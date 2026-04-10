"Ağrı eşiğinin üzerinde oynadı": Vincent Kompany, FC Bayern Münih'in Real Madrid ile oynayacağı rövanş maçı öncesinde Harry Kane'in durumu hakkında bilgi verdi

""Dürüst olmak gerekirse, henüz her şeyi bilmiyorum, antrenmandan son bilgileri, oyuncuların nasıl hissettiklerini öğrenmem gerekiyor. Madrid maçında olduğu gibi zorlanacak bir takım istiyorum - Madrid gibi konsantrasyon, motivasyon ve yoğunluğa sahip bir takım - bu bizim için normalde hiçbir zaman sorun olmaz," dedi Cuma günü düzenlediği basın toplantısında ve şunları vurguladı: "Değişiklik yaparsak, şimdiye kadar yaptıklarımızı kaybetmek istemiyoruz."

Salı günü Bernabeu'da alınan muhteşem 2-1 galibiyetinden önce, özellikle Kane'in oynayıp oynamayacağı sorusu gündeme gelmişti. Kane, daha önce ayak bileğinde sorunlar yaşamış ve milli takım arası sırasında da İngiltere milli takımında forma giymemişti. Ancak sonuçta İngiliz golcü ilk 11'de yer aldı ve üstüne üstlük 2-0'lık golü attı. İlk golde de payı vardı.

Yine de, Kane'in yüzde 100 formda olmadığına dair şüpheler vardı. Bazı sahnelerde biraz dengesiz görünüyordu. Kompany de bunu bir bakıma doğruladı. Belçikalı oyuncu, forvetin "biraz acı eşiğinin üzerinde oynadığını" söyledi. Aynı zamanda şunu da kabul etti: "Ama ertesi gün herhangi bir tepki görülmedi, en önemlisi de bu."