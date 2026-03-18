Çarşamba günü yaptığı açıklamada, hükümet sözcüsü Marie Rose Khady Fatou Faye, Fas'ı sonradan Afrika şampiyonu ilan etme kararını da sert bir şekilde eleştirdi.
Çeviri:
"Ağır bir hukuka aykırılık ve son derece adaletsiz": Senegal, olası yolsuzluk iddiaları nedeniyle Afrika Kupası şampiyonluğunun elinden alınmasının ardından soruşturma açılmasını talep ediyor
"Bu karar açıkça hukuka aykırı ve son derece adaletsizdir. CAF, usulüne uygun olarak oynanan ve kurallara uygun bir şekilde kazanılan bir maçın sonunda elde edilen sonucu sorgulayarak kendi güvenilirliğini ciddi şekilde sarsmaktadır," diyen Faye, açıklamasında "CAF yönetim organları içinde" bir soruşturma açılmasını talep etti.
- Getty
Senegal itirazda bulunacak
Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), Salı günü Senegal'in kıtasal şampiyonluğunu iptal etmişti. Takım, 18 Ocak'taki final maçında Fas lehine verilen bir penaltı kararının ardından sahadan çekilmişti, ancak uzun bir aradan sonra kaptanları Sadio Mane'nin ısrarı üzerine sahaya geri dönmüştü. Uzatmalarda attığı golle Senegal maçı 1-0 kazandı.
Çarşamba gecesi, Senegal Futbol Federasyonu "mümkün olan en kısa sürede" Lozan'daki Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) itirazda bulunacağını duyurdu.