Getty Images Sport
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'Ağzını kapalı tut' - Paul Scholes, Manchester United'ın Hull City karşısındaki şokunun ardından Bruno Fernandes'e çıkıştı
Scholes, Fernandes'ten susmasını istedi
Scholes, Manchester United'ın hafta sonundaki açılış maçında sergilediği berbat performansa tepki gösterirken sözünü sakınmadı ve özellikle Fernandes'in maç sonrası yaptığı açıklamalara odaklandı. Manchester United kaptanı, 2-0'lık yenilginin ardından hayal kırıklığını dile getirmiş, takımın bir önceki sezon boyunca ilerlemesini engelleyen aynı hataları tekrarladığını öne sürmüştü.
Ancak Scholes, 'The Good, The Bad and The Football' podcast'inde konuşurken, kaptanın sahadaki performansının böyle bir sonucun ardından medyada bu kadar yüksek sesle konuşmasına yetki vermediğini savundu.
Kaptanın sözlerine değinen Scholes, orta sahanın şikayetlerine verdiği yanıtta son derece netti. "Bununla (Fernandes) ne demek istediğini bilmek isterim" diyen Scholes, şöyle devam etti: "Hangi hatalardan bahsediyor? Duran toplardan goller mi yediler? Özellikle de kendisi de o şekilde oynadıktan sonra, bence en iyisi çenesini kapalı tutması, çünkü onun da en iyi performansı değildi ve böyle oynayan epey kişi vardı."
- Getty Images Sport
Savunma standartları eleştiri altında
Efsane orta saha oyuncusu, kadronun disiplin ve taktik farkındalık açısından geldiği mevcut durum karşısında hayal kırıklığını dile getiren tek eski United yıldızı değildi. Kulübün bir diğer efsanesi Wayne Rooney, sert bir eleştiride bulundu ve Hull City'ye karşı alınan kötü 2-0'lık yenilginin ardından takımın savunma standartlarını hedef aldı.
Scholes, Kaplanlar'ın açılış golünde Harry Maguire'ın yaptıkları karşısında özellikle şaşkına döndü. Tecrübeli savunmacı kararsız kalmış gibi görünürken, istemeden kendi takım arkadaşı Noussair Mazraoui'nin hareket alanını daralttı ve bu da Semi Ajayi'nin topu ağlara göndermesine olanak sağladı. Scholes, "Bence o (Maguire) yönünü falan tamamen kaybetti, bilmiyorum" yorumunu yaptı. "Bence oyunculara bakmıyor, topa bakıyor, öyle değil mi?"
Kadro hazırlığına dair endişeler
Eleştiriler, futbolun 90 dakikasıyla sınırlı kalmadı; kulübün iç hazırlık sürecine ve kültürüne kadar uzandı. Sunucu Paddy McGuinness, Luke Shaw'ın takımın bu maça daha iyi hazırlanmış olabileceğini söylediğine dikkat çekince, Scholes gözle görülür bir şaşkınlıkla tepki verdi.
"Shaw her zaman bir şeyler söylüyor," diyen Scholes, savunmacının kamuoyu önündeki bu itirafından açıkça etkilenmedi. "Bu, ekibinize yönelik bir eleştiri, menajerinize yönelik bir eleştiri. Oyuncularınızdan biri bunu söylese, kahrolası, onu pazartesi sabahı karşınıza alırdınız, değil mi; 'Bununla ne demek istiyorsun?'"
Efsanevi oyun kurucunun hayal kırıklığı, mevcut yapı içinde algılanan bir hesap verebilirlik eksikliğine işaret ediyor ve bu tür yorumlara Sir Alex Ferguson döneminde asla müsamaha gösterilmeyeceğini düşündürüyor.
- Getty Images
Fernandes, tanıdık aksaklıklar üzerine düşündü
Scholes'un kaptanın sessiz kalmasına yönelik isteğine rağmen, Fernandes, Michael Carrick'in kalıcı görev süresinin kâbus gibi başlamasıyla birlikte Manchester United'ın bir önceki sezona da damga vuran aynı hataları tekrarladığını söyledi.
Portekizli yıldız, maç sonrası TNT Sports'a verdiği röportajda takımın yaşadığı sıkıntıları ayrıntılı şekilde anlattı. "Geçen sezon yaptığımız hataların aynısı, her deplasman maçında topu onlara çok fazla veriyoruz" dedi. "İlk 20 dakikada en çok topla buluşan kişi kaleciydi. Daha fazla baskı yapmamız, daha agresif olmamız gerekiyordu ve yine duran toplar üzerinde çalışmamız, bu tür goller yemememiz gerekiyor."
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