Afrika Kupası, Fas hükmen şampiyon oldu: Senegal, Lozan'daki TAS'a itirazda bulundu; teknik direktör ordudan atandı

Afrika'da son saatlerde patlak veren olaylar devam ediyor.

CAF'ın, uzatmalarda Senegal'e yenildikleri final maçından iki ay sonra Fas'a Afrika Kupası'nı masada verme kararı, Sadio Mané ve takım arkadaşlarının ülkesinde elbette büyük bir hoşnutsuzluk dalgasına yol açtı. Bu oyuncular, Brahim Diaz'ın kaçırdığı penaltı kararının ardından sahayı yaklaşık 20 dakika terk ettikleri için ikinci derece yargılama sonucunda cezalandırıldılar.

Ertesi gün Senegal, Futbol Federasyonu aracılığıyla, Afrika kıtası organının kararını bozmak amacıyla Lozan'daki Spor Tahkim Mahkemesi'ne itirazda bulunma niyetini açıkladı. Dolayısıyla şimdilik, bu inanılmaz tartışmanın sona ermesini bekleyen kupa ve madalyalar Dakar'da kalıyor.

    Senegal, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) temyiz kurulunun 2025 Afrika Kupası finalinin galibiyetini Fas'a vermesi üzerine Salı günü Spor Tahkim Mahkemesi'ne (TAS) itirazda bulunma kararı aldı.

    İlk şikayet CAF disiplin komisyonu tarafından reddedildikten sonra, Fas CAF temyiz komisyonuna itirazda bulundu. Tüm tahminlerin aksine, temyiz komisyonu sonunda Fas'ın lehine karar verdi ve bu karar Senegal'de büyük bir öfke dalgasına yol açtı.

    Senegal Futbol Federasyonu resmi bir açıklamada "haksız bir karar" olduğunu belirtirken, "mevcut tüm yasal yolları kullanarak Senegal futbolunun haklarını savunma" konusundaki kararlılığını yineledi. Ülkenin spor yetkilileri, fair play ilkelerine uyulmadığını düşünüyor.

  • MANE'NİN MESAJI

    "Olanlar çok ileri gitti. Bu, uğruna mücadele ettiğimiz futbol değil, inandığımız Afrika değil," diye yazdı kaptan Sadio Mané Instagram'da. "Futbolumuzda çok fazla yolsuzluk var ve bu, kıtadaki milyonlarca taraftarın tutkusunu öldürüyor. Oyuncular sahada her şeylerini veriyorlar, ancak saha dışında alınan kararlar maçların ve kupaların kaderini belirliyor. Sadece Senegal için değil, Afrika futbolu genelinde de derin bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Biz daha iyisini hak ediyoruz. Taraftarlar adalet, şeffaflık ve saygıyı hak ediyor."

  • Teknik Direktör, Askerlerden Aldığı Kupayla

    CAF, Senegal'e Afrika Kupası'nı iade etmesini emretti, ancak milli takım teknik direktörü Pape Thiaw, kupadan vazgeçmeye niyetleri olmadığını açıkladı: Sosyal medyada yayınlanan bir videoda, teknik direktör bir üssünde askerler tarafından çevrelenmiş halde kupayı elinde tutuyor.



