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잔니 인판티노 (Gianni Infantino)Getty Images
Yosua Arya

Çeviri:

'Afrikalılara hayal kurma fırsatı veriyor!' - Samuel Eto'o, UEFA'nın eleştirileri arasında FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya destek verdi

Dünya Kupası
Africa Cup of Nations
European Championship

Kamerun Futbol Federasyonu (FECAFOOT) Başkanı Samuel Eto'o, yaklaşan seçim öncesinde UEFA'dan FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya yönelik baskı artarken ona güçlü destek verdi. Eski golcü, FIFA'nın Afrika'daki gelişime yaptığı yatırımı övdü ve Avrupa'nın küresel anlatıyı kontrol etmemesi gerektiğinde ısrar etti.

  • Eto'o, Infantino'yu savunmaya geçti

    FECAFOOT Başkanı Eto'o, UEFA'dan yükselen muhalefete rağmen FIFA Başkanı Infantino'ya kamuoyu önünde destek verdi. L'Equipe'e konuşan eski golcü, Avrupa futbolunun yönetim organından gelen eleştirilerin ardından Infantino'nun liderliğini savundu. Infantino, kendisini görevinden almak isteyen UEFA yöneticilerinin artan baskısıyla karşı karşıya kaldı. Ancak Eto'o, FIFA başkanının özellikle Afrika genelinde küresel futbolun gelişimi için somut faydalar sağladığında ısrar ediyor.

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    'Infantino, Afrikalılara hayal kurma fırsatı veriyor'

    Eto'o, Afrika ülkelerine altyapı inşa etmeleri ve genç yetenekleri yetiştirmeleri için kritik destek sağladığı gerekçesiyle Infantino'yu övdü. Avrupa futbolunun ise diğer bölgeler pahasına sık sık kendi ticari çıkarlarını koruduğunu savundu.

    Eto'o, "Futbol zaten ticari bir ürün! Futbolu kim finanse ediyor? Reklam alanı satın alan şirketler" dedi. "Bu şirketlerin sahibi kim? Avrupa da kulüplerin baskısı altında kendi çıkarlarını gözetiyor.

    "Peki biz neden kendi çıkarlarımızı gözettiğimiz için yargılanalım? Bugün Başkan Infantino, Afrikalılara sporu geliştirmeyi hayal etme fırsatı veriyor. Afrika futbolunun gelişmesine yardımcı oldu, aksi halde bu kadar çok federasyon merkezinin inşa edildiğini görmezdik.

    "Bunun bir kısmını biz finanse ettik, kalanı ise FIFA Forward projesi aracılığıyla FIFA'nın desteğiyle geldi. Bu somut bir şey. Ve yetenek geliştirmemize imkân tanıyacak. Birkaç yıl içinde Roger Milla ya da [Kylian] Mbappe gibi oyuncularımız olduğunda, bu o finansman sayesinde olacak."

  • UEFA'ya yönelik tartışmayı yeniden çerçevelemek

    Infantino'nun yönetişim prosedürlerini devre dışı bıraktığı yönündeki iddialara değinen Eto'o, Genel Kurul'daki 211 üye federasyonun demokratik gücüne dikkat çekti. FIFA Forward projesi gibi kilit girişimlerin, federasyon başkanları tarafından meşru şekilde onaylandığını vurguladı.

    Şunları ekledi: "UEFA, FIFA için önemli bir konfederasyon ve futbola muazzam katkı sağlıyor, ancak tek ya da en önemli konfederasyon olarak görülmemeli. Bu çarpık bir tartışma. Ayrıca insanlar, Afrika'daki federasyon başkanlarının karşı karşıya olduğu zorlukların farkında değil. Hükümetler olmadan futbol oynayabileceğimizi düşünüyor musunuz? Bazı federasyonlarda finansmanın yüzde 95'i, hatta yüzde 100'ü, zaten çok büyük zorluklarla mücadele eden devletlerden geliyor."

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  • Gianni InfantinoGetty Images

    Mart seçimleri için tam destek

    Mart ayındaki FIFA başkanlık seçimine doğru Eto'o, Infantino'nun arkasında kararlılıkla duracağını doğruladı. Büyük uluslararası turnuvalardan elde edilen yüksek gelirlerin genel gelişim için hâlâ hayati önem taşıdığını vurguladı.

    "Bir seçimde [kaybetme] riski her zaman vardır ama bu, onu desteklememi engellemez," dedi Eto'o. "İnsanlar ona her türlü şeyi yakıştırıyor. Böylesine küresel bir tutkuyu harekete geçiren bir şeyi yönetmek zor. Ama Katar ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Dünya Kupaları'ndan elde edilen kâra bakın. Futbol için istediğimiz şey bu. Eğer paramız olmazsa bu sporu geliştiremeyiz. İnsanların bunu anlaması gerekiyor."