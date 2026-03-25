Gabriele Stragapede

Afrika Kupası: Senegal, Fas'ın hükmen galibiyeti nedeniyle TAS'a itirazda bulundu: Resmi olarak açıklandı; şimdi neler olabilir?

Senegal Futbol Federasyonu'ndan resmi itiraz geldi.

2026 Afrika Kupası'nın hikayesi hiç bitmiyor.

Son gelişme, havada dolaşan bir haberi resmileştiren Spor Tahkim Mahkemesi'nden geliyor: 18 Ocak'ta Senegal'in sahada kazandığı zaferin ardından ve tam bir hafta önce (18 Mart) CAF tarafından kararın bozulmasının ardından, yeni bir sürpriz gelişme yaşandı çünkü FSF (Senegal Futbol Federasyonu), CAF'ın maçı 3-0 olarak sayma ve kupayı Fas'a verme kararına karşı CAS'a itirazda bulunmaya karar verdi.

Amaç, maç sırasında sahayı terk ettiği için Senegal'i hükmen mağlup ilan eden CAF'ın önceki kararını iptal ettirmek, ancak şu anda duruşma için henüz bir tarih belirlenmedi.

  • YENİDEN İNŞA

    AfrikaKupası finalinde neler olduğunu hatırlayalım: 98. dakikada, skor 0-0 iken, hakem VAR tarafından monitöre çağrıldıktan sonra, Diouf'un Brahim Diaz'a yaptığı faul nedeniyle bir penaltı kararı verdi.

    Senegal, teknik direktör Pape Thiaw'ın talebi üzerine protesto amacıyla sahayı terk edip soyunma odasına dönmeye karar verdi. Sadece kaptan Sadio Mané, takımını sahaya geri getirmeyi başardı ve maç 111. dakikada yeniden başladı.

    Brahim Diaz, Edouard Mendy'nin kurtardığı bir lob vuruşuyla penaltıyı kaçırdı ve uzatmalarda Pape Gueye, Senegal'e galibiyet golünü attı.

  • ŞİMDİ NE OLABİLİR?

    Peki, şimdi ne olacak?

    CAS'ın yaptığı açıklamada şöyle deniyor: "Davaya karar vermek üzere bir CAS hakem heyeti atanacak. Ardından bir dava takvimi belirlenecek. TAS usul yönetmeliğine göre, davacıya (Senegal, ed.) hukuki argümanlarını içeren bir temyiz dilekçesi sunmak için 20 gün süre tanınacak; ardından davalıların savunmalarını içeren bir cevap dilekçesi sunmak için 20 gün daha süreleri olacak. Davanın bu aşamasında ve FSF'nin davanın askıya alınması talebini göz önünde bulundurarak, usul sürelerini öngörmek veya duruşma tarihinin ne zaman belirleneceğini belirtmek henüz mümkün değildir."

