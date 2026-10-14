Diğer yanda Al Ahli, 50. dakikada Muhammed El Maliki'nin kırmızı kart görmesinin ardından ikinci yarıyı neredeyse tamamen 10 kişi oynamasına rağmen Al Wehda'yı 2-1 yenerek zorlu bir galibiyet elde etti.

Al Ahli, oyuncusu Musa Adem'in parlak performansından yararlandı. Adem, üst üste beşinci maçta da fileleri havalandırdı ve bu kez 6 ile 44. dakikalarda attığı iki golle takımını zor bir galibiyete taşıdı.

Al Wehda, ilk yarının uzatma dakikalarında farkı bire indirmesine ve ikinci yarıda sayısal üstünlük kurmasına rağmen, Al Ahli oyuncularının gösterdiği belirgin direnç karşısında eşitliği sağlamayı başaramadı.

Bu direniş, Al Ahli'nin 14 puanla puan tablosunda ikinci sırayı elde etmesine yardımcı oldu; ekip, liderlik koltuğunda oturan Al Ittihad'ın yalnızca iki puan gerisinde bulunuyor.

Diğer yanda Al Wehda, bu sezondaki dördüncü yenilgisini aldı ve puanı 4'te kaldı. Bu puanla puan tablosunda on yedinci sırada yer alıyor.