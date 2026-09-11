Vasiljie Adzic bugün Sassuolo forması giyiyor ve Alberto Aquilani yönetiminde büyük bir gelişim göstererek Juventus'un (orta sahadaki acil durum nedeniyle) ona somut şekilde yönelmemiş olmasına neredeyse pişmanlık duyduruyor. Sassuolo Channel'a konuşan orta saha oyuncusu, ligde oynanacak bir sonraki maç öncesinde Juventus'ta yaşadığı tüm duyguları anlattı; bu karşılaşmada Luciano Spalletti'nin takımına rakip olarak karşı çıkacak.
Çeviri:
Adzic: "Juventus formasıyla ilk maçıma çıktığımda ailem gözyaşlarına boğuldu. Inter'e attığım gol sonsuza dek kalbimde olacak"
Özel maç
"Kalbim için çok özel bir maç olacak ama onları yenmeye ve puan almak için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım. Zaten futbolu bunun için oynuyoruz: kazanmak için."
İLK YILLAR
"Okuldayken her zaman spor yapmaya gitmeyi çok severdim, elbette bunun nedeni daha çocukken topla hemen heyecanlanmamdı. Küçükken ve tüm okul hayatını arkadaşlarınla geçirirken, bu gerçekten hayatın boyunca hatırladığın bir dönem oluyor. Çok güzel anılarım var. Çocukken insan her zaman eğlenmeye çalışır. Diğer takıma gitmeden önce uzun yıllar birlikte olduğum bir antrenörüm vardı; ondan çok şey öğrendiğim büyük bir antrenördü. Ona sadece teşekkür edebilirim.
Buducnost'a da bana güven verdiği ve bir gencin ihtiyaç duyduğu her şeyi sağladığı için çok teşekkür etmeliyim. Buducnost ile ilk maçıma çıktığımda 16 yaşındaydım ve çok büyük bir gol attım. Tarih 28 Ağustos'tu: bunu hayatım boyunca hatırlayacağım".
Juventus
"Juventus'a geldiğimde çok heyecanlıydım. Kalitemi göstermek ve İtalya'daki bu fırsatı hak etmek için elimden gelen her şeyi yaptım. Büyük şampiyonlarla birlikte antrenman yapmak çok önemli. 18 yaşındaydım ve tüm teknik direktörlerden, tüm oyunculardan çok şey öğrendim. Juventus Next Gen çok iyi bir sistem, kulüp tarafından çok iyi kurgulanmış. Muharemovic de kesinlikle o projeden çıkan birçok oyuncudan biri."
Ailenin gözyaşları ilk maçta
"Juventus formasıyla ilk kez sahaya çıktığımda ailem stadyumdaydı. Oyuna girdiğimde ve ardından maç bittiğinde ikisini de ağlarken gördüm. Gerçekten çok duygusal bir gündü. Bana, her zaman hayalini kurduğum şeyi başardığımı söylediler. O anda her şeyi düşündüm ve hayalimi gerçekleştirdiğimi anladım."
Inter’de attığı gol, kalbinde yer etti
"Inter'e attığım gol mü? O, İtalya Derbisi'ydi. Juventus formasıyla ilk golümü attım ve bunu Inter'e karşı yaptım. Galibiyeti getiren bir goldü ve o duyguyu hayatım boyunca yanımda taşıyacağım. 13 Eylül, kalbimde özel bir gündür"
Aquilani
"Hocanın fikirleri çok net, ayrıca İtalya’da sık gördüğümüzden biraz farklı, çünkü topu her zaman oyunda tutmak istiyor. Bu hoşuma ilk günden itibaren gitti. Gelmeden önce Aquilani ile konuşmuştum ve bana oyun sistemini anlatmıştı. Hoşuma gitti ve geldikten sonra da onun güvenini hemen hissettim. Güçlü bir takımız, gerçekten çok kaliteli oyuncularımız var. Belki de sahip olduğumuz kalite karşısında ben de biraz şaşırdım. Bence birlikte büyük işler yapabiliriz".
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