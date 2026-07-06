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USA Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Ağır suçlamalar da dahil: Belçikalılar, Folarin Balogun ile ilgili FIFA’nın skandal kararını temyiz ediyor

Dünya Kupası
ABD - Belçika
ABD
Belçika
F. Balogun

Belçika Futbol Federasyonu (RBFA), ABD'li Folarin Balogun'a verilen cezasının kaldırılmasına itiraz edecek ve aynı zamanda FIFA'yı ağır suçlamalarla karşı karşıya bıraktı.

RBFA, yaptığı açıklamada “olayların gidişatından derin endişe duyduğunu” belirtti. Federasyon, FIFA’dan bu karar için “en ufak bir açıklama” almadığını ve bu nedenle “oyuncunun bir sonraki maçta oynama hakkını itiraz etmekten başka bir seçeneği olmadığını” ifade etti.

Yorum: Balogun’la ilgili skandal karar, aynı zamanda büyük bir fırsat

  • Öncelikle federasyon, kararı medya haberlerinden öğrendiğinden yakındı. Mektupta, kararın bir kopyasının talep edilmesi üzerine FIFA’nın bir itirazı “uydurduğu” ve bunu “derhal kabul edilemez gerekçesiyle reddettiği” belirtildi: “Tüm bunlar olurken, FIFA aynı zamanda RBFA’nın haklı taleplerine yanıt vermeyi reddetti.”

    Bunun yanı sıra, maç toplantısı da öfkeye neden oldu. Bu toplantıda FIFA, her iki ulusal federasyonun temsilcileriyle birlikte maçın gidişatını görüşür. Bu durumda ise dünya federasyonu, “sunumundan otomatik oyuncu cezası ile ilgili bölümü kasıtlı olarak çıkardı. Oysa bu konu, önceki dört maç öncesinde yapılan tüm ilgili toplantıların bir parçasıydı,” diye yazdı RBFA.

    "Açıkça belirtmek gerekirse: Şu ana kadar RBFA, bu konuyla ilgili olarak FIFA’dan ne bir karar ne de bir açıklama almıştır," denildi. Bu nedenle federasyon, karara itiraz edecek ve maçın sonucuna bakılmaksızın "önümüzdeki saatlerde, günlerde ve aylarda da etik, adil rekabet ve futbolun genel çıkarları gibi temel ilkeleri savunmaya devam edecektir."

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  • Trump InfantinoGetty Images

    Donald Trump, Balogun’a gösterilen kırmızı kart nedeniyle Infantino’yu aradı

    Pazar günü FIFA, ABD’li forvet Balogun’un Bosna-Hersek’e karşı oynanan Dünya Kupası son 16 turu maçında (2-0) aldığı kırmızı kart cezasını şartlı olarak askıya almıştı. Böylece Balogun, çeyrek finalde forma giyebilecek. AFP haber ajansı, New York Times ve Guardian’ın haberlerine göre, ABD Başkanı Donald Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino’yu bizzat arayarak kırmızı kartın yeniden incelenmesini talep etti.

    Nihai karar, ABD’nin Belçika ile oynayacağı son 16 turu maçı (Salı, 02.00 MESZ/ARD ve MagentaTV) öncesinde verilmesi gerekiyor.

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