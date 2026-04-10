Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid ile oynanacak rövanş maçı öncesinde Kompany, küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan Hamburg'da kadro rotasyonunu ne ölçüde uygulayacağını açık bırakırken, Kane'in oynayıp oynamayacağı konusunu da belirsiz bıraktı.
"Ağrı eşiğinin üzerinde oynadı": Vincent Kompany, FC Bayern Münih'in Real Madrid ile oynayacağı rövanş maçı öncesinde Harry Kane'in durumu hakkında bilgi verdi
""Dürüst olmak gerekirse, henüz her şeyi bilmiyorum, antrenmandan son bilgileri, oyuncuların nasıl hissettiklerini öğrenmem gerekiyor. Madrid maçında olduğu gibi zorlanacak bir takım istiyorum - Madrid gibi konsantrasyon, motivasyon ve yoğunluğa sahip bir takım - bu bizim için normalde hiçbir zaman sorun olmaz," dedi Cuma günü düzenlediği basın toplantısında ve şunları vurguladı: "Değişiklik yaparsak, şimdiye kadar yaptıklarımızı kaybetmek istemiyoruz."
Salı günü Bernabeu'da alınan muhteşem 2-1 galibiyetinden önce, özellikle Kane'in oynayıp oynamayacağı sorusu gündeme gelmişti. Kane, daha önce ayak bileğinde sorunlar yaşamış ve milli takım arası sırasında da İngiltere milli takımında forma giymemişti. Ancak sonuçta İngiliz golcü ilk 11'de yer aldı ve üstüne üstlük 2-0'lık golü attı. İlk golde de payı vardı.
Yine de, Kane'in yüzde 100 formda olmadığına dair şüpheler vardı. Bazı sahnelerde biraz dengesiz görünüyordu. Kompany de bunu bir bakıma doğruladı. Belçikalı oyuncu, forvetin "biraz acı eşiğinin üzerinde oynadığını" söyledi. Aynı zamanda şunu da kabul etti: "Ama ertesi gün herhangi bir tepki görülmedi, en önemlisi de bu."
Kompany, St. Pauli maçında kimin ilk 11'de yer alacağını henüz bilmiyor
Kompany, olası bir rotasyon konusunda şunları söyledi: "Bu sezon neler yaptığımıza bakmalıyız: 10 Nisan'da bu noktada olabilmemizin tek nedeni, tüm takımın bu sürece dahil olmasıdır. Bir iki değişiklik yaparsak, bunu zaten tüm sezon boyunca yaptık. Kasım ya da Ekim ayında bunun doğru olup olmadığı sorulabilirdi. Ama bu noktaya geldiğimize göre, artık bunu sorgulamak mümkün değil. St. Pauli maçında da bu konuda bir değişiklik yapmayacağız. Takımımızdaki rekabet de bize motivasyon sağlıyor. Bunu kendi kariyerimden de biliyorum, seviyemizi yükselttiğimizi düşünüyorum. Kimlerin oynayacağını henüz bilmiyorum, bu konuyu bu akşam düşüneceğim."
Sezonun bitmesine altı hafta kala Bayern, şampiyonluğu neredeyse garantiledi. Takipçisi Borussia Dortmund'a karşı dokuz puanlık bir farkı var. St. Pauli ise ligde kalmak için mücadele ediyor. Kiezkicker, küme düşme potasında yer alıyor. Bayern'e karşı sürpriz bir galibiyetle, Pazar günü karşı karşıya gelecek olan 1. FC Köln veya SV Werder Bremen'i geçebilirler.