Afrika Kupası'nın son şampiyonu ile ilgili drama henüz sona ermedi. Senegal'in sahada kazandığı zaferin ardından kupanın Fas'a kağıt üzerinde verilmesi üzerine, Senegal temyiz başvurusunda bulunma izni aldı. RMC Sport'un haberine göre, hafta sonu öncesinde Senegal Futbol Federasyonu, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Temyiz Komitesi'nin karar gerekçesini aldı. Bu karar, Senegal'e TAS'a (Spor Tahkim Mahkemesi) itirazda bulunma ve böylece Fas'ın masada kazandığı zaferi sorgulama yolunu açıyor.
Afrika Kupası: Senegal, TAS'a itirazda bulunabilir: olayların özeti ve Fas ile neler yaşandı
"BU KONULARDA UZMAN HAKEMLERİMİZ VAR"
TAS Genel Direktörü Matthieu Reeb durumu şu şekilde değerlendirdi: "Uzman ve bağımsız hakemlerin yardımıyla bu tür uyuşmazlıkları çözmek için tam donanımlıyız. Takımların ve taraftarların nihai kararı bir an önce öğrenmek istediklerinin farkındayız; bu nedenle, tüm tarafların adil yargılanma hakkını gözeterek, hakemlik sürecinin mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılmasını sağlayacağız."
FAS VE SENEGAL ARASINDA NE OLDU?
Geçtiğimiz Ocak ayında Senegal, Afrika Kupası finalinde Fas'ı 1-0 yenmişti; ancak sahadaki sonuç Mart ayında tersine çevrildi ve rakibe verilen bir penaltı kararına itiraz etmek amacıyla yaklaşık 15 dakika boyunca sahayı terk eden Senegal oyuncuları nedeniyle Fas'a 3-0'lık bir galibiyet hükmedildi. CAF Temyiz Komisyonu, oyuncuların oynamayı reddetmesi veya hakemin izni olmadan sahayı 10 dakikadan fazla terk etmesi durumunda takımın hükmen mağlup sayılmasını öngören yönetmelik maddeleri 82 ve 84'ü uyguladı. Olayın yeniden canlandırılmasına göre, sahayı terk etme kararı Senegalli teknik direktör Pape Thiaw tarafından verildi ve Thiaw, CAF'ın tüm faaliyetlerinden iki yıl süreyle men edildi.