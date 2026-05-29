"Ağlıyordu!" - Manchester United efsaneleri Gary Neville ve Roy Keane, Portekizli efsane Cristiano Ronaldo'yu nasıl bir futbol "robotu"na dönüştürdü?
Rekorları alt üst eden Ronaldo, 41 yaşında da formunu koruyor
Kırmızı Şeytanlar, 2003 yılında Sporting ile anlaşma yaparken heyecan verici bir potansiyele sahip bir oyuncu transfer ettiklerinin farkındaydı. Ancak Ronaldo’nun dünya çapında bir fenomen haline geleceğini tahmin edebilen çok az kişi vardı.
41 yaşındaki CR7, Suudi Pro Ligi ekibi Al-Nassr'da hala formunun zirvesinde. United, Real Madrid ve Juventus'ta kazandığı şampiyonlukların yanına bir yenisini daha eklerken, rekorlar da yeniden yazılmaya devam ediyor.
Ronaldo, 2026 Dünya Kupası'nda ülkesinin kaptanlığını yapmaya hazırlanırken, beş Ballon d'Or ve bir dizi Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandığı olağanüstü kariyeri boyunca 1.000 resmi gol barajını aşmaya çalışıyor. Tüm bunları, zorluklara hızla uyum sağlamayı ve gözünü dünya futbolunun zirvesinden ayırmamayı öğrenerek başardı.
Neville ve Keane, Manchester United'da Ronaldo'ya nasıl sert davrandı?
Bu sürecin nasıl başladığını anlatan eski Old Trafford takım arkadaşı Djemba-Djemba, Betinia NJ'nin desteğiyle GOAL'a özel olarak şunları söyledi: “Onun adına çok mutluyum çünkü o sahada olmak istiyor, her zaman birinci olmak istiyor, her zaman sahada olup maçı kazanmak, antrenmanı kazanmak istiyor.
“Antrenmanları hatırlıyorum, herkes her seferinde ona faul yapabilirdi - Gary Neville, Roy Keane, ona faul yapıyorlardı, ama o oradaydı, ağlıyordu, ama kendine gelip koşmaya devam ediyordu. Onun adına mutluyum, bunu hak etti.”
Ronaldo, 2030'da yedinci Dünya Kupası'na katılabilir mi?
Ronaldo’nun tarihe adını yazdıran futbol ayakkabılarını yakın zamanda rafa kaldıracağına dair hiçbir işaret yokken, Djemba-Djemba futbol tarihinin en iyilerinden birinin sahip olabileceği uzun kariyere değindi: “Bence 44, 45 yaşına kadar devam edebilir, Cristiano bunu başarabilir, bunun için gerekli enerjiye sahip.
“O muhteşem. Nasıl yapıyor bilmiyorum ama o bir robot, muhteşem! Bence Cristiano 44 yaşına kadar devam edebilir ama milli takım ve kulübüyle birlikte 44, 45 yaşına kadar devam edemez. Ancak Cristiano 44 yaşına kadar kolaylıkla devam edebilir.”
Djemba-Djemba, CR7'nin kariyerini birkaç yıl daha uzatması halinde ulusal ve uluslararası maçların yükünü kaldırmakta zorlanabileceğini öne sürerken, yedinci Dünya Kupası finallerine katılma ihtimalini göz ardı etmenin imkansız olduğunu kabul ediyor.
FIFA’nın en önemli etkinliği 2030’da İspanya ve Fas ile birlikte Portekiz’e giderken, Ronaldo’yu iyi tanıyan bir isim, bu ebedi forvetin imkansız gibi görünen bir başarıya imza atması hakkında şunları söyledi: “Bence Cristiano 44 yaşına kadar devam ederse ve dört yıl sonra Dünya Kupası Portekiz’de düzenlenirse, Cristiano hala oynuyorsa, kariyerini Portekiz’de Dünya Kupası ile sonlandırması onun için iyi bir son turnuva olur.
“Eminim Portekiz’de teknik direktörün onu kadroya almasına evet diyeceklerdir. Ben onun için bunu yapardım, onu kadroya alırdım, ülkesi için yaptığı her şey için ona teşekkür ederdim.”
Emeklilik tarihi: Ronaldo daha ne kadar süreyle forma giyecek?
Ronaldo, milli takımda şimdiden 226 ve 143 gol barajına ulaştı; Kuzey Amerika topraklarında düzenlenecek büyük bir turnuvaya katıldığında bu rakamların daha da artacağı tahmin ediliyor.
CR7'nin bir kez daha Dünya Kupası zaferi için mücadele ettikten sonra futbol hayatında ne kadar yol kat edebileceği henüz bilinmiyor, ancak Neville, Keane ve arkadaşları tarafından Carrington'da tekmelendiği mütevazı başlangıcından bu yana kesinlikle çok uzun bir yol katetti.