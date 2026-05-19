Sky kanalındaki "Sammer & Basile – Der Hagedorn-Talk" adlı tartışma programında Sammer, her zamanki gibi tartışmaya sert sözlerle katıldı.
Çeviri:
"Ağlayan herkes eve gitsin": Matthias Sammer, DFB kalecisiyle ilgili acımasız açıklamalarda bulundu
Dünya Kupası'nda birinci kaleci olma hayali suya düştüğü için kadro dışı kalan Baumann'a acıyıp acımadığı sorusuna, 58 yaşındaki BVB danışmanı net bir yanıt verdi. 1996 Avrupa Şampiyonu, "Hiç de değil" diyerek durumu netleştirdi. "Profesyonel spor sadece bal, süt ve çikolatadan ibaret değildir. Onlar sadece ağzını açmakla kalmamalı, bunun için çok yüksek ücretler alıyorlar. En iyisi oynamalı. Başka bir öncül yok."
Sammer için, Dünya Kupası şampiyonluğu mücadelesinde duygusallığa veya soyunma odasındaki bireysel kaderlere karşı anlayış göstermeye yer yoktur. Dresden doğumlu Sammer, böyle bir son dakika değişikliğinin huzursuzluk yaratabileceği veya takım arkadaşlarının motivasyonunu düşürebileceği argümanını hiçbir şekilde kabul etmiyor.
Sammer net bir şekilde: "Hemen evde bırakın!"
Aksine, o radikal bir tutarlılık talep ediyor: "Şimdi yine şöyle denebilir: Evet, en iyisi – ve bu takıma uymalı, diğer takım arkadaşları da bu durumda üzülebilir. O zaman ben de derim ki: Hemen evine gönder!"
Sammer şöyle devam etti: "Duyarlılık güzel ve hoş bir şey, ama muhtemelen rekabetçi spor için uygun değil. O zaman ağlayan herkes eve gitsin. Bu muhtemelen haksızlık olabilir. Ama kim demiş ki hayatta her şey her zaman adil olur? Birinci nokta. İkinci nokta: Haksızlık olduğu için artık performans gösteremeyecek miyim? Bu beni çok güldürüyor."
Sammer, Neuer'in aday gösterilmesini doğru buluyor
Sammer, Nagelsmann’ın yeniden kadroya dahil edilen Neuer’i Dünya Kupası’na birinci kaleci olarak götürme kararının doğruluğuna da hiçbir şüphe bırakmıyor. Neuer’in baldırındaki sorunlara rağmen, Bayern kalecisini DFB takımının sportif hayat sigortası olarak görüyor.
"Bu doğru bir karar," diye özetledi Sammer. "Şimdi sert bir şekilde şöyle diyebiliriz: Hayır, bunu istemiyoruz. Ama pardon: Bir gezi turunda mıyız yoksa yüksek performans sporunda mı? Hedef, şu anda en iyi kaleciye sahip olmak olmalı. Ve Neuer, sahip olduğumuz en iyi Alman kaleci."
Aynı zamanda Sammer, tüm takımı sorumlu tutuyor ve milli takım oyuncularından mazeret yerine zihniyet bekliyor. Kaleci rolünü, olası bir Dünya Kupası fiyaskosunun mazereti olarak öne sürenlerin, performans sporunda yeri yok.
"Eğer bu turnuvada başarısız olmamızın sebebi bir kişinin olması noktasına geldiysek, o zaman hepimiz toparlanıp gidebiliriz – uzmanlar dahil," diye öfkelendi. "Eğer ben bir profesyonelsen, o zaman milli takım teknik direktörüne gidip şunu söylemeye hazır olmalıyım: Hocam, bu karara katlanamıyorum, tamamen moralim bozuk, lütfen beni evde bırakın."