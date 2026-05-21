Ağır metal "el bombaları"! Mohamed Salah'ın yorumları Liverpool'u sarsarken, Michael Owen ayrılan Mısırlı süperstarın son patlamasına tepki gösterdi

Anfield'da geçirdiği ve iki Premier Lig şampiyonluğu, bir Şampiyonlar Ligi zaferi, dört Altın Ayakkabı ödülü ve üç PFA Yılın Futbolcusu ödülünü kazandığı unutulmaz dokuz yılın ardından Salah, Merseyside'dan veda etmeye hazırlanıyor.

Sözleşmesinin sona ermesinden 12 ay önce feshedilmesi kararı alındı ve 33 yaşındaki forvet, Avrupa, MLS ve Suudi Pro Ligi'ndeki takımlarla bağlantıları arasında yeni bir maceraya atılma izni aldı.

Kulüp için 250'den fazla gol atan Salah, modern bir Reds efsanesi olarak ayrılacak, ancak zorlu bir son sezon geçirdi. 2025'in sonlarında yedek kulübesine gönderildikten sonra Salah, Liverpool ve teknik ekibini kendisini feda etmekle suçladı.