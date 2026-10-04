AFC, 2030'dan itibaren Dünya Kupası ve Asya Kupası elemelerini dönüştürmek için yeni bir Uluslar Ligi öneriyor

Asya Futbol Konfederasyonu, 2030'dan itibaren iki yılda bir düzenlenecek AFC Uluslar Ligi'ni başlatmaya yönelik taslak planlarını ortaya koydu. ESPN'in gördüğü taslak belgelere göre, üye federasyonlara sunulan teklifte Asya'nın 47 üye ülkesini kapsayan üç kademeli bir sistem detaylandırılıyor; en üst iki ligde 18'er takım, üçüncü kademede ise 11 takım yer alıyor.

Turnuva, hem FIFA Dünya Kupası hem de AFC Asya Kupası için eleme yollarını doğrudan sadeleştirecek.

Teklife göre, operasyonel maliyetler ve takvim yoğunluğu nedeniyle bağımsız bir turnuva fikri reddedildi.