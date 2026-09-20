Getty Images Sport
Çeviri:
'Adınız Mourinho olsa bile!' - Diego Simeone'den Atletico'nun tartışmalı derbi galibiyetinin ardından Real Madrid patronuna net mesaj
Simeone hakemlere saygı gösterilmesini istiyor
Metropolitano'da son düdüğün ardından iki kulübe arasındaki gerilim doruk noktasına ulaştı ve Mourinho, hakemlik standartlarına yönelik uzun bir eleştiri yaptı. Ancak Simeone, oyunun bütünlüğünü savunmakta gecikmedi ve meslektaşının sınırı aştığını öne sürdü.
Arjantinli teknik adam, futbolda öne çıkan bir figür olmanın, böylesine yüksek baskı altındaki maçları yöneten hakemleri kötüleme hakkı vermediğini vurguladı. Simeone, tavrını net bir şekilde ortaya koyarak, "Diğer teknik direktörlerin görüşlerine saygı duyuyoruz" dedi.
Atletico Madrid teknik direktörü, derbide duyguların yükseldiği anlarda bile profesyonel standartların korunmasının önemine de dikkat çekti. Medyaya doğrudan hitap eden Simeone, liderlik pozisyonundaki kişilerin asla aşmaması gereken sınırlar olduğunu anlattı. Simeone, "Ama bizim konumumuzdan anladığım şu ki, bugün bazı kararlardan fayda sağlamış olsak bile hakemlere saygı korunmalı, çünkü bunu yapmazsak her şey mübah hale gelir. Mourinho olsanız bile her şey mübah değildir" diye ekledi.
- AFP
Mourinho hakem kararlarına öfkelendi
Mourinho'nun maç sonrası basın karşısındaki görüntüsü boyunca yaşadığı hayal kırıklığı açıkça belliydi; öyle ki, şikayetlerini desteklemek için yanında görsel kanıtlarla geldiği bildirildi. Real Madrid teknik direktörü, özellikle Cuti Romero'nun Jude Bellingham'a yaptığı ve kırmızı kartla sonuçlanmayan müdahaleye, ayrıca daha sonra kendi savunmacısı Dean Huijsen'in oyundan atılmasına büyük tepki gösterdi.
Birkaç dakika süren hararetli monoloğunda Mourinho, salondaki gazetecilere anlatmak istediğini göstermek için maçtan görüntüler kaldırdı. Hakemlerin ilk bölümde adil davranması halinde maçın tamamen farklı görüneceğini savundu. Mourinho, yaklaşık beş dakikalık öfke dolu çıkışının başında görüntüleri kaldırarak, "Basın toplantısını atlayabilirdik çünkü maçın hikayesi tam burada" dedi. "Bunların ikisi de net kırmızı karttı. Kırmızı karttan sonra yaşadığımız zorluklar. 11'e 10."
Taktik üstünlük ve maç analizi
Hakemlerle ilgili gürültüye rağmen Simeone, Atletico'nun üç kritik puanı almasını sağlayan taktik uygulamaya odaklanmayı sürdürdü. Simeone, takımının disiplinini ve Huijsen'in kırmızı kartının ardından sayısal üstünlük yaşanan bölümlerde sakin kalabilme becerisini övdü. "Yoğun bir maçtı, her anında kontrol bizdeydi. Geçişleri inanılmaz olan bir rakibi durdurduk, o geçişlerin neredeyse tamamını kontrol ettik."
Arjantinli teknik adam, takımının hakem yönetimi konusunda sadece şanslı olduğu yönündeki görüşleri de reddetti ve bunun yerine maçın genel dengesine bakmayı tercih etti. Oyuncularının kolektif çalışma temposu ve iyi kurgulanmış bir maç planını uygulama becerileri sayesinde galibiyeti hak ettiğini düşündü. Simeone şunları kaydetti: "Ben genelde fikir beyan etmem. Cuti müdahalesinin kırmızı kart olmadığını söyledi ama buna odaklanmak istiyorsak ve maça odaklanmayacaksak, tamam, bu bir oyun ve hepimiz oynayalım."
- Getty Images Sport
Atletico, La Liga'da yükselişe geçti
Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid, puan durumunda Real Madrid'i geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi. Barcelona zirvedeki yerini korurken, Simeone özellikle Jonathan David ve Julian Alvarez gibi yeni transferlerin takıma uyum sağlamasıyla kadrosunun gelişiminden cesaret alıyor. Teknik adam, ekibin hâlâ bir "inşa aşamasında" olduğunu ve sezon ilerledikçe gelişmeye devam edeceğini vurguluyor. Galibiyetle ilgili olarak ise alçakgönüllü kaldı: "1-0 önde olmanın yeterli olmadığı açık.
Günün sonunda daha iyi takımın kazanıp kazanmadığı sorulduğunda Simeone, medyaya sansasyonel bir manşet vermeyi reddetti ve bunun yerine takımının odağını korumayı seçti. Kulüp dışından öne sürülen anlatılara karşı temkinli kalmayı sürdürüyor ve oyuncularının derbinin yankılarıyla dikkatinin dağılmamasını istiyor. "Siz bir manşet arıyorsunuz. Benim o manşete ihtiyacım yok. Gelin, onların bize oynatmak istediği oyunu değil, bizim oynadığımız maçı konuşalım" diyerek sözlerini noktaladı.
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