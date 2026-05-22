Çeviri:
"Ağlayarak yok olacağım sanki!" - Mikel Merino, bir daha asla oynayamayacağından korkan Arsenal orta saha oyuncusu olarak yaşadığı "korkunç" beş aylık sakatlık kabusunu anlattı
Orta saha oyuncusu, kariyerini tehlikeye atan kırığı atlattı
29 yaşındaki usta oyuncu, Arsenal'in 25 Ocak'ta Manchester United'a karşı aldığı acı verici 3-2'lik yenilgiden bu yana sahalardan tamamen uzak kaldı. O maçta Merino, yedek kulübesinden oyuna girip bir gol attıktan sonra ayağında tuhaf ve ciddi bir kılcal kırık geçirdi. Bu karmaşık durum, acil bir ameliyat ve zorlu bir rehabilitasyon programı gerektirdi ve 21 lig maçında 4 gol ve 3 asist kaydettiği sezonuna ani bir son verdi.
Merino psikolojik mücadelesini anlatıyor
Nadir görülen teşhisinin yarattığı korkutucu belirsizliği ve ardından gelen rehabilitasyon sürecindeki duygusal iniş çıkışları üzerine düşünürken, Avrupa Şampiyonu oyuncu başlangıçtaki büyük endişesini ayrıntılı olarak anlattı.
Kulübün resmi medya kanalına konuşan Merino, "Ayağın çok garip bir yerinde, uzmanların bile daha önce görmediği bir stres kırığıydı. Başlangıçta çok tuhaftı, biraz korkmuştum çünkü aynı sakatlığı yaşayan başka örnekler yoktu, bu yüzden ne bekleyeceğimizi, iyileşme sürecinde nasıl bir yol izleyeceğimizi ve tekrar oynayabilecek miyim bilmiyorduk.
"Başlangıçta çok zordu. Bir süre ağrıya rağmen oynamaya devam ettim ama o bölgede büyük bir kırık olacağını beklemiyordum. Bu yüzden, yaklaşık beş aylık bir sakatlık olacağı söylendiğinde, aklıma sadece Dünya Kupası'nı ve takımımla geçireceğim sezonun son bölümünü kaçıracağım ve onlara yardım edemeyeceğim geldi, o yüzden o zamanlar yıkılmıştım.
"Bundan kurtulmam birkaç günümü aldı, ama duruma baktığımda iki seçeneğim vardı: ya yıkılıp ağlayarak kendimi bitirirdim ya da başımı dik tutar, pozitif olur ve zamanımı diğer yönlerimi geliştirmek için kullanmaya çalışırdım. Elimden gelenin en iyisini yapmak, hayata yaklaşımımdır."
Soyunma odasındaki dayanışma, iyileşmeyi hızlandırıyor
İlk şoku atlattıktan sonra, teknik orta saha oyuncusu, tedavi odasında geçirdiği uzun süre boyunca kasıtlı olarak kendini dışlamayı reddetti ve bunun yerine takımın tarihi şampiyonluk mücadelesinin günlük dinamiklerine kendini kaptırmayı tercih etti.
Arsenal yönetimi ve takım arkadaşlarından aldığı desteğin dönüştürücü gücünü vurgulayan Merino, şunları ekledi: “Bu sabah uyandığımda kendimi okulun ilk günüymüş gibi hissettim! Oraya gergin bir şekilde gidip tüm takım arkadaşlarımı görmek ve ilk kez onlarla birlikte olmak, onlardan bu kadar sevgi görmek inanılmaz bir şey.
"Ayağım harika, artık onu düşünmüyorum bile. Bugün arkadaşlarla dışarıda olmaktan gerçekten çok memnunum. Sadece sahada değil, aynı zamanda güç ve kondisyon ekibi ve fizyoterapistlerle birlikte kapalı alanda da çok sıkı antrenman yaptım. Takıma geri döndüğümde mükemmelliğe olabildiğince yakın olmak için her gün elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Kendimi çok iyi hissediyorum, formdayım ve oynamaya hazırım.”
Merino, Pazar günü Crystal Palace deplasmanında oynanacak Arsenal'in ligdeki son maçı öncesinde, maç formuna kavuşmak için acil bir mücadeleyle karşı karşıya. Orta saha oyuncusunun asıl hedefi, Londra derbisinin bir nevi kupa kutlaması niteliğinde olmasına rağmen, bir hafta sonra oynanacak Şampiyonlar Ligi finali kadrosuna girebilmek. İspanya'nın Dünya Kupası kadrosunda yer bulma konusundaki uzun vadeli hayalini gerçekleştirebilmesi için, antrenmanlarda fiziksel hazırlığını kanıtlaması hayati önem taşıyor.