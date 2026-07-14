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Adrien Rabiot, Dünya Kupası yarı finalinde Fransa’nın “Lamine Yamal’a karşı herhangi bir planı olmadığını” vurguladı ve İspanya’nın genç yıldızına yönelik daha önceki eleştirilere yanıt verdi
Geçmişteki gerginlik yeniden su yüzüne çıkıyor
Fransız orta saha oyuncusu, Dallas Stadyumu’nda İspanya ile oynanacak Les Bleus’un hayati önem taşıyan Dünya Kupası yarı final maçı öncesinde, geçmişteki psikolojik savaşları hatırladı. Medya, Euro 2024 yarı finallerindeki acı geçmişi gündeme getirdi; o maçlarda Rabiot, İspanyol genç yeteneğin finale çıkmak istiyorsa “çok daha fazlasını yapması gerektiğini” iddia ederek sert bir eleştiri yöneltmişti.
Yamal o zaman hemen karşılık vermiş ve sosyal medyada “Sessizce hareket et, sadece mat diyeceğin zaman konuş” yazısını paylaşmış, ardından da Fransızları turnuvadan eleyen muhteşem bir gol atmıştı.
- Getty Images Sport
Rabiot, belirli bir plan olduğunu yalanladı
Rabiot, son basın toplantısında bireysel gerginlikleri önemsiz göstermeyi tercih etti ve Barcelona’nın genç yeteneğine bire bir markaj uygulamak için belirli bir taktik planın olmadığını vurguladı. Eski Juventus oyuncusu, takım arkadaşlarına La Roja’nın tehlikeli hücum hattına karşı tetikte olmaları konusunda uyarıda bulunarak, bu oyuncuların ceza sahası içindeki dar alanlardan yararlanma becerilerini vurguladı.
Rabiot, Fransa'nın tek bir oyuncuya takıntılı hale gelme tuzağına düşmeyeceğini vurguladı: "Lamine Yamal'a karşı özel bir plan yok. Biz sadece bir oyuncuya değil, İspanya milli takımına odaklanıyoruz. Onların her yönüyle tehlikeli olduğunu biliyoruz: o, hücum oyuncuları, top hakimiyetleri, ceza sahası yakınında boşluk bulma yetenekleri ve kombinasyon oyunları. Tüm bunlara karşı uyanık olmalıyız. Sadece tek bir oyuncuya odaklanmamız gerektiğini düşünmüyorum."
Takım içinde iyimserlik yüksek
İspanya’ya karşı acı hatıralara sahip olmalarına rağmen, turnuva boyunca yaptıkları titiz hazırlık sayesinde Fransız kampında iyimserlik yüksek seviyede. Rabiot, takımın zorlu bir yolun ardından son dörde kalmasının ardından fiziksel ve zihinsel olarak en iyi durumda olduğunu belirtti.
Orta saha oyuncusu, takımını final maçına ulaşma yeteneklerine güvenmeye çağırırken alçakgönüllü olmaları gerektiğini de vurguladı: "Kazanacağımızı garanti eden hiçbir şey yok. Bu, sahada belli olacak. Odaklandık, bu maça çok iyi hazırlanacağız ve şimdiye kadar kat ettiğimiz yola güveniyoruz. Kendimize inanmalıyız, ancak bunu her zaman turnuvanın başından beri bizi tanımlayan alçakgönüllülükle yapmalıyız. Umarım finale yükseliriz, çünkü hedefimiz bu."
Yamal ile olan tarihi husumeti konusunda daha fazla sorgulandığında Rabiot, geçmişteki sözlerine ilişkin rahat bir yanıt verdi: "O yorumları tam olarak hatırlamıyorum. Ama eğer öyle demişsem, o zamanlar öyle düşündüğüm içindir."
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Ağır sikletler final için mücadele ediyor
Fransa, tüm turnuvalarda üst üste sekizinci galibiyetini hedeflerken, şimdi onu uluslararası arenada büyük bir karşılaşma bekliyor. Ancak, formda olan İspanyolların 16 maçlık inanılmaz yenilmezlik serisiyle bu maça çıkacağı düşünülürse, İspanya’nın hakimiyetini kırmak devasa bir görev olacak. Teksas’taki bu karşılaşma, Fabian Ruiz ve Rodri’nin öncülüğündeki İspanyol orta sahasını durdurmaya çalışan Les Bleus savunması için en büyük sınav olacak.
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