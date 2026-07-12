Bu olay büyük yankı uyandırdı, zira spor direktörleri ve danışmanlar, çıkar çatışmalarını önlemek için aslında birbirlerinden kesinlikle uzak durmaları gerekiyor. Rapora göre Krösche, gayrimenkul işlemini Mayıs 2022’de gerçekleştirdi – tam da Eintracht Frankfurt adına Bara ile birkaç transfer görüşmesi yürüttüğü dönemde. 45 yaşındaki Krösche, o dönemde bu işlemi Hessen kulübünün denetim kuruluna bildirmemişti.
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Adriyatik Denizi kıyısında gizli emlak anlaşmaları! Eintracht Frankfurt’un patronu Markus Krösche, danışmanlarıyla kurduğu yakın ilişkiler nedeniyle zor durumda
Konkret olarak söz konusu olan, Hırvatistan’ın Adriyatik Denizi’ndeki Dugi Otok adasında, daha doğrusu 180 nüfuslu Zman balıkçı köyünde bulunan iki arsa. Krösche, orada bir tepe üzerinde tamamen akasya çalılarıyla kaplı bir araziyi satın aldı.
Hırvatistan’ın DGU coğrafi portalındaki uydu görüntüleri, bu parselin daha önce bölünmüş olduğunu ortaya koyuyor. 11 Mayıs 2022’de danışman Bara’nın eşi Lana Banely, arazinin bir kısmını satın aldı. Satın alma sözleşmesi hukuken öyle düzenlenmişti ki, diğer kısmı aynı gün Krösche’ye devredilirse geçerli olacaktı.
Her iki sözleşme de aynı gün aynı noter tarafından tasdik edildi. Ayrıca Banely, 2014 yılında komşu bir arsayı satın almıştı; bu arsada bugün üç katlı bir inşaat harabesi bulunuyor ve girişinde “Yatırımcı: Lana Banely” yazan bir tabela duruyor.
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Gayrimenkul Anlaşmaları: Markus Krösche’ye neyle suçlanıyor?
Krösche, medya avukatı aracılığıyla 2020 yılı civarında Hırvatistan’da bir tatil evi aradığını bildirdi. Avukat tarafından yapılan açıklamada ayrıca şunlar yer alıyor: “Markus Krösche’nin o dönemde planlarından tesadüfen bahsettiği Andy Bara, 2021’in başında ona, Dugi Otok adasındaki komşularından birinin arsasını satmak istediği konusunda bağlayıcı olmayan bir bilgi verdi.”
Hırvatistan’da tanınmış bir eski tekvando sporcusu ve TV sunucusu olan Banely, bugün bir iç mimarlık stüdyosu işletiyor. Krösche’nin avukatı, Banely’nin şirketinin “arsada bir tatil evinin inşasını gerçekleştirmek” üzere görevlendirildiğini doğruladı. İnşaat ruhsatları 2023 yılından beri mevcut.
Krösche ise bu iş ilişkisinde bir sorun görmüyor. Avukatı şunları vurguladı: "Dugi Otok'taki gayrimenkulün satın alınması, herhangi bir oyuncu transferiyle hiçbir şekilde bağlantılı değildi." Hiçbir zaman "Andy Bara tarafından Markus Krösche'ye doğrudan veya dolaylı bir ayrıcalık tanınmadığı" belirtildi.
Markus Krösche, Eintracht Frankfurt’a yaptığı açıklamada
Frankfurt kulüp yönetimi, medyada yer alan haberler karşısında hazırlıksız yakalandı. Eski Denetim Kurulu Başkanı Philip Holzer, Krösche tarafından bu satın alma konusunda bilgilendirilmediğini doğruladı. Bu arada, mevcut Denetim Kurulu’nun ana komitesi konuyu ele aldı ve spor direktöründen bir açıklama talep etti.
Kulüp sözcüsü, bu görüşmelerde Krösche’nin “olayları kapsamlı, şeffaf ve anlaşılır bir şekilde açıkladığını ve ilgili belgeleri açık ve eksiksiz bir şekilde sunduğunu” belirtti. Şu anda kurul, daha ileri önlemler alınması için herhangi bir gerekçe görmüyor. Resmi bir açıklamada, “Markus Krösche, denetim kurulunun güvenini kazanmıştır” denildi. Bara ve eşi, Bild gazetesinin sorularını yanıtlamadı.
Krösche ile Bara arasındaki iş ilişkisi zaman içinde gelişmiştir. Krösche’nin RB Leipzig’de görev yaptığı dönemde (2019-2021), Bara’nın desteğiyle daha sonra dünya yıldızı olacak Josko Gvardiol ve Dani Olmo’yu transfer etmişti. Frankfurt’a geçişinin ardından Krösche, Jerome Onguene, Hrvoje Smolcic ve Kristijan Jakic olmak üzere üç Bara müşterisini daha Main Nehri kıyısına getirdi.
Jakic başarılı olurken, Onguene ve Smolcic başarısız oldu. Geçtiğimiz sezon, Krösche bir spor krizi sırasında bu ağı yeniden harekete geçirdi ve Bara’nın uzun süredir müşterisi olan teknik direktör Albert Riera’yı göreve getirdi. Ancak Riera’nın göreve getirilmesi bir yanlış anlaşılma olarak ortaya çıktı.
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Markus Krösche, Frankfurt ile hangi başarıları elde etti?
Krösche, spor alanında Eintracht’ı yeni bir döneme taşıdı; buna 2022’deki Avrupa Ligi zaferi ve 2025’te ilk kez Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılma hakkı kazanılması da dahildir.
Randal Kolo Muani, Omar Marmoush ve Hugo Ekitike ile SGE için muazzam bir getiri sağladı ve kadro değerini önemli ölçüde artırdı. Bu başarılar onu çok aranan bir isim haline getirdi: FC Bayern Münih ve Borussia Dortmund onunla ilgilendi, son olarak da AC Milan. Red Bull’da ise Jürgen Klopp’un “Head of Global Soccer” pozisyonundaki halefi olarak görülüyor.
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