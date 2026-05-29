"Ağlıyordu!" - Manchester United efsaneleri Gary Neville ve Roy Keane, Portekizli efsane Cristiano Ronaldo'yu nasıl bir futbol "robotu"na dönüştürdü?

Kırmızı Şeytanlar, 2003 yılında Sporting ile anlaşma yaparken heyecan verici bir potansiyele sahip bir oyuncu transfer ettiklerinin farkındaydı. Ancak Ronaldo’nun dünya çapında bir fenomen haline geleceğini tahmin edebilen çok az kişi vardı.

41 yaşındaki CR7, Suudi Pro Ligi ekibi Al-Nassr'da hala formunun zirvesinde. United, Real Madrid ve Juventus'ta kazandığı şampiyonlukların yanına bir yenisini daha eklerken, rekorlar da yeniden yazılmaya devam ediyor.

Ronaldo, 2026 Dünya Kupası'nda ülkesinin kaptanlığını yapmaya hazırlanırken, beş Ballon d'Or ve bir dizi Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandığı olağanüstü kariyeri boyunca 1.000 resmi gol barajını aşmaya çalışıyor. Tüm bunları, zorluklara hızla uyum sağlamayı ve gözünü dünya futbolunun zirvesinden ayırmamayı öğrenerek başardı.