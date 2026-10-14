Ahli U21 takımı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın iki kutbu Hilal ve Nasr'ın yokluğunda, komşusu ve ezeli rakibi Ittihad'ı Joy Elit Ligi'nin zirvesinde kovalamayı sürdürdü.
AFC Elite Ligi: Altıncı haftada Al Hilal ve Al Nassr yokken Al Ahli, Al Ittihad'ın liderliğini kovalıyor
Ertelemeler haftası
Joy Elit Ligi'nin 6. haftasında 8 maç oynandı; Suudi Arabistan Krallığı'ndaki güncel gelişmeler nedeniyle diğer 4 maç ise ileri bir tarihe ertelendi.
Ertelenen karşılaşmaların başında, Hilal'in sahasında El Watan'ı konuk edeceği maç yer alıyor. Bu mücadele 3 Aralık Perşembe günü oynanacak. Nassr ile Tedamün arasındaki maç ise aynı ayın 22'sinde, salı günü yapılacak.
Ayrıca Ahdud ile Cebelin arasındaki maç 18 Kasım Çarşamba gününe, Riyad ile Neom arasındaki maç ise 25 Aralık Cuma gününe ertelendi.
İttihad liderliği korudu
Bu haftanın en dikkat çeken karşılaşması, haftanın son maçı olan ve Cidde'de İttihad ile Hulud'u karşı karşıya getiren mücadeleydi. Maçı "Kaplanlar" tek golle kazandı.
Golü kaydeden ise formunu sürdüren yetenekli forvet Ammar el-Gamdi oldu. El-Gamdi, Hulud kalesiyle tamamen karşı karşıya kaldıktan sonra sihirli sol ayağıyla topu ağlara gönderdi.
Bu galibiyetle İttihad puanını 16'ya yükseltti ve ikinci sıradaki Ahli'nin iki puan önünde Suudi Arabistan 21 Yaş Altı Ligi puan durumunun zirvesine yerleşti.
Öte yandan Hulud, bu sezondaki ikinci yenilgisini aldı ve 9 puanda kalarak puan durumunda dokuzuncu sırada yer aldı.
Ahly, İttihad'ın peşinde
Diğer yanda Al Ahli, 50. dakikada Muhammed El Maliki'nin kırmızı kart görmesinin ardından ikinci yarıyı neredeyse tamamen 10 kişi oynamasına rağmen Al Wehda'yı 2-1 yenerek zorlu bir galibiyet elde etti.
Al Ahli, oyuncusu Musa Adem'in parlak performansından yararlandı. Adem, üst üste beşinci maçta da fileleri havalandırdı ve bu kez 6 ile 44. dakikalarda attığı iki golle takımını zor bir galibiyete taşıdı.
Al Wehda, ilk yarının uzatma dakikalarında farkı bire indirmesine ve ikinci yarıda sayısal üstünlük kurmasına rağmen, Al Ahli oyuncularının gösterdiği belirgin direnç karşısında eşitliği sağlamayı başaramadı.
Bu direniş, Al Ahli'nin 14 puanla puan tablosunda ikinci sırayı elde etmesine yardımcı oldu; ekip, liderlik koltuğunda oturan Al Ittihad'ın yalnızca iki puan gerisinde bulunuyor.
Diğer yanda Al Wehda, bu sezondaki dördüncü yenilgisini aldı ve puanı 4'te kaldı. Bu puanla puan tablosunda on yedinci sırada yer alıyor.
Büyük sonuçların haftası
Buna karşılık, diğer maçlarda bazı büyük sonuçlar yaşandı. Bunların en dikkat çekeni, son dakikalara kadar heyecanın hâkim olduğu karşılaşmada Et-Teavun'un El-Ettifak'ı 5-4 yenmesi oldu.
En büyük galibiyet ise El-Ettifak'ın oldu; El-Faysali'yi gol yemeden 5-0 yenerek bu sezon elde ettiği farklı sonuçları sürdürdü.
El-Uruba da El-Feyha'yı 4-1 yendi. Damak, El-Hazm'ı 3-2; El-Kadisiye ise El-Ensar'ı 2-1 mağlup etti. Tek beraberlik ise El-Feth ile En-Necme arasında 2-2 olarak kaydedildi.
Genel olarak, Joy Elit Ligi'nin altıncı haftasında 8 maç oynandı; bu maçların 7'sinde taraflardan biri galip gelirken, yalnızca bir karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.
Bu sekiz maçta 35 gol kaydedildi; bu da maç başına 4'ün üzerinde gol ortalaması anlamına geliyor. Bu son derece yüksek oran, Suudi Arabistan 21 Yaş Altı Ligi'ndeki rekabetin gücünü gösteriyor.
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