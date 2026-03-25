Afrika Kupası: Senegal, Fas'ın hükmen galibiyeti nedeniyle TAS'a itirazda bulundu: Resmi olarak açıklandı; şimdi neler olabilir?

2026 Afrika Kupası'nın hikayesi hiç bitmiyor.

Son gelişme, havada dolaşan bir haberi resmileştiren Spor Tahkim Mahkemesi'nden geliyor: 18 Ocak'ta Senegal'in sahada kazandığı zaferin ardından ve tam bir hafta önce (18 Mart) CAF tarafından kararın bozulmasının ardından, yeni bir sürpriz gelişme yaşandı çünkü FSF (Senegal Futbol Federasyonu), CAF'ın maçı 3-0 olarak sayma ve kupayı Fas'a verme kararına karşı CAS'a itirazda bulunmaya karar verdi.

Amaç, maç sırasında sahayı terk ettiği için Senegal'i hükmen mağlup ilan eden CAF'ın önceki kararını iptal ettirmek, ancak şu anda duruşma için henüz bir tarih belirlenmedi.