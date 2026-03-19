Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından Senegal'in Afrika Kupası zaferinin iptal edilerek Fas'a verilmesi kararı, gündemden düşmüyor. 17 Salı akşamı, kupayı Hakimi'nin milli takımına veren tarihi bir karar açıklandı: "Senegal milli takımı, 2025 Fas Afrika Kupası (CAF) finalini hükmen kaybetti; maçın sonucu, Fas Kraliyet Futbol Federasyonu lehine 3-0 olarak kaydedildi." Nedeni ne? Maçın son dakikalarında Senegalli takımdan büyük bir protesto geldi. Takım önce verilmeyen bir penaltı için şikayet etti, ardından da çok benzer bir temas nedeniyle Fas lehine penaltı veren VAR müdahalesi üzerine öfkeye kapıldı.
Afrika Kupası ile ilgili olarak Weah konuştu: "Fas'ı tebrik ederim. Sahadan ayrılan taraf kaybeden olur"
WEAH'IN SÖZLERİ
Bu konuda, eski Liberyalı forvet George Weah olayla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Afrika Kupası finali mi? Doğruyu söylemek gerekirse, sahadan çıkan herkes kaybeden sayılır; kural açık. Futbol böyle oynanmaz, bu yüzden şampiyonluk için Fas'ı tebrik ediyorum, kazanma haklarını savundular."
