Afrika Kupası: Senegal, TAS'a itirazda bulunabilir: olayların özeti ve Fas ile neler yaşandı

Geçtiğimiz Ocak ayında Senegal, Afrika Kupası finalinde Fas'ı 1-0 yenmişti; ancak sahadaki sonuç Mart ayında tersine çevrildi ve rakibe verilen bir penaltı kararına itiraz etmek amacıyla yaklaşık 15 dakika boyunca sahayı terk eden Senegal oyuncuları nedeniyle Fas'a 3-0'lık bir galibiyet hükmedildi. CAF Temyiz Komisyonu, oyuncuların oynamayı reddetmesi veya hakemin izni olmadan sahayı 10 dakikadan fazla terk etmesi durumunda takımın hükmen mağlup sayılmasını öngören yönetmelik maddeleri 82 ve 84'ü uyguladı. Olayın yeniden canlandırılmasına göre, sahayı terk etme kararı Senegalli teknik direktör Pape Thiaw tarafından verildi ve Thiaw, CAF'ın tüm faaliyetlerinden iki yıl süreyle men edildi.



