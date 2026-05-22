"Ağlayarak yok olacağım sanki!" - Mikel Merino, bir daha asla oynayamayacağından korkan Arsenal orta saha oyuncusu olarak yaşadığı "korkunç" beş aylık sakatlık kabusunu anlattı

Nadir görülen teşhisinin yarattığı korkutucu belirsizliği ve ardından gelen rehabilitasyon sürecindeki duygusal iniş çıkışları üzerine düşünürken, Avrupa Şampiyonu oyuncu başlangıçtaki büyük endişesini ayrıntılı olarak anlattı.

Kulübün resmi medya kanalına konuşan Merino, "Ayağın çok garip bir yerinde, uzmanların bile daha önce görmediği bir stres kırığıydı. Başlangıçta çok tuhaftı, biraz korkmuştum çünkü aynı sakatlığı yaşayan başka örnekler yoktu, bu yüzden ne bekleyeceğimizi, iyileşme sürecinde nasıl bir yol izleyeceğimizi ve tekrar oynayabilecek miyim bilmiyorduk.

"Başlangıçta çok zordu. Bir süre ağrıya rağmen oynamaya devam ettim ama o bölgede büyük bir kırık olacağını beklemiyordum. Bu yüzden, yaklaşık beş aylık bir sakatlık olacağı söylendiğinde, aklıma sadece Dünya Kupası'nı ve takımımla geçireceğim sezonun son bölümünü kaçıracağım ve onlara yardım edemeyeceğim geldi, o yüzden o zamanlar yıkılmıştım.

"Bundan kurtulmam birkaç günümü aldı, ama duruma baktığımda iki seçeneğim vardı: ya yıkılıp ağlayarak kendimi bitirirdim ya da başımı dik tutar, pozitif olur ve zamanımı diğer yönlerimi geliştirmek için kullanmaya çalışırdım. Elimden gelenin en iyisini yapmak, hayata yaklaşımımdır."