Konkret olarak söz konusu olan, Hırvatistan’ın Adriyatik Denizi’ndeki Dugi Otok adasında, daha doğrusu 180 nüfuslu Zman balıkçı köyünde bulunan iki arsa. Krösche, orada bir tepe üzerinde tamamen akasya çalılarıyla kaplı bir araziyi satın aldı.

Hırvatistan’ın DGU coğrafi portalındaki uydu görüntüleri, bu parselin daha önce bölünmüş olduğunu ortaya koyuyor. 11 Mayıs 2022’de danışman Bara’nın eşi Lana Banely, arazinin bir kısmını satın aldı. Satın alma sözleşmesi hukuken öyle düzenlenmişti ki, diğer kısmı aynı gün Krösche’ye devredilirse geçerli olacaktı.

Her iki sözleşme de aynı gün aynı noter tarafından tasdik edildi. Ayrıca Banely, 2014 yılında komşu bir arsayı satın almıştı; bu arsada bugün üç katlı bir inşaat harabesi bulunuyor ve girişinde “Yatırımcı: Lana Banely” yazan bir tabela duruyor.