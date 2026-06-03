"Ağlamak için antrenmanı bırakmak zorunda kaldım!" - Juventus'un yıldızı Arkadiusz Milik, sakatlık kabusuyla ilgili yürek burkan bir itirafta bulundu

Milik, son dönemde sakatlık sorunları nedeniyle zorlu bir dönem geçirdi ve Juventus formasıyla son zamanlarda çok nadiren sahaya çıktı. İlk olarak kiralık olarak Marsilya’dan İtalyan devine 2023 yılında katılan deneyimli forvet, Torino’da yaşadığı fiziksel zorlukların yanı sıra zihinsel mücadelelerine de cesurca ışık tuttu.

Polonyalı Kanal Sportowy'ye verdiği samimi röportajda forvet, sürekli tedavi masasında kalmasının kendisini nasıl mutlak sınıra ittiğini anlattı. Juventus, iyileşme sürecinde ona destek oldu, ancak bireysel yük çok ağır hale geldi.

"Son iki yılda konuşabileceğim tek konu sakatlıklarımdı," dedi. "Beni kelimenin tam anlamıyla yıpratan bir dönemden geliyorum. Her şeyden kopmak istedim."