ZUMA Press Wire
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“Ağzımı kapatmayacağım!” Lisandro Martinez, Atletico Madrid yenilgisinin ardından verdiği bomba etkisi yaratan ikinci röportajda yönetim kuruluna yönelik sert eleştirilerini yineleyerek Manchester United'ın tepkisini çekme riskini göze aldı
Madrid'de kâbus gibi bir gece
Manchester United'ın kötü gidişatı, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid deplasmanında 2-0 yenilmesiyle sürdü. Bu sonuçla takımın tüm kulvarlardaki galibiyet hasreti beş maça çıktı. İspanya'nın başkentindeki kötü akşam, Leny Yoro'nun 74. dakikada bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle doğrudan kırmızı kart görmesiyle daha da ağırlaştı.
Ancak asıl olaylar son düdüğün ardından yaşandı. Martinez, kulüp yönetimine sert sözlerle yüklendi ve özellikle sportif direktör Jason Wilcox'u hedef aldı. Arjantinli oyuncunun bu çıkışı, hayal kırıklığı yaratan transfer döneminin ardından teknik direktör Michael Carrick'e yeterince destek verilmediği yönündeki düşüncesini ortaya koydu.
28 yaşındaki oyuncu, maç sonundaki ilk açıklamalarından geri adım atmak yerine daha da ileri gitti. Kulüp efsanesi Peter Schmeichel'e ikinci bir röportaj vererek yaşadığı hayal kırıklığını yineledi ve kulüp yönetimine kendisi hakkında disiplin işlemi başlatması için meydan okudu.
- Alterphotos
“Ağzımı kapatmayacağım”
Savunma oyuncusu CBS Sports'a konuşarak görüşünü daha güçlü biçimde dile getirdi. Kadro derinliğinin yetersizliğine dikkat çekip kulüpte köklü değişiklikler yapılmasını istedi. «Çok maçımız var, oyuncuları rotasyona sokmak zorundayız. Bana göre diğer üst düzey takımlarla kıyaslandığımızda en iyi kadroya sahip değiliz. Kulüpten daha fazlasını bekliyorum» dedi.
Martinez sözlerini şöyle sürdürdü: «Susmayacağım; daha iddialı olmalıyız. Olumlu düşünmeye ve dürüst olmaya çalışıyorum. Değişmeli ve daha fazlasını yapmalıyız çünkü daha iyi olabileceğimize inanıyorum. Oyuncularımız var. Ama maçları televizyondan izlediğinizde oyuncuları ve teknik direktörü görüp onları suçluyorsunuz. Bunda haklısınız, sorumluluğu üstleniyoruz.»
Old Trafford yöneticilerine son bir uyarıda bulunarak sözlerini tamamladı: «Ama kulüpten de daha fazlasını bekliyorum, anlıyor musunuz? Daha fazlasını bekliyorum. Susmayacağım. Daha iddialı olmalıyız. Şampiyonlar Ligi'ni ve Premier League'i kazanmaktan daha fazla söz etmeliyiz. Gerçeği söylemezsek hiçbir şey değişmez.»
Rooney, ‘saygısız’ gündemi sert biçimde eleştirdi
Old Trafford'daki durum, savunmacıyı takım arkadaşlarının altını oymakla suçlayan kulüp efsanesi Wayne Rooney'nin sert eleştirilerine yol açtı. Eski forvet, röportajların önceden titizlikle planlandığını ve bu mesele ele alınmazsa takımın moralinin ciddi şekilde zarar görebileceğini öne sürdü.
Rooney, “Martinez'in bunu önceden iyice planladığını düşünüyorum,” dedi. “Bu üzücü çünkü oyuncular olarak herkesin kenetlenmesine ihtiyaç duyduğunuzda, üst kademede neler olup bittiği size söylenemez. Bence bu, takım arkadaşlarına karşı da biraz saygısızlık çünkü onlara saygısızlık ediyor; yeterince iyi olmadıklarını söylüyor.”
- Getty Images Sport
Elland Road'a kritik yolculuk
Önümüzdeki günlerde sözünü sakınmayan savunmacıya nasıl yaklaşacaklarını görmek için gözler Carrick ve United yönetiminde olacak. Manchester United’ın kötü gidişata son verip yeniden çıkışa geçmeye acilen ihtiyacı var, ancak bir sonraki maç öncesindeki gündeme kaçınılmaz olarak bu sert çıkışın yarattığı yankılar hâkim olacak.
United, 18 Ekim Pazar günü Leeds deplasmanında oynayacağı zorlu maçla Premier League’e dönüyor. Martinez’in deplasman kadrosunda yer alıp almayacağı ise henüz belli değil.
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