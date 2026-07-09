Bild gazetesi Perşembe günü bu haberi yayınladı ve DFB’nin tercih ettiği adayla varılabilecek bir anlaşmanın ayrıntılarına değindi. Ancak bu durum, özellikle futbolun gelenekçileri için hoş olmayan bir tat bırakıyor.
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Ağızda buruk bir tat bırakan dev sözleşme: Jürgen Klopp’un yeni milli takım teknik direktörü olarak atanmasının önü büyük olasılıkla açıldı
Buna göre, 2030 Dünya Kupası’na kadar sürecek bir sözleşme planlanıyor, tüm “önemli noktalar” görüşüldü ve 2014 Dünya Şampiyonu Per Mertesacker’in federasyona katılması bekleniyor.
Klopp’un 2029’a kadar süren Red Bull futbol direktörlüğü sözleşmesinin feshedilmesi, milli takım teknik direktörlüğü görevine giden yolda aşılması gereken en önemli engel olarak görülüyor. Ancak görünüşe göre milyonlarca avroluk tazminat konusu gündemden kalkmış; bunun yerine Klopp (59), Avusturyalı enerji içeceği şirketinin reklam elçisi olarak kalacak. En azından bu durum, şirketin futbol camiasındaki itibarını göz önünde bulundurursak, taraftarlar arasında bolca konuşulacak bir konu olacak gibi görünüyor.
Rekor sayıda milli forma giymiş Lothar Matthäus’un Klopp’un maaşıyla ilgili endişeleri ise görünüşe göre gerçekleşmeyecek. Bild gazetesinin verdiği bilgilere göre Klopp, selefi Julian Nagelsmann’dan yılda sadece “biraz daha fazla” (7 milyon avro) kazanacak. Matthäus daha önce “baş ağrıtan bir toplam mali paket”ten bahsetmişti.
Klopp’un adidas ile olan anlaşması (DFB, Nike’a geçecek) da Dünya Kupası’ndan sonra sona ereceği için sorun teşkil etmiyor. DFB, adidas ve konuyla ilgili Red Bull Genel Müdürü Oliver Mintzlaff, ilk etapta konuyla ilgili yorum talebine yanıt vermedi.
- AFP
Uli Hoeneß’in tercih ettiği aday, muhtemelen DFB’ye katkı sağlayacak
Bild gazetesinin haberine göre Mertesacker, yıl sonunda görevinden ayrılacak olan DFB Genel Müdürü Andreas Rettig’in halefi için ilk aday olarak gösteriliyor. 41 yaşındaki ZDF uzmanı, federasyondaki bir pozisyona ilgi duyduğunu daha önce kamuoyuna açıklamıştı. Son zamanlarda, milli takımda en çok forma giyen oyuncu Lothar Matthäus ve Bayern başkanı Uli Hoeneß de Mertesacker’i desteklemişti.
Hoeneß, geçtiğimiz günlerde Bild gazetesine verdiği demeçte, “Per Mertesacker’in televizyonda söylediği her şey mantıklı ve yerinde. Asla aşağılayıcı değil, ancak yine de eleştirel. Arsenal’de sekiz yıl geçirmiş biri, mutlaka bir şeyler yapabilmelidir – ve şu anda tam da buna ihtiyacımız var” dedi. Ancak Mertesacker şimdilik bir süre dinlenmeyi planlıyor; bu nedenle yıl başında göreve başlaması oldukça uygun olabilir.
Bilinen şu ki: DFB Başkanı Bernd Neuendorf ve Bundesliga Başkanı Hans-Joachim Watzke, yakında “Klopp Misyonu” için yola çıkacaklar. Alman futbolunun patronları, MagentaTV için Dünya Kupası’nı takip eden ve en çok istedikleri teknik direktörle Amerika’da yüz yüze görüşerek “karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak” istiyorlar. Klopp’un milli takım teknik direktörü olarak ilk maçı, muhtemelen Eylül ayında Amsterdam’da Hollanda ile oynanacak Uluslar Ligi açılış maçı olacak.
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