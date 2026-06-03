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"Ağlamak için antrenmanı bırakmak zorunda kaldım!" - Juventus'un yıldızı Arkadiusz Milik, sakatlık kabusuyla ilgili yürek burkan bir itirafta bulundu
Süregelen bir sakatlık kabusu
Milik, son dönemde sakatlık sorunları nedeniyle zorlu bir dönem geçirdi ve Juventus formasıyla son zamanlarda çok nadiren sahaya çıktı. İlk olarak kiralık olarak Marsilya’dan İtalyan devine 2023 yılında katılan deneyimli forvet, Torino’da yaşadığı fiziksel zorlukların yanı sıra zihinsel mücadelelerine de cesurca ışık tuttu.
Polonyalı Kanal Sportowy'ye verdiği samimi röportajda forvet, sürekli tedavi masasında kalmasının kendisini nasıl mutlak sınıra ittiğini anlattı. Juventus, iyileşme sürecinde ona destek oldu, ancak bireysel yük çok ağır hale geldi.
"Son iki yılda konuşabileceğim tek konu sakatlıklarımdı," dedi. "Beni kelimenin tam anlamıyla yıpratan bir dönemden geliyorum. Her şeyden kopmak istedim."
- Getty Images Sport
En dibe vurmak
Yılbaşında duygusal yük doruk noktasına ulaştı; Milik, bir başka büyük aksilik karşısında kendini tamamen çaresiz hissetti. Daha önce Ajax’ta 76 maçta 47 gol, Napoli’de 122 maçta 48 gol ve Marsilya’da 55 maçta 30 gol atarak başarılı performanslar sergileyen forvet, en zor dönemini ayrıntılı olarak anlattı.
Oyuncu, "2025'in başında büyük bir sorunum vardı, çok tatsız anlar yaşadım. En dibe vurmuştum, aniden spor salonuna antrenman yapmaya giderdim ve birkaç kez antrenmanı yarıda kesip tuvalete gidip içimi döküp ağlardım" diye itiraf etti.
Ağrıyla tamamen mahvolmuş bir sezon
İstatistiklere bakıldığında, 2025-26 sezonu tamamen kaybedilmiş bir sezon oldu; Milik, Serie A’da sadece iki maça çıkabildi ve sahada toplamda sadece 34 dakika kalabildi. Son iki sezondaki sakatlık geçmişi ise yıkıcı boyutta: 2024 yılında geçirdiği diz sakatlığı nedeniyle 208 gün sahalardan uzak kaldı; bunu baldır sorunları, kas sakatlıkları ve 147 gün daha sahalardan uzak kalmasına neden olan bilinmeyen bir sakatlık izledi.
Bu yılın başında geçirdiği baldır sakatlığı onu iki aydan fazla süreyle sahalardan uzak tuttu, ardından Nisan ayında yaşadığı hamstring yırtığı da bu acıya 30 gün daha ekledi.
"Juve'deki sezonun sona ermesine üzülüyorum," diye devam etti. "Son dönemde kendimi restoranlarla dolu bir caddede yürüyen aç bir insan gibi hissediyordum. Bugün gülümsüyorum, dinlenmiş ve oynamaya hazırım."
- AFP
Milik'in geleceği ne olacak?
2027 yazında sözleşmesi sona erecek olan iki kez Coppa Italia şampiyonu, kariyerinin gidişatını yeniden yazmaya kararlı. Artık tüm dikkatini sezon öncesi hazırlıklarına verecek ve teknik ekibi, fiziksel sorunlarını tamamen geride bıraktığına ikna etmeyi hedefliyor.