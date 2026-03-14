"Ah evet, ihtiyar" - Arsenal ve Fransa efsanesi Thierry Henry fiziksel formunu sergilerken Kylian Mbappé ona şakacı bir şekilde sataştı

Fransa U21 milli takımını Paris Olimpiyatları'nda gümüş madalyaya taşıyan isim, formunu korumak için spor salonunda hâlâ sıkı bir şekilde çalışıyor. Cumartesi günü Instagram'da paylaşımda bulunan Arsenal efsanesi, bir saatlik yoğun bir antrenmanın ardından gömleksiz iki selfie yayınladı. Henry, kaslı vücudunun fotoğraflarına takipçileri için basit ama etkili bir slogan ekledi: "Sıkı çalış, sağlıklı beslen, şeker yok."

Bu adanmışlık sayesinde efsanevi forvet, bugün bile hala kramponlarını giyebilecekmiş gibi görünüyor. Henry, genç vatandaşını sık sık korumaya çalışır ve kısa süre önce, Mbappé'nin gençlik yıllarından beri taraftarlara sunduğu "havyar" nedeniyle kariyerinin büyük bir bölümünde haksız yere yargılandığını belirtti. Şimdi ise, çırak ustasının disiplinli yaşam tarzını izlerken roller tersine dönmüş gibi görünüyor.