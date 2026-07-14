Adrien Rabiot, Dünya Kupası yarı finalinde Fransa’nın “Lamine Yamal’a karşı herhangi bir planı olmadığını” vurguladı ve İspanya’nın genç yıldızına yönelik daha önceki eleştirilere yanıt verdi

İspanya’ya karşı acı hatıralara sahip olmalarına rağmen, turnuva boyunca yaptıkları titiz hazırlık sayesinde Fransız kampında iyimserlik yüksek seviyede. Rabiot, takımın zorlu bir yolun ardından son dörde kalmasının ardından fiziksel ve zihinsel olarak en iyi durumda olduğunu belirtti.

Orta saha oyuncusu, takımını final maçına ulaşma yeteneklerine güvenmeye çağırırken alçakgönüllü olmaları gerektiğini de vurguladı: "Kazanacağımızı garanti eden hiçbir şey yok. Bu, sahada belli olacak. Odaklandık, bu maça çok iyi hazırlanacağız ve şimdiye kadar kat ettiğimiz yola güveniyoruz. Kendimize inanmalıyız, ancak bunu her zaman turnuvanın başından beri bizi tanımlayan alçakgönüllülükle yapmalıyız. Umarım finale yükseliriz, çünkü hedefimiz bu."

Yamal ile olan tarihi husumeti konusunda daha fazla sorgulandığında Rabiot, geçmişteki sözlerine ilişkin rahat bir yanıt verdi: "O yorumları tam olarak hatırlamıyorum. Ama eğer öyle demişsem, o zamanlar öyle düşündüğüm içindir."