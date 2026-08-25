Eleştiriler, futbolun 90 dakikasıyla sınırlı kalmadı; kulübün iç hazırlık sürecine ve kültürüne kadar uzandı. Sunucu Paddy McGuinness, Luke Shaw'ın takımın bu maça daha iyi hazırlanmış olabileceğini söylediğine dikkat çekince, Scholes gözle görülür bir şaşkınlıkla tepki verdi.

"Shaw her zaman bir şeyler söylüyor," diyen Scholes, savunmacının kamuoyu önündeki bu itirafından açıkça etkilenmedi. "Bu, ekibinize yönelik bir eleştiri, menajerinize yönelik bir eleştiri. Oyuncularınızdan biri bunu söylese, kahrolası, onu pazartesi sabahı karşınıza alırdınız, değil mi; 'Bununla ne demek istiyorsun?'"

Efsanevi oyun kurucunun hayal kırıklığı, mevcut yapı içinde algılanan bir hesap verebilirlik eksikliğine işaret ediyor ve bu tür yorumlara Sir Alex Ferguson döneminde asla müsamaha gösterilmeyeceğini düşündürüyor.