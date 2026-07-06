Öncelikle federasyon, kararı medya haberlerinden öğrendiğinden yakındı. Mektupta, kararın bir kopyasının talep edilmesi üzerine FIFA’nın bir itirazı “uydurduğu” ve bunu “derhal kabul edilemez gerekçesiyle reddettiği” belirtildi: “Tüm bunlar olurken, FIFA aynı zamanda RBFA’nın haklı taleplerine yanıt vermeyi reddetti.”

Bunun yanı sıra, maç toplantısı da öfkeye neden oldu. Bu toplantıda FIFA, her iki ulusal federasyonun temsilcileriyle birlikte maçın gidişatını görüşür. Bu durumda ise dünya federasyonu, “sunumundan otomatik oyuncu cezası ile ilgili bölümü kasıtlı olarak çıkardı. Oysa bu konu, önceki dört maç öncesinde yapılan tüm ilgili toplantıların bir parçasıydı,” diye yazdı RBFA.

"Açıkça belirtmek gerekirse: Şu ana kadar RBFA, bu konuyla ilgili olarak FIFA’dan ne bir karar ne de bir açıklama almıştır," denildi. Bu nedenle federasyon, karara itiraz edecek ve maçın sonucuna bakılmaksızın "önümüzdeki saatlerde, günlerde ve aylarda da etik, adil rekabet ve futbolun genel çıkarları gibi temel ilkeleri savunmaya devam edecektir."