Adrien Rabiot, AC Milan'da kalmak için Suudi Pro Ligi'nden gelen 'dev' teklifi reddetti; Rossoneri ise Leon Goretzka'yı hedefliyor
Orta Doğu'daki Milyonları Reddetmek
Rabiot’nun, Suudi Pro Ligi’nden gelen yüksek maaşlı bir teklifi reddettiği bildirildi; bu hamlesiyle AC Milan orta sahasının vazgeçilmez bir parçası olarak konumunu sağlamlaştırdı. Avrupalı yıldızların Orta Doğu’da devasa maaşlar peşinde koşma eğilimine rağmen, eski Juventus ve Paris Saint-Germain oyuncusu, Massimiliano Allegri’nin yönetiminde Serie A’daki kariyerine devam etmeyi tercih etti.
Gazeteci Nicolo Schira'ya göre, Fransız oyuncuya Rossoneri'nin mali imkanlarının çok ötesinde bir maaş içeren üç yıllık bir sözleşmeden oluşan resmi bir teklif sunuldu. Ancak, San Siro'daki mevcut sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam eden Rabiot, kalma niyetini ortaya koydu. Marsilya'dan geldiğinden bu yana en iyi formuna kavuşan oyuncu.
- AFP
Allegri yönetiminde liderlik yapısı oluşturmak
Marsilya'dan İtalya'ya döndüğünden beri Rabiot, genellikle tecrübeli oyun kurucu Luka Modrić ile birlikte sahaya çıkarak ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Fransız orta saha oyuncusu, kadrodaki en çok süre alan oyunculardan biri oldu; 5 gol ve 5 asistlik istatistikleri, onun genel etkisini sadece kısmen yansıtıyor zira fiziksel varlığı ve istikrarlı performansı, onu Allegri'nin sisteminde kilit bir parça haline getirdi.
Performansı övgüyle karşılansa da, San Siro taraftarları arasında Rabiot'un son üçte birde daha fazlasını sunabileceği yönünde bir his var. Klasik bir box-to-box orta saha oyuncusu olarak sık sık gol pozisyonlarına giriyor, ancak takımın hücumda akıcılık konusunda yaşadığı genel sıkıntı, zaman zaman onun belirleyici etkisini sınırladı. Yine de, Suudi Arabistan'ın ilgisini reddetme kararı, sürdürülebilir bir galibiyet kültürü oluşturmak isteyen kulüp için çok ihtiyaç duyulan istikrarı sağlıyor.
Goretzka en öncelikli hedef haline geldi
Rabiot’nun kalma kararı takıma moral verse de, Milan orta saha seçeneklerini güçlendirmek için şimdiden harekete geçti. La Gazzetta dello Sport’un haberlerine göre, Bayern Münih’ten Leon Goretzka yaklaşan transfer dönemi için birincil hedef olarak öne çıktı. Allegri’nin bu ilginin arkasındaki itici güç olduğu ve Alman milli oyuncuyu Rabiot’nun yeteneklerini tamamlayacak ideal partner olarak gördüğü belirtiliyor.
Rossoneri'nin Goretzka'yı İtalya'ya çekmek için önemli bir teklif sunduğu bildiriliyor. Önerilen anlaşma, sezon başına yaklaşık 5 milyon euro değerinde üç yıllık bir sözleşmeyi içeriyor. Ancak, deneyimli Alman oyuncu kariyerinin zirvesinin son yıllarında Avrupa'nın en üst düzey turnuvasında kalmaya kararlı olduğu için, olası bir transferin gerçekleşmesi Milan'ın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde etmesine bağlı görünüyor.
Rabiot'un en iyi yanlarını ortaya çıkarmak
Goretzka'nın transferi sadece kadroya yetenek katmakla kalmıyor; bu, Rabiot'un verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış taktiksel bir hamle. Milan, Goretzka'nın defansif zekâsı ve üst düzey çalışma temposuna sahip bir oyuncuyu kadroya katarak, Rabiot'a ileriye doğru hareket etme ve hücum bölgesinde maça etki etme konusunda daha fazla özgürlük tanımayı umuyor. Bu çift pivot veya orta saha üçlüsü, Allegri'nin sisteminde şu anda geçiş aşamalarında eksik olan yapısal bütünlüğü sağlayacaktır.
Christian Pulisic ve Rafael Leao'nun son dönemdeki form düşüşleri nedeniyle artan eleştirilerle karşı karşıya kalmasıyla, takımın çekirdeğini güçlendirmek bir zorunluluk haline geldi. Rabiot'un geleceğini güvence altına alarak ve Goretzka gibi bir Şampiyonlar Ligi şampiyonu kadroya katarak, Milan rakiplerine Serie A'da güçlü bir güç olmaya devam etme niyetinde olduklarını açıkça gösterirken, mevcut yıldızlarının gelişmesi için gerekli desteği de sağlıyor.