Arjantin, Dünya Kupası yarı finalinde ezeli rakibi İngiltere’yi, Martinez’in kusursuz vuruşuyla 2-1’lik tarihi bir galibiyetle mağlup etti. Forvet, Arjantin’in 1-0 geride olduğu 81. dakikada oyuna girmişti; Enzo Fernandez’in beraberlik golünün ardından 92. dakikada Lionel Messi’nin ortasına kafayla vurarak bu dramatik galibiyeti perçinledi. "Toro" lakaplı oyuncu, gergin geçen mücadelede fark yaratan isim oldu ve Albiceleste'yi önümüzdeki Pazar günü İspanya ile oynanacak final maçına taşıdı. Maçın bitiş düdüğünün ardından, Martinez sporun zirvesine uzanan yolculuğunu düşünürken gözyaşlarını tutamadı ve o anın önemi bir kez daha ortaya çıktı.

"Bu çok etkileyici," diye söze başlayan Martinez, sahada gözyaşları arasında konuşmakta zorlandı. "Babam bana ilk kez bir çift krampon aldığında... Her zaman bu golü atmayı hayal etmiştim. Bu muazzam bir sevinç. Yemin ederim ki rüyamda gördüm, Alexis’e [MacAllister] gol atacağımı söylemiştim, sonra yedek kulübesinde Facundo Medina’ya da söyledim... Top bana geldi. Enzo da harika bir gol attı. Bu takım ne kadar değerli olduğunu göstermeye devam ediyor."