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"Ağlamaktan kendimi alamıyorum" - Lautaro Martinez, Arjantin'in İngiltere'ye karşı elde ettiği "muazzam" Dünya Kupası yarı final galibiyetinin ardından canlı yayın röportajında gözyaşlarına boğuldu
"Bu golü atmayı hep hayal etmiştim"
Arjantin, Dünya Kupası yarı finalinde ezeli rakibi İngiltere’yi, Martinez’in kusursuz vuruşuyla 2-1’lik tarihi bir galibiyetle mağlup etti. Forvet, Arjantin’in 1-0 geride olduğu 81. dakikada oyuna girmişti; Enzo Fernandez’in beraberlik golünün ardından 92. dakikada Lionel Messi’nin ortasına kafayla vurarak bu dramatik galibiyeti perçinledi. "Toro" lakaplı oyuncu, gergin geçen mücadelede fark yaratan isim oldu ve Albiceleste'yi önümüzdeki Pazar günü İspanya ile oynanacak final maçına taşıdı. Maçın bitiş düdüğünün ardından, Martinez sporun zirvesine uzanan yolculuğunu düşünürken gözyaşlarını tutamadı ve o anın önemi bir kez daha ortaya çıktı.
"Bu çok etkileyici," diye söze başlayan Martinez, sahada gözyaşları arasında konuşmakta zorlandı. "Babam bana ilk kez bir çift krampon aldığında... Her zaman bu golü atmayı hayal etmiştim. Bu muazzam bir sevinç. Yemin ederim ki rüyamda gördüm, Alexis’e [MacAllister] gol atacağımı söylemiştim, sonra yedek kulübesinde Facundo Medina’ya da söyledim... Top bana geldi. Enzo da harika bir gol attı. Bu takım ne kadar değerli olduğunu göstermeye devam ediyor."
- Getty Images Sport
Kahramanlıkların merkezinde aile
Forvetin duygusal sözleri, kişisel hayatına ve yıldızlığa yükselişi sırasında ailesinin yaptığı fedakarlıklara derin bir şekilde dayanıyordu. Martinez, bu röportajda annesine dokunaklı bir övgüde bulundu ve Racing Club’da, ardından da Avrupa’da Inter formasıyla adını duyurmadan önceki çocukluk ve gençlik yıllarının gerçeklerini anlattı. San Siro’da, diğer birçok kupa arasında – en sonuncusu geçen sezon olmak üzere – üç kez Serie A şampiyonluğunu kazanarak İtalyan futbolunun zirvesine ulaştı; ayrıca geçen sezon ligin gol kralı oldu.
"Racing'e gittiğim gün bile yatağımı toplamayı hiç bırakmayan anneme. Bu, bir golden, bir finalden daha değerli. Orada hayatımı değiştiren iki çocuğum var; onlar sayesinde hayatın hızını bir-iki vites düşürdüm, onlarla birlikte hayatı daha çok tadını çıkarıyorum. Az önce işte olan annemi aradım. Çok acı çekiyor; maçları izlemek ona zor geldiği için işe gitmeyi tercih ediyor," diye ekledi forvet, zaferin tadını çıkarmaya devam ederken.
Taktiksel mücadele ve İngiltere'nin çöküşü
Maçın analizi, başlangıçta üstün görünen İngiltere takımını alt etmenin anahtarının Arjantin’in sabrı olduğunu ortaya koydu. Nitekim sabır, bu turnuvada Albiceleste’nin en belirleyici özelliği haline geldi; takım daha önce uzatmalarda Yeşil Burun Adaları’nı geride bırakmış, son on dakikada attığı üç golle Mısır’ı mağlup etmiş ve bir başka zorlu uzatma mücadelesinde İsviçre’yi yenmişti. Atlanta’nın sıcağında oynanan zorlu mücadelenin ardından Martinez, “Üç Aslanlar”ın sonunda son dünya şampiyonunun baskısı altında güçsüz düştüğünü ve bu sayede Arjantin’in yararlanması gereken boşlukları bulabildiğini belirtti.
Martinez, yarı final maçının gidişatını değerlendirirken, “Yoruldular, bir saat boyunca pres yaptılar, golü bulduktan sonra geri çekildiler,” diye açıkladı. “Bu bize rahatlık verdi; sahayı açtık ve bundan nasıl yararlanacağımızı biliyorduk. Leo’nun gönderdiği ikinci ortada, [John] Stones’un arkasına sızdım. Şimdi Dünya Kupası’nda bir final daha oynuyoruz, sevinç çok büyük, bu anın tadını çıkarmak lazım.”
- Getty Images Sport
Dünya sahnesinde saf duygular
Mercedes-Benz Stadyumu’nda yaşanan sahneler, Dünya Kupası’nda uzun soluklu bir serüvenin fiziksel ve zihinsel olarak ne kadar yıpratıcı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Martinez için, ülkesini şampiyonluk unvanını savunmaya bir maç kalmış hale getirdiğinin farkına varmak neredeyse dayanılmazdı; destekçilerini düşündükçe gözyaşlarını tutamadığını defalarca dile getirdi.
“Ağlamayı kesemiyorum; eşimi, çocuklarımı, anne babamı düşünüyorum. Tüm bunlar çok zor, içimde pek çok duygu var,” diye sözlerini tamamladı. Arjantin şimdi, diğer yarı final maçında Fransa’yı paramparça eden İspanya takımıyla karşılaşmak üzere East Rutherford’a gidecek.
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