Afrika Kupası: Fas, hükmen şampiyon mu oldu? Senegal bunu kabul etmiyor ve Lozan'daki TAS'a itirazda bulunuyor

"Olanlar çok ileri gitti. Bu, uğruna mücadele ettiğimiz futbol değil, inandığımız Afrika değil," diye yazdı kaptan Sadio Mané Instagram'da. "Futbolumuzda çok fazla yolsuzluk var ve bu, kıtadaki milyonlarca taraftarın tutkusunu öldürüyor. Oyuncular sahada her şeylerini veriyorlar, ancak saha dışında alınan kararlar maçların ve kupaların kaderini belirliyor. Sadece Senegal için değil, Afrika futbolu genelinde de derin bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Biz daha iyisini hak ediyoruz. Taraftarlar adalet, şeffaflık ve saygıyı hak ediyor."