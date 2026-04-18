Adrien Rabiot, AC Milan'da kalmak için Suudi Pro Ligi'nden gelen 'dev' teklifi reddetti; Rossoneri ise Leon Goretzka'yı hedefliyor

Rabiot’nun, Suudi Pro Ligi’nden gelen yüksek maaşlı bir teklifi reddettiği bildirildi; bu hamlesiyle AC Milan orta sahasının vazgeçilmez bir parçası olarak konumunu sağlamlaştırdı. Avrupalı yıldızların Orta Doğu’da devasa maaşlar peşinde koşma eğilimine rağmen, eski Juventus ve Paris Saint-Germain oyuncusu, Massimiliano Allegri’nin yönetiminde Serie A’daki kariyerine devam etmeyi tercih etti.

Gazeteci Nicolo Schira'ya göre, Fransız oyuncuya Rossoneri'nin mali imkanlarının çok ötesinde bir maaş içeren üç yıllık bir sözleşmeden oluşan resmi bir teklif sunuldu. Ancak, San Siro'daki mevcut sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam eden Rabiot, kalma niyetini ortaya koydu. Marsilya'dan geldiğinden bu yana en iyi formuna kavuşan oyuncu.