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AFC, 2030'dan itibaren Dünya Kupası ve Asya Kupası elemelerini dönüştürmek için yeni bir Uluslar Ligi öneriyor
AFC, iki yılda bir düzenlenecek Uluslar Ligi için taslak öneriyi detaylandırdı
Asya Futbol Konfederasyonu, 2030'dan itibaren iki yılda bir düzenlenecek AFC Uluslar Ligi'ni başlatmaya yönelik taslak planlarını ortaya koydu. ESPN'in gördüğü taslak belgelere göre, üye federasyonlara sunulan teklifte Asya'nın 47 üye ülkesini kapsayan üç kademeli bir sistem detaylandırılıyor; en üst iki ligde 18'er takım, üçüncü kademede ise 11 takım yer alıyor.
Turnuva, hem FIFA Dünya Kupası hem de AFC Asya Kupası için eleme yollarını doğrudan sadeleştirecek.
Teklife göre, operasyonel maliyetler ve takvim yoğunluğu nedeniyle bağımsız bir turnuva fikri reddedildi.
- Xinhua
Doğrudan Dünya Kupası bileti, 1. Kademe performansına bağlandı
Dünya Kupası'yla uyumlu sezonlarda, 2032-33'ten itibaren, birinci seviye takımlar iç sahada altı ve deplasmanda altı maç oynayacak; ilk altı sırayı alan ekipler doğrudan Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek. Yedinci ile onuncu sırada yer alan takımlar ise kalan kontenjanlar için lig usulü play-off oynayacak.
Her ligde ilk iki ve son iki sırayı alan takımlar için doğrudan yükselme ve düşme uygulanacak.
AFC Genel Sekreteri Datuk Seri Windsor John, 21 Aralık 2025'te yayımlanan resmî açıklamada bu adımın stratejik değerini vurguladı. John, "FIFA takvimindeki pencerelerde yapılandırılmış bir turnuva platformu sunarak, yüksek kalitede maçlara sürekli erişim sağlamayı hedefliyoruz" dedi. "Milletler Ligi tarzında bir turnuvaya ticari ortaklardan güçlü bir ilgi ve artan bir talep var."
Pilot turnuva, 2028-29 geçiş dönemi için planlandı
Sorunsuz bir yapısal geçişi kolaylaştırmak amacıyla AFC, 2028-29 döneminde bir deneme pilot turnuvası önerdi. Ön eleme niteliğindeki ortak elemelerden alınacak sonuçlar, FIFA sıralaması yerine lig yerleşimini belirleyecek ve böylece tüm federasyonlar için adil erişim sağlanacak.
2030'da başlayacak ve Asya Kupası'yla uyumlu olacak organizasyonlarda, birinci kademedeki tüm takımlar ile ikinci kademeyi ilk altıda bitiren ekipler kıtasal turnuvaya doğrudan katılım hakkı elde edecek.
Birinci kademede ilk sekizde yer alan takımlar, genel şampiyonu belirleyecek eleme aşamasına yükselecek.
- NurPhoto
Konfederasyon, uygulama takvimini nihayete erdirmek için harekete geçti
AFC, müsabaka formatını kesinleştirmek için ayrıntılı taslağı ilgili komitelere ve üye federasyonlara sunacak. Bu girişim, tüm FIFA uluslararası maç takvimlerinde seviye bazlı eşleşmeler sunarken lojistik karmaşıklıkları ortadan kaldırmayı amaçlıyor.
2028-29'daki pilot organizasyon, resmi başlangıç öncesinde kademe sıralamalarını belirleyecek.
Dünya Kupası'yla uyumlu ilk Uluslar Ligi döngüsünün 2032-33'te yapılması planlanıyor.
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