"Ağlayan herkes eve gitsin": Matthias Sammer, DFB kalecisiyle ilgili acımasız açıklamalarda bulundu

Dünya Kupası'nda birinci kaleci olma hayali suya düştüğü için kadro dışı kalan Baumann'a acıyıp acımadığı sorusuna, 58 yaşındaki BVB danışmanı net bir yanıt verdi. 1996 Avrupa Şampiyonu, "Hiç de değil" diyerek durumu netleştirdi. "Profesyonel spor sadece bal, süt ve çikolatadan ibaret değildir. Onlar sadece ağzını açmakla kalmamalı, bunun için çok yüksek ücretler alıyorlar. En iyisi oynamalı. Başka bir öncül yok."

Sammer için, Dünya Kupası şampiyonluğu mücadelesinde duygusallığa veya soyunma odasındaki bireysel kaderlere karşı anlayış göstermeye yer yoktur. Dresden doğumlu Sammer, böyle bir son dakika değişikliğinin huzursuzluk yaratabileceği veya takım arkadaşlarının motivasyonunu düşürebileceği argümanını hiçbir şekilde kabul etmiyor.