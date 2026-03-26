Senegal durmak bilmiyor ve Afrika Kupası zaferini kutlamak için bir şenlik düzenliyor. Senegal Futbol Federasyonu, milli takımını Afrika'nın zirvesine taşıyan Mané ve takım arkadaşlarına saygı göstermek amacıyla 28 Mart Cumartesi günü bir tören düzenleneceğini doğruladı. Bu karar, CAF'ın Teranga Aslanları'nın sahayı terk etmeleri nedeniyle Fas'a hükmen galibiyet vermesine rağmen alındı. Teranga Aslanları, maçın bitimine az bir süre kala Diouf'un Brahim Díaz'a yaptığı faul nedeniyle VAR'a başvurulan hakem tarafından Fas'a penaltı verilmesi üzerine protesto amacıyla sahayı terk etmişti.
Çeviri:
Afrika Kupası'nda Senegal durmak bilmiyor: Fas'ın hükmen galibiyetine karşı TAS'a itiraz ettikten sonra, kupayı kutlamak için bir parti hazırlıyor
SENEGAL'İN İTİRAZİ
Afrika Futbol Konfederasyonu’nun (CAF) kararının ardından Senegal, 25 Mart Çarşamba günü, hiç de sakin geçmeyen bu Afrika Kupası’nın gidişatını yeniden değiştirmek amacıyla TAS’a resmi olarak itirazda bulundu. Teranga Aslanları'nın başvurusu sonrasında ne olacağına ilişkin Spor Tahkim Mahkemesi tarafından yayınlanan açıklama ise şöyle: "Davaya karar vermek üzere bir CAS hakem heyeti atanacaktır. Ardından bir dava takvimi belirlenecektir. CAS usul yönetmeliğine uygun olarak, davacıya (Senegal, ed.) hukuki argümanlarını içeren bir temyiz dilekçesini sunmak için 20 gün süre tanınır; ardından davalıların savunmalarını içeren bir cevap dilekçesini sunmak için 20 gün daha süreleri vardır. Davanın bu aşamasında ve FSF'nin davanın askıya alınması talebi göz önüne alındığında, usul sürelerini öngörmek veya duruşma tarihinin ne zaman belirleneceğini belirtmek henüz mümkün değildir."
BU ARADA PARTİ
Bu arada Senegal, kupa kutlama törenini planlandığı gibi düzenlemeye hazırlanıyor. Tören, Cumartesi günü Stade de France’da yapılacak ve Teranga Aslanları ile Peru arasındaki dostluk maçı öncesinde gerçekleştirilecek. 60 bin seyirci ve davet edilen çeşitli sanatçıların huzurunda, Senegal'in sahada kazandığı kupa sergilenecek ve tartışmaları bir kez ve sonsuza kadar sona erdirebilecek TAS'ın kararı beklenecek.