'ın forveti Ammar el-Gamdi'nin adı geliyor; genç oyuncu Roshn Suudi Profesyonel Ligi'nin bu sezonunda açık biçimde ışıldamaya devam ediyor.

    Bu kez el-Gamdi, Hulud karşısında oynanan karmaşık bir maçta parladı. Cidde ekibi, bu maçın şifrelerini ancak genç forvetinin olağanüstü yeteneklerine başvurarak çözmeyi başardı.

    Ammar el-Gamdi, İttihat'ın üç puanı kaptığı tek golü kaydetti ve komşusu ile geleneksel rakibi Ahli'nin takibine rağmen takımının puan durumundaki liderliğini korumasını sağladı.

    Gol, her zaman olduğu gibi el-Gamdi'nin büyülü sol ayağından geldi; genç forvet Hulud kalecisiyle karşı karşıya kaldığı pozisyonu ustalıkla filelere çevirmeyi başardı.

    Böylece el-Gamdi, üst üste beşinci maçında da fileleri havalandırdı ve Roshn Suudi Profesyonel Ligi'nin bu sezonundaki yedinci golüne ulaşarak gol krallığı yarışında güçlü bir aday haline geldi.

  • Jefferson Ramos

    El-Feth, Suudi Arabistan 21 Yaş Altı Ligi puan durumundaki ikincilik koltuğunu kaybetse de, Yeşil Burun Adaları'ndan transfer edilen golcüsü Jefferson Ramos parlaklığını kaybetmedi.

    Ramos, ilk 55 dakikada 2-0 öne geçmelerine rağmen En-Necme ile 2-2 berabere kalınan maçta El-Feth'in ikinci golünü kaydetti.

    Ramos, yüksek gol atma yeteneğini gösteren bir şekilde golünü attı; aldığı ortayı kafasıyla ağlara gönderdi.

    Afrikalı forvet, Suudi Arabistan 21 Yaş Altı Ligi'ndeki çıkışını sürdürdü; bu gol, kendisinin bu sezondaki yedinci golü oldu ve gol krallığı yarışında güçlü bir rakip haline geldi.