AFP
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Afrika, Gianni Infantino'nun yanında! FIFA başkanı, Dünya Kupası başarısının ardından büyük bir fon artışı sözü verdikten sonra CAF'nin oybirliğiyle desteğini aldı
Cape Verde'de oybirliğiyle destek
Infantino’nun FIFA başkanlığı görevini koruma kampanyası, Afrika’nın 54 üye federasyonunun oybirliğiyle desteğini almasının ardından büyük bir ivme kazandı. Bu destek, Yeşil Burun Adaları’nın Santa Maria kentinde düzenlenen tarihi CAF Strateji Konferansı sırasında doğrulandı.
Bu birleşik destek, 56 yaşındaki İsviçre-İtalyan yöneticinin elini önemli ölçüde güçlendiriyor. Kısa süre önce FIFA turnuvalarındaki ticari hisselerin satılmasına yönelik tartışmalı öneriler nedeniyle Avrupa ve Kuzey Amerika federasyonlarından tepki gören Infantino için, Afrika’nın birleşik oy bloğu yeniden seçilme hedefinde hayati önem taşıyor.
- AFP
Motsepe, oy birliğiyle verilen desteği açıkladı
Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Başkanı Patrice Motsepe, kıtanın birleşik tutumunu resmen açıkladı ve bu desteğin arkasındaki temel neden olarak küresel yönetim organının tarih boyunca yaptığı önemli yatırımları gösterdi.
Motsepe, Reuters'ın aktardığına göre delegelere, "CAF'a üye 54 federasyonun tamamı, FIFA başkanlığı için Gianni'yi koşulsuz destekleme konusunda oybirliğiyle karar aldı" dedi. "Bunun nedeni, Gianni'nin geçmişi ve Afrika futboluna verdiği destektir."
Konferansın ardından minnettarlığını ifade etmek için sosyal medyaya başvuran Infantino, bu desteği kutladı. "Santa Maria'daki CAF Strateji Konferansı'nda harika bir birlik anı!" dedi. "54 Afrika FIFA Üye Federasyonunun tamamının sarsılmaz, oybirliği içeren ve koşulsuz desteği için çok teşekkür ederim. Futbolu seven tüm Afrika genelinde, oyunumuzu istisnasız şekilde herkese, her yere ulaştırma görevimizde birlikte duruyoruz."
1 milyar dolarlık yatırım
Infantino'nun kıtaya yönelik çağrısının merkezinde yüksek düzeyli mali dağıtım yer alıyor. Sempozyum delegelerine hitap eden Infantino, son on yılda Afrika'da 124 farklı projeyi finanse eden devasa para akışını ayrıntılarıyla anlattı.
"FIFA başkanı olarak, son 10 yılda bu devrime (Afrika futbolundaki) sizinle birlikte biraz da olsa katkıda bulunmuş olmaktan gurur duyuyorum" diye açıkladı Infantino. "FIFA Forward programıyla Afrika'da 10 yılda 124 farklı proje ve daha birçok faaliyet için 1 milyar dolar yatırım yaptık."
Ticari planlar konusunda diğer konfederasyonlarla yakın dönemde yaşanan sürtüşmeyi kabul eden Infantino, şeffaflık ve uzlaşının önemini vurguladı. "Bir yolculuktan geçerken bazen endişeler dile getirilir" dedi. "Bu endişeler dile getirildiğinde, bunları ele almamız gerekir. FIFA'da bizim açımızdan bunları her zaman diyalog ruhuyla, açık kollarla, açık bir yürekle ve açık bir zihinle ele alıyoruz. Her zaman daha iyi olabilir ve daha iyisini yapabiliriz."
Genel mesajını çevrim içi olarak da yineleyen Infantino, şunları ekledi: "Güzel Cabo Verde'de düzenlenen CAF Strateji Konferansı, futbolun dünyanın her yerinde herkese ait olduğunu ve bunun gerçekleşmesi için fırsatlar yaratmanın ve kaynakları bulmanın bizim sorumluluğumuz olduğunu yeniden vurgulamak için bir fırsattı. Bilgiyi paylaşma ve çocukların futbol hayallerini gerçekleştirebilmeleri için kaynaklara ve yollara sahip olduğu güçlü bir ekosistem inşa etmek adına birbirimizden öğrenme konusunda verimli bir diyalog yürüttük."
Şöyle devam etti: "Cabo Verde milli takımının ilham verici yolculuğu da dahil olmak üzere başarılı geçen FIFA Dünya Kupası 2026'yı değerlendirirken, Afrika'da futbolun inanılmaz yükselişiyle sonuçlanan ortak çalışmamız nedeniyle herkesi tebrik etme fırsatı buldum. Bu yükseliş, son on yılda futbola tutkulu bu kıtadaki 124 projeye katkı sağlayan 1 milyar ABD dolarlık FIFA Forward yatırımlarıyla desteklendi."
- Getty Images
Mart ayındaki seçimlere giden yol
Infantino, mart ayında yapılacak seçimlerde başkanlığını korumak için artık güçlü favori konumunda. Eski İsviçre ve Tottenham savunmacısı Ramon Vega kısa süre önce bu göreve aday olma niyetini açıkladı, ancak UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in FIFA'nın en üst düzey görevi için aday olmak yerine Avrupa'da bir dönem daha istemeyi tercih etmesiyle, Infantino'nun önü nispeten açık görünüyor. İleriye bakan FIFA başkanı, son dönemdeki dönüm noktalarının üzerine inşa etmek için CAF ile iş birliğini sürdürme sözü verdi.
Infantino, delegelere şu açıklamayı yaptı: "Taahhüdümüz, futbolunuzun gelişmeye ve büyümeye devam etmesini, size daha fazla fırsat sunulmasını sağlamak. (Son) Dünya Kupası'nda on ülkenin yer alması tüm kıta için bir başarı oldu. Bu yolda birlikte ilerlemeye devam etmemiz gerekiyor, çünkü bize ne istediğinizi söylemek CAF olarak size bağlı. Sizi nasıl daha güçlü ve daha iyi hale getirebileceğimizi. Afrika futbolunu dünya futbolunun zirvesine taşımak için gerekli kaynakları ve gerekli (fon) artışlarını aramayı sürdüreceğiz."
Zirvedeki son kamuya açık açıklamalarında da bu düşünceyi yineledi: "Buradaki futbolun istikrarlı büyümesini sağlama taahhüdümüz sürüyor ve genç kızlar ile erkek çocukların başarıya ulaşmak için ihtiyaç duydukları fırsatlara sahip olması adına karşılıklı iş birliği ve açık iletişim ruhuyla çalışmaya devam edeceğiz."
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