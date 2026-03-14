"Ah evet, ihtiyar" - Arsenal ve Fransa efsanesi Thierry Henry fiziksel formunu sergilerken Kylian Mbappé ona şakacı bir şekilde sataştı
Henry'nin sıkı spor programı
Fransa U21 milli takımını Paris Olimpiyatları'nda gümüş madalyaya taşıyan isim, formunu korumak için spor salonunda hâlâ sıkı bir şekilde çalışıyor. Cumartesi günü Instagram'da paylaşımda bulunan Arsenal efsanesi, bir saatlik yoğun bir antrenmanın ardından gömleksiz iki selfie yayınladı. Henry, kaslı vücudunun fotoğraflarına takipçileri için basit ama etkili bir slogan ekledi: "Sıkı çalış, sağlıklı beslen, şeker yok."
Bu adanmışlık sayesinde efsanevi forvet, bugün bile hala kramponlarını giyebilecekmiş gibi görünüyor. Henry, genç vatandaşını sık sık korumaya çalışır ve kısa süre önce, Mbappé'nin gençlik yıllarından beri taraftarlara sunduğu "havyar" nedeniyle kariyerinin büyük bir bölümünde haksız yere yargılandığını belirtti. Şimdi ise, çırak ustasının disiplinli yaşam tarzını izlerken roller tersine dönmüş gibi görünüyor.
Mbappe'nin Instagram'da verdiği küstah cevap
Mbappé bu paylaşımı hemen fark etti ve Monaco'daki ilk maçından beri kendisiyle karşılaştırılan bu ismi taklit etme fırsatını kaçırmadı. Real Madrid'in süperstarı yorumlarda "Ah evet, ihtiyar, yakaladım seni" yazarak, Henry'nin formuna duyduğu samimi hayranlık ile şakacı bir "takılma" arasında dengeli bir çizgi çizdi. Bu, Fransız futbolunun iki ikonunun arasındaki sıcaklığı ve karşılıklı saygıyı vurgulayan nadir bir kamuoyu etkileşimi oldu.
Her zaman bir akıl hocası olan Henry, 25 yaşındaki oyuncuya tek kelimelik bir ders vererek hemen karşılık verdi. Dünya Kupası şampiyonu, "Disiplin" diye yanıtladı ve yorumunu bir kalp emojisiyle bitirdi. Bu, Mbappe'nin şu anda sahip olduğu fiziksel özelliklerin, Kuzey Londra ve Paris'te ona yol açan adamla aynı uzun ömürlülüğe sahip olmak istiyorsa sürekli bakım gerektirdiğini hatırlattı.
"İyi beslen, iyi uyu" anısına
Bu diyalog, Mbappé’nin profesyonel standartlarla ilgili kendi meşhur sözlerini akıllara getirdi. Üç yıl önce Paris Saint-Germain’in Bayern Münih’e karşı Şampiyonlar Ligi’nde aldığı sinir bozucu yenilginin ardından Mbappé, rövanş maçı öncesinde takım arkadaşlarına “iyi beslenin ve iyi uyuyun” diye çağrıda bulunarak manşetlere çıkmıştı. Görünüşe göre, bugünkü Fransa kaptanı bu sözleri viral bir konu haline getirmeden çok önce Henry bu kurallara zaten uymaktaydı.
Henry'nin sağlığına verdiği önem, Monaco, Juventus, Arsenal ve Barcelona'daki kariyerini tanımlayan profesyonelliğini yansıtıyor. Bu kadar mükemmel bir formda kalarak, Fransız oyuncu gelecek nesillere örnek olmaya devam ediyor. Mbappe için, idolünün 40'lı yaşlarının sonlarında bile bu kadar yüksek bir çıtayı koruduğunu görmek, futbol kariyerinden sonra gerçek bir elitin nasıl olması gerektiğine dair bir model sunuyor.
Fransa rekorları peşinde
Mbappé, İspanya'da kariyerinin zirve yıllarına girerken, milli takım tarihine girmeye çok az kalmış durumda. Henry'nin 51 gollük rekoru sonunda Giroud tarafından geçilmiş olsa da, Mbappé şimdiden 94 milli maçta 55 gol attı. Fransa milli takım tarihinin en golcü oyuncusu olmak için sadece üç gol daha atması yeterli; Henry'nin bu oyuncuya verdiği açık destek göz önüne alındığında, bu başarıyı şüphesiz sevinçle karşılayacaktır.
