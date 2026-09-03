Eto'o, Afrika ülkelerine altyapı inşa etmeleri ve genç yetenekleri yetiştirmeleri için kritik destek sağladığı gerekçesiyle Infantino'yu övdü. Avrupa futbolunun ise diğer bölgeler pahasına sık sık kendi ticari çıkarlarını koruduğunu savundu.

Eto'o, "Futbol zaten ticari bir ürün! Futbolu kim finanse ediyor? Reklam alanı satın alan şirketler" dedi. "Bu şirketlerin sahibi kim? Avrupa da kulüplerin baskısı altında kendi çıkarlarını gözetiyor.

"Peki biz neden kendi çıkarlarımızı gözettiğimiz için yargılanalım? Bugün Başkan Infantino, Afrikalılara sporu geliştirmeyi hayal etme fırsatı veriyor. Afrika futbolunun gelişmesine yardımcı oldu, aksi halde bu kadar çok federasyon merkezinin inşa edildiğini görmezdik.

"Bunun bir kısmını biz finanse ettik, kalanı ise FIFA Forward projesi aracılığıyla FIFA'nın desteğiyle geldi. Bu somut bir şey. Ve yetenek geliştirmemize imkân tanıyacak. Birkaç yıl içinde Roger Milla ya da [Kylian] Mbappe gibi oyuncularımız olduğunda, bu o finansman sayesinde olacak."