Çeviri:
Ağır metal "el bombaları"! Mohamed Salah'ın yorumları Liverpool'u sarsarken, Michael Owen ayrılan Mısırlı süperstarın son patlamasına tepki gösterdi
Salah, dokuz kupa dolu yılın ardından Liverpool'dan ayrılıyor
Anfield'da geçirdiği ve iki Premier Lig şampiyonluğu, bir Şampiyonlar Ligi zaferi, dört Altın Ayakkabı ödülü ve üç PFA Yılın Futbolcusu ödülünü kazandığı unutulmaz dokuz yılın ardından Salah, Merseyside'dan veda etmeye hazırlanıyor.
Sözleşmesinin sona ermesinden 12 ay önce feshedilmesi kararı alındı ve 33 yaşındaki forvet, Avrupa, MLS ve Suudi Pro Ligi'ndeki takımlarla bağlantıları arasında yeni bir maceraya atılma izni aldı.
Kulüp için 250'den fazla gol atan Salah, modern bir Reds efsanesi olarak ayrılacak, ancak zorlu bir son sezon geçirdi. 2025'in sonlarında yedek kulübesine gönderildikten sonra Salah, Liverpool ve teknik ekibini kendisini feda etmekle suçladı.
Slot ve Liverpool'un oyun tarzını hedef alan eleştiriler
Salah, sosyal medyada paylaştığı bir açıklamada şunları söyledi: "Bu kulübün şüphecilerden inananlara, inananlardan da şampiyonlara dönüşmesine tanık oldum. Bu, sıkı bir çalışmayı gerektirdi ve kulübün bu noktaya gelmesine yardımcı olmak için her zaman elimden geleni yaptım. Beni bundan daha fazla gururlandıran hiçbir şey yok.
Bu sezon bir kez daha yenilgiye uğramamız çok acı vericiydi ve taraftarlarımızın hak ettiği bir şey değildi. Liverpool'un rakiplerinin korktuğu, ağır metal gibi hücum eden bir takıma ve kupa kazanan bir takıma geri dönmesini istiyorum."
Birçoğu, Salah'ın Reds ile bağları devam ederken bu konuyu dile getirmesini hemen kınadı. Ancak, 2025 yaz transfer döneminde rekorlar kitabını yeniden yazan Liverpool'un Premier League şampiyonluğundan düşerek bu sezon beşinci sıraya gerilemesi nedeniyle, Salah'ın hayal kırıklığı tamamen haklıdır.
Anlaşılır mı, yoksa yararsız mı? Owen, Salah'ın öfke patlamasını değerlendiriyor
Salah’ın son çıkışının anlaşılabilir mi yoksa yararsız mı olduğu sorulduğunda, çevrimiçi kumarhane karşılaştırma sitesi Casino.org’un Birleşik Krallık elçisi olan eski Liverpool forveti Owen, GOAL’a şunları söyledi: “İkisi de. Anlaşılabilir mi? Evet. Onlara katılıyor muyum? Evet. Ama ben böyle söyler miydim? Hayır.
“Mesele de bu. Muhtemelen haklı olsa da, bunu söylemesi akıllıca bir hareket değildi bence. Ama dinleyin, elbette Liverpool taraftarları daha iyi futbolcular görmek istiyor. Elbette daha iyi sonuçlar görmek istiyorlar. Ve evet, elbette bir galibiyet bir mağlubiyet alan bir takım olmak istemiyorlar.
“Söylediği hiçbir şey yanlış değildi, sadece bunu söyledi. Mesele buydu.
“Bence Mo Salah ile ilgili sorun, açıkça nadiren konuşması. Ama konuştuğunda, el bombası atıyor. Sürekli konuşsaydı, bu kadar büyük bir şok yaratmayabilirdi. Ama ne derse desin, bu çok, çok büyük bir haber. Ve tabii ki her zaman aşağılayıcıysa, diyelim ki kulübe veya menajere ya da her neyse, o zaman birçok açıdan patlama yaratır.
“Yani evet, söylediği her şeye katılıyorum, ama bunu söylemesine katılmıyorum çünkü bu kimseye ne fayda sağlıyor ki? Hiçbir fayda sağlamıyor.”
Salah'ın davranışları, Ronaldo'nun Manchester United'daki davranışlarına benzetiliyor
Bir başka Reds efsanesi olan Jamie Carragher, Salah’ı “bencil” olarak nitelendirdi ve “Mısır Kralı”nın Anfield’dan ayrılırken bir “bomba” patlatmış olmasına şaşırmadığını itiraf etti; söz konusu davranış, Portekizli GOAT’ın 2022’de Manchester United’dan erken ayrılmaya zorlandığı zamanki Cristiano Ronaldo’nun davranışına benzetildi.
Owen, bu tür yorumların kamuoyunda gereksiz tartışmalar başlattığı için kimseye fayda sağlamadığı görüşünü paylaşıyor, ancak Salah çok geçerli bazı noktalara değindi ve Liverpool'daki herkes 2026-27 sezonunda takımın genel standartlarının yükseltilmesi gerektiğinin farkında.