AFCON final sonucu DEĞİŞTİRİLDİ! Oyuncuların sahayı terk etmesi nedeniyle Senegal’in şampiyonluğu elinden alındı; CAF, final galibiyetini 3-0’lık skorla Fas’a verdi
Senegal, final maçının ardından yapılan itirazın ardından kupadan mahrum bırakıldı
Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Temyiz Kurulu, ayrıntılı bir açıklamada, FRMF tarafından yapılan itirazın "şekil bakımından kabul edilebilir olduğu ve itirazın kabul edildiği"ni teyit etti. Bu tarihi karar, Senegal'i ikinci kıtasal şampiyonluğundan fiilen mahrum bırakırken, uzatmalarda kaosa dönüşen maçın ev sahibi takımını ödüllendirdi.
Tartışmanın kökeni, uzatma süresinin sonlarına doğru Faslı Brahim Diaz'ın ceza sahası içinde yere düşmesiyle yaşanan gergin bir ana dayanıyor. Hakem ilk başta oyuna devam etmesini işaret etse de, VAR incelemesi sonucunda ev sahibi takıma penaltı verildi. Bu karar, Senegal yedek kulübesinde öfkeli bir tepkiye yol açtı ve baş antrenör Pape Thiaw, oyuncularına birkaç dakika süren bir protesto olarak soyunma odasına dönmelerini söyledi.
CAF Temyiz Kurulu, "Senegal takımının davranışının Afrika Uluslar Kupası Yönetmeliği'nin 82. ve 84. maddelerinin kapsamına girdiğini" tespit etti. Sahayı terk eden Senegal'in yönetmeliklere aykırı davrandığına karar verildi ve bu da 3-0'lık idari mağlubiyete yol açtı. Karar, CAF Disiplin Kurulu'nun önceki kararını geçersiz kılıyor ve Fas'ın yaptığı itirazın tamamen kabul edildiğini teyit ediyor.
CAF kararını onayladı
CAF'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Afrika Futbol Konfederasyonu ("CAF") Temyiz Kurulu, bugün CAF Afrika Uluslar Kupası (AFCON) Yönetmeliği'nin 84. maddesinin uygulanması kapsamında, Senegal Milli Takımı'nın TotalEnergies CAF Afrika Uluslar Kupası (AFCON) Fas 2025 Finali'nden ("Maç") çekildiğine karar vermiştir ve Maç'ın sonucu, Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) lehine 3-0 olarak kaydedilmiştir.
"CAF Afrika Uluslar Kupası (AFCON) Yönetmeliği'nin 82. ve 84. maddelerinin uygulanmasına ilişkin FRMF'nin itirazı üzerine, CAF Temyiz Kurulu aşağıdaki kararları verdi:
"Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) tarafından yapılan itiraz, usul açısından kabul edilebilir bulunmuş ve itiraz kabul edilmiştir.
"CAF Disiplin Kurulu'nun kararı iptal edilmiştir.
"CAF Temyiz Kurulu ayrıca, Senegal takımının davranışının Afrika Uluslar Kupası Yönetmeliği'nin 82. ve 84. maddelerinin kapsamına girdiğine karar vermiştir.
"Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) tarafından yapılan itiraz kabul edilmiştir.
"Senegal Futbol Federasyonu'nun (FSF), takımının davranışları yoluyla Afrika Uluslar Kupası Yönetmeliği'nin 82. maddesini ihlal ettiği ilan edilmiştir.
"Afrika Uluslar Kupası Yönetmeliği'nin 84. maddesi uyarınca, Senegal takımının maçı kaybettiği ilan edilir ve sonuç, Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) lehine 3-0 olarak kaydedilir.
"Diğer tüm talepler veya itirazlar reddedilmiştir."
Senegal'in son dakikada attığı gol, Afrika Uluslar Kupası finalinde kaosa yol açtı
Takımın çoğu Thiaw’ın peşinden soyunma odasına giderken, onları sahaya geri çağırıp maçı tamamlamayı başaran kişi Sadio Mane oldu. Mane daha sonra şöyle açıkladı: “Onlar sahadan çıkıp oynamamaya karar verdiklerinde, ben kaldım ve bazılarına ‘Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu iyi bir fikir mi, değil mi?’ diye sordum. Sonra gidip herkesi sahaya geri getirmeye karar verdim. Bence yapılacak en iyi şey buydu. Sonuçta bu sadece futbol, bence hakem bazen hata yapabilir. Tüm dünya izliyor. Penaltı olabilir de olmayabilir de, ama en önemli şey bu değil. Önemli olan oyuna saygı duymaktır. Böyle bir maçı durdurmak adil değil.”
Oyuncular daha sonra sahaya geri döndü ve Diaz, kaleciye doğru bir Panenka vuruşu yaparak penaltıyı kaçırdı. Maç 0-0 berabere bitti ve uzatmalara gidildi. Uzatmalarda Papa Gueye skoru açarak Senegal'in galibiyetini garantiledi.
Lazer kullanımı ve VAR'a müdahale nedeniyle kesilen para cezaları
Karar, maç ortamı ve taraftar davranışlarıyla ilgili çeşitli olaylara da değindi. Fas galip ilan edilse de, FRMF maddi cezadan tamamen kurtulmuş sayılmaz. CAF Temyiz Kurulu, “OFR/VAR inceleme alanı çevresindeki müdahale” ile ilgili temyizi reddetti ve gergin geçen ikinci yarıdaki inceleme sırasında hakemlerin taciz edilmesinin ardından Fas federasyonuna verilen 100.000 dolarlık para cezasını onadı.
Diğer cezalar ise biraz hafifletildi; ev sahibi taraftarların lazer kullanımı nedeniyle verilen ceza 10.000 dolara indirilirken, top toplayıcı çocuklarla ilgili tartışmalı olay nedeniyle verilen ceza ise yarı yarıya azaltılarak 50.000 dolara indirildi. Bu mali darbeler rağmen, turnuva tarihine geçen en önemli olay, Senegal'in sahada kazanmak için çok mücadele ettiği şampiyonluğu kaybetmesi oldu.
