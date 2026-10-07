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'Ağzımın suyu akıyor!' - Harry Kane, Wembley'deki tarihi dublesinin ardından forvet sevincini açıkladı
Kaptan, Wembley'de tarihi dönüm noktasını kutladı
Harry Kane, İngiltere'nin Wembley Stadyumu'nda Çekya'yı 3-0 mağlup ettiği maçta iki gol atarak 125. milli maçına damga vurdu. Bu duble, kaptanı İngiltere erkek futbol tarihinde en fazla milli maça çıkan oyuncu unvanında kaleci Peter Shilton'la eşitlerken, gol sayısını da rekor düzeyde 91'e çıkardı.
Bu galibiyet, Thomas Tuchel'in takımı için zorlu geçen milli maç dönemini noktaladı.
"Benim için kişisel olarak da takım için de mükemmel bir geceydi," Kane, ITV'ye konuştu. "Zorlu bir kamp oldu, içinde bazı zor maçların da olduğu uzun bir kamptı, bu yüzden burada Wembley'de bunu hep birlikte bitirmek güzel oldu."
- Getty Images Sport
Kane, akıcı hücum organizasyonlarına hayran kaldı
Kane, İngiltere'nin keskin pas sekanslarını övdü ve takımın ikinci golünü teknik kalitelerinin bir örneği olarak gösterdi. Elliot Anderson ile Morgan Rogers'ın da yer aldığı şık bir kombinasyon, Kane'e tek vuruşla yaptığı klas bir bitiriş için fırsatı hazırladı.
Kane, "Yine sahada harika bir futbol gördünüz: nasıl hareket ettiğimiz, tek pasla nasıl oynadığımız" ifadelerini kullandı.
"Elliot'tan Morgan'a gelen top ve ardından ilk dokunuşla yapılan orta, olabilecek en iyi seviyedeydi. Bir forvet olarak böyle fırsatları görünce iştahınız kabarıyor ve onları bekliyorsunuz."
Açılış günündeki aksiliğin ardından gelen gelişim
Kaptan, İngiltere'nin İspanya'ya karşı oynadığı açılış maçındaki yenilgiden bu yana istikrarlı şekilde geliştiğini ve bu performansı büyüme için bir temel olarak kullandığını belirtti. Kane, "Her şey ilk maçta başladı. İstediğimiz sonuç olmasa da, yine de orada gerçekten çok iyi bazı bölümler olduğunu düşünmüştüm" dedi.
"Bence bunun üzerine koyduk. Bunu gerçekten çok hızlı bulmamız gerekiyordu ve bulduk, bu yüzden en memnuniyet verici şey de bu."
İngiltere daha sonra Hırvatistan ve Çekya'ya karşı üst üste galibiyetler aldı.
- AFP
Formaya yönelik rekabet standartları yükseltiyor
Kane, ilk 11'deki yerler için verilen yoğun mücadelenin Tuchel yönetiminde tüm kadroyu daha yüksek standartlara taşıdığına inanıyor. Kane, "Her pozisyon için her zaman bir rekabet olacaktır" diye ekledi. "Burada olduğunuzda mesele, fırsatları değerlendirmektir. Ne zaman süre alırsanız alın, ister 90 dakika, ister beş dakika, her neyse, o zamanı en iyi şekilde değerlendirin."
"Herkes bunun bir parçası olmak istiyor, herkes takımda yer almak istiyor. Bu da bizi sadece daha iyi yapacak."
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