AFCON final sonucu DEĞİŞTİRİLDİ! Oyuncuların sahayı terk etmesi nedeniyle Senegal’in şampiyonluğu elinden alındı; CAF, final galibiyetini 3-0’lık skorla Fas’a verdi

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Temyiz Kurulu, ayrıntılı bir açıklamada, FRMF tarafından yapılan itirazın "şekil bakımından kabul edilebilir olduğu ve itirazın kabul edildiği"ni teyit etti. Bu tarihi karar, Senegal'i ikinci kıtasal şampiyonluğundan fiilen mahrum bırakırken, uzatmalarda kaosa dönüşen maçın ev sahibi takımını ödüllendirdi.

Tartışmanın kökeni, uzatma süresinin sonlarına doğru Faslı Brahim Diaz'ın ceza sahası içinde yere düşmesiyle yaşanan gergin bir ana dayanıyor. Hakem ilk başta oyuna devam etmesini işaret etse de, VAR incelemesi sonucunda ev sahibi takıma penaltı verildi. Bu karar, Senegal yedek kulübesinde öfkeli bir tepkiye yol açtı ve baş antrenör Pape Thiaw, oyuncularına birkaç dakika süren bir protesto olarak soyunma odasına dönmelerini söyledi.

CAF Temyiz Kurulu, "Senegal takımının davranışının Afrika Uluslar Kupası Yönetmeliği'nin 82. ve 84. maddelerinin kapsamına girdiğini" tespit etti. Sahayı terk eden Senegal'in yönetmeliklere aykırı davrandığına karar verildi ve bu da 3-0'lık idari mağlubiyete yol açtı. Karar, CAF Disiplin Kurulu'nun önceki kararını geçersiz kılıyor ve Fas'ın yaptığı itirazın tamamen kabul edildiğini teyit ediyor.