Infantino'nun kıtaya yönelik çağrısının merkezinde yüksek düzeyli mali dağıtım yer alıyor. Sempozyum delegelerine hitap eden Infantino, son on yılda Afrika'da 124 farklı projeyi finanse eden devasa para akışını ayrıntılarıyla anlattı.

"FIFA başkanı olarak, son 10 yılda bu devrime (Afrika futbolundaki) sizinle birlikte biraz da olsa katkıda bulunmuş olmaktan gurur duyuyorum" diye açıkladı Infantino. "FIFA Forward programıyla Afrika'da 10 yılda 124 farklı proje ve daha birçok faaliyet için 1 milyar dolar yatırım yaptık."

Ticari planlar konusunda diğer konfederasyonlarla yakın dönemde yaşanan sürtüşmeyi kabul eden Infantino, şeffaflık ve uzlaşının önemini vurguladı. "Bir yolculuktan geçerken bazen endişeler dile getirilir" dedi. "Bu endişeler dile getirildiğinde, bunları ele almamız gerekir. FIFA'da bizim açımızdan bunları her zaman diyalog ruhuyla, açık kollarla, açık bir yürekle ve açık bir zihinle ele alıyoruz. Her zaman daha iyi olabilir ve daha iyisini yapabiliriz."

Genel mesajını çevrim içi olarak da yineleyen Infantino, şunları ekledi: "Güzel Cabo Verde'de düzenlenen CAF Strateji Konferansı, futbolun dünyanın her yerinde herkese ait olduğunu ve bunun gerçekleşmesi için fırsatlar yaratmanın ve kaynakları bulmanın bizim sorumluluğumuz olduğunu yeniden vurgulamak için bir fırsattı. Bilgiyi paylaşma ve çocukların futbol hayallerini gerçekleştirebilmeleri için kaynaklara ve yollara sahip olduğu güçlü bir ekosistem inşa etmek adına birbirimizden öğrenme konusunda verimli bir diyalog yürüttük."

Şöyle devam etti: "Cabo Verde milli takımının ilham verici yolculuğu da dahil olmak üzere başarılı geçen FIFA Dünya Kupası 2026'yı değerlendirirken, Afrika'da futbolun inanılmaz yükselişiyle sonuçlanan ortak çalışmamız nedeniyle herkesi tebrik etme fırsatı buldum. Bu yükseliş, son on yılda futbola tutkulu bu kıtadaki 124 projeye katkı sağlayan 1 milyar ABD dolarlık FIFA Forward yatırımlarıyla desteklendi."



