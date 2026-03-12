"Adını nasıl telaffuz edeceğimi bilmiyorum": Real Madrid'in süper yeteneği, neredeyse sıfırdan Manchester City'yi çaresizliğe sürükledi ve 30 yıllık rekoru kırdı

Söz konusu hazırlık maçından kısa bir süre sonra Arbeloa, Pitarch'ı U19 takımına yükseltti ve ona Gençlik Ligi'nde ilk kez forma şansı verdi. Geçen yaz Arbeloa, ikinci takımın (Castilla) teknik direktörlüğüne terfi ettiğinde, Pitarch'ı da yanında götürdü ve onu İspanya üçüncü liginde ilk on bir oyuncusu yaptı. Arbeloa, Pitarch'ın öne çıkan özelliklerini şöyle vurguladı: "Her zaman topu istiyor, baskı altında tutuyor ve her zaman en iyi çözümü arıyor. Doğru pasları yapıyor, iyi hareket ediyor, kendini gösteriyor."
Castilla'nın orta sahasında oynayan Pitarch, sezonun ilk yarısında yetişkin futbolunda değerli deneyimler kazandı. Arbeloa'nın üstündeki selefi Xabi Alonso, İspanya genç milli takımında oynayan ve kökleri nedeniyle Fas için de oynayabilecek olan Pitarch'ı zaman zaman kadrosuna aldı, ancak henüz onu oynatmadı. Bunu ilk kez birkaç hafta önce Benfica maçında Arbeloa yaptı, ardından Mart başında Getafe (0:1) maçında Pitarch ilk kez ilk on birde yer aldı.
Genç oyuncu, elbette Real'in orta sahadaki mevcut sakatlık sorunlarından da faydalandı: Jude Bellingham ve Dani Ceballos son haftalarda sakatlık nedeniyle forma giyemedi, en son da Eduardo Camavinga diş sorunları nedeniyle forma giyemedi. Camavinga, City maçında tekrar forma giymeye hazırdı, ancak Arbeloa yine Pitarch'a güvenerek onu 76. dakikada oyundan aldı.
Arbeloa, genç oyuncuyu sadece bir boşluğu doldurmak için görmüyor, kadro durumu yakında düzeldiğinde ona da şans vermek istiyor. Pitarch'ın Real Madrid'in şimdiki ve gelecekteki oyuncusu olup olmadığı sorulduğunda, teknik direktör kısa ve net bir şekilde "Evet" yanıtını verdi.
Özellikle City maçındaki performansı ile Pitarch bu güveni pekiştirdi ve ilginç bir soru ortaya attı: Toni Kroos (2024'te kariyerini sonlandıracak) ve Luka Modric'in (2025'te Milan'a transfer olacak) ayrılmasının ardından gecikmeli olarak gelecek olan yeni orta saha stratejisti, belki de çoktan Real'in kadrosunda yer alıyor olabilir mi? Elbette bu soruyu kesin olarak cevaplamak için henüz çok erken. Ancak Pitarch'ın, Real'in yazın orta saha için mutlaka kadrosuna katmak istediği dünya yıldızı Rodri'yi doğrudan düelloda gölgede bırakması dikkat çekiciydi.