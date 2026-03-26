Afrika Kupası'nda Senegal durmak bilmiyor: Fas'ın hükmen galibiyetine karşı TAS'a itiraz ettikten sonra, kupayı kutlamak için bir parti hazırlıyor

Afrika Futbol Konfederasyonu’nun (CAF) kararının ardından Senegal, 25 Mart Çarşamba günü, hiç de sakin geçmeyen bu Afrika Kupası’nın gidişatını yeniden değiştirmek amacıyla TAS’a resmi olarak itirazda bulundu. Teranga Aslanları'nın başvurusu sonrasında ne olacağına ilişkin Spor Tahkim Mahkemesi tarafından yayınlanan açıklama ise şöyle: "Davaya karar vermek üzere bir CAS hakem heyeti atanacaktır. Ardından bir dava takvimi belirlenecektir. CAS usul yönetmeliğine uygun olarak, davacıya (Senegal, ed.) hukuki argümanlarını içeren bir temyiz dilekçesini sunmak için 20 gün süre tanınır; ardından davalıların savunmalarını içeren bir cevap dilekçesini sunmak için 20 gün daha süreleri vardır. Davanın bu aşamasında ve FSF'nin davanın askıya alınması talebi göz önüne alındığında, usul sürelerini öngörmek veya duruşma tarihinin ne zaman belirleneceğini belirtmek henüz mümkün değildir."