Savunma oyuncusu CBS Sports'a konuşarak görüşünü daha güçlü biçimde dile getirdi. Kadro derinliğinin yetersizliğine dikkat çekip kulüpte köklü değişiklikler yapılmasını istedi. «Çok maçımız var, oyuncuları rotasyona sokmak zorundayız. Bana göre diğer üst düzey takımlarla kıyaslandığımızda en iyi kadroya sahip değiliz. Kulüpten daha fazlasını bekliyorum» dedi.

Martinez sözlerini şöyle sürdürdü: «Susmayacağım; daha iddialı olmalıyız. Olumlu düşünmeye ve dürüst olmaya çalışıyorum. Değişmeli ve daha fazlasını yapmalıyız çünkü daha iyi olabileceğimize inanıyorum. Oyuncularımız var. Ama maçları televizyondan izlediğinizde oyuncuları ve teknik direktörü görüp onları suçluyorsunuz. Bunda haklısınız, sorumluluğu üstleniyoruz.»

Old Trafford yöneticilerine son bir uyarıda bulunarak sözlerini tamamladı: «Ama kulüpten de daha fazlasını bekliyorum, anlıyor musunuz? Daha fazlasını bekliyorum. Susmayacağım. Daha iddialı olmalıyız. Şampiyonlar Ligi'ni ve Premier League'i kazanmaktan daha fazla söz etmeliyiz. Gerçeği söylemezsek hiçbir şey değişmez.»



