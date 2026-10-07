Kane, İngiltere'nin keskin pas sekanslarını övdü ve takımın ikinci golünü teknik kalitelerinin bir örneği olarak gösterdi. Elliot Anderson ile Morgan Rogers'ın da yer aldığı şık bir kombinasyon, Kane'e tek vuruşla yaptığı klas bir bitiriş için fırsatı hazırladı.

Kane, "Yine sahada harika bir futbol gördünüz: nasıl hareket ettiğimiz, tek pasla nasıl oynadığımız" ifadelerini kullandı.

"Elliot'tan Morgan'a gelen top ve ardından ilk dokunuşla yapılan orta, olabilecek en iyi seviyedeydi. Bir forvet olarak böyle fırsatları görünce iştahınız kabarıyor ve onları bekliyorsunuz."