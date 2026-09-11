"Okuldayken her zaman spor yapmaya gitmeyi çok severdim, elbette bunun nedeni daha çocukken topla hemen heyecanlanmamdı. Küçükken ve tüm okul hayatını arkadaşlarınla geçirirken, bu gerçekten hayatın boyunca hatırladığın bir dönem oluyor. Çok güzel anılarım var. Çocukken insan her zaman eğlenmeye çalışır. Diğer takıma gitmeden önce uzun yıllar birlikte olduğum bir antrenörüm vardı; ondan çok şey öğrendiğim büyük bir antrenördü. Ona sadece teşekkür edebilirim.





Buducnost'a da bana güven verdiği ve bir gencin ihtiyaç duyduğu her şeyi sağladığı için çok teşekkür etmeliyim. Buducnost ile ilk maçıma çıktığımda 16 yaşındaydım ve çok büyük bir gol attım. Tarih 28 Ağustos'tu: bunu hayatım boyunca hatırlayacağım".