Afrika Kupası ile ilgili olarak Weah konuştu: "Fas'ı tebrik ederim. Sahadan ayrılan taraf kaybeden olur"

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından Senegal'in Afrika Kupası zaferinin iptal edilerek Fas'a verilmesi kararı, gündemden düşmüyor. 17 Salı akşamı, kupayı Hakimi'nin milli takımına veren tarihi bir karar açıklandı: "Senegal milli takımı, 2025 Fas Afrika Kupası (CAF) finalini hükmen kaybetti; maçın sonucu, Fas Kraliyet Futbol Federasyonu lehine 3-0 olarak kaydedildi." Nedeni ne? Maçın son dakikalarında Senegalli takımdan büyük bir protesto geldi. Takım önce verilmeyen bir penaltı için şikayet etti, ardından da çok benzer bir temas nedeniyle Fas lehine penaltı veren VAR müdahalesi üzerine öfkeye kapıldı.



