Metropolitano'da son düdüğün ardından iki kulübe arasındaki gerilim doruk noktasına ulaştı ve Mourinho, hakemlik standartlarına yönelik uzun bir eleştiri yaptı. Ancak Simeone, oyunun bütünlüğünü savunmakta gecikmedi ve meslektaşının sınırı aştığını öne sürdü.

Arjantinli teknik adam, futbolda öne çıkan bir figür olmanın, böylesine yüksek baskı altındaki maçları yöneten hakemleri kötüleme hakkı vermediğini vurguladı. Simeone, tavrını net bir şekilde ortaya koyarak, "Diğer teknik direktörlerin görüşlerine saygı duyuyoruz" dedi.

Atletico Madrid teknik direktörü, derbide duyguların yükseldiği anlarda bile profesyonel standartların korunmasının önemine de dikkat çekti. Medyaya doğrudan hitap eden Simeone, liderlik pozisyonundaki kişilerin asla aşmaması gereken sınırlar olduğunu anlattı. Simeone, "Ama bizim konumumuzdan anladığım şu ki, bugün bazı kararlardan fayda sağlamış olsak bile hakemlere saygı korunmalı, çünkü bunu yapmazsak her şey mübah hale gelir. Mourinho olsanız bile her şey mübah değildir" diye ekledi.