Buna göre, 2030 Dünya Kupası’na kadar sürecek bir sözleşme planlanıyor, tüm “önemli noktalar” görüşüldü ve 2014 Dünya Şampiyonu Per Mertesacker’in federasyona katılması bekleniyor.

Klopp’un 2029’a kadar süren Red Bull futbol direktörlüğü sözleşmesinin feshedilmesi, milli takım teknik direktörlüğü görevine giden yolda aşılması gereken en önemli engel olarak görülüyor. Ancak görünüşe göre milyonlarca avroluk tazminat konusu gündemden kalkmış; bunun yerine Klopp (59), Avusturyalı enerji içeceği şirketinin reklam elçisi olarak kalacak. En azından bu durum, şirketin futbol camiasındaki itibarını göz önünde bulundurursak, taraftarlar arasında bolca konuşulacak bir konu olacak gibi görünüyor.

Rekor sayıda milli forma giymiş Lothar Matthäus’un Klopp’un maaşıyla ilgili endişeleri ise görünüşe göre gerçekleşmeyecek. Bild gazetesinin verdiği bilgilere göre Klopp, selefi Julian Nagelsmann’dan yılda sadece “biraz daha fazla” (7 milyon avro) kazanacak. Matthäus daha önce “baş ağrıtan bir toplam mali paket”ten bahsetmişti.

Klopp’un adidas ile olan anlaşması (DFB, Nike’a geçecek) da Dünya Kupası’ndan sonra sona ereceği için sorun teşkil etmiyor. DFB, adidas ve konuyla ilgili Red Bull Genel Müdürü Oliver Mintzlaff, ilk etapta konuyla ilgili yorum talebine yanıt vermedi.