"Adını nasıl telaffuz edeceğimi bilmiyorum": Real Madrid'in süper yeteneği, neredeyse sıfırdan Manchester City'yi çaresizliğe sürükledi ve 30 yıllık rekoru kırdı

Thiago Pitarch, saçlarının seyrekleşmesinden endişe duymaktan çok uzak. Aynı şekilde, kısa bir süre öncesine kadar City gibi rakiplere karşı oynanan bu tür maçlarda da endişelenmiyordu. Üç gol atan Federico Valverde ilebirlikte manşetlere taşınan genç orta saha oyuncusu, maçtan sonra coşkuyla "Bu, FIFA'da her zaman oynadığımız türden bir maç" dedi. "Galibiyetten ve her şeyin yolunda gitmesinden çok mutluyum."

Pitarch, Şubat ortasında Benfica ile oynanan CL playoff ilk maçında kısa bir süre sahaya çıkarak Real'in ilk takımında ilk kez forma giydi. Neredeyse sıfırdan başlayarak, City ile oynanan büyük maçta sahadaki en önemli isimlerden biri oldu ve onu ayıran üç büyük özelliği ile etkileyici bir performans sergiledi: Korkusuz tavırları, muazzam koşu gücü ve top hakimiyeti.

Pitarch, Bernardo Silva veya Rodri gibi kalibreli oyuncuların kendi on altı metrelik alanı çevresinde defalarca agresif bir şekilde üzerine gelip baskı yapmasına rağmen, doğal bir şekilde soğukkanlılığını korudu. Genç oyuncu, sanki başka bir şey yapmamış gibi bu durumla başa çıktı. Bir keresinde, penaltı noktasında arkadan gelen Nico O'Reilly'yi geçmek isterken biraz fazla kendinden emin davrandı. O'Reilly araya girdi ve Real'in kalecisi Thibaut Courtois'nın ayaklarıyla topu kaleye gitmesini engelleyen hızlı refleksleri olmasaydı, skor 1-3 olacaktı.

Bunun dışında Pitarch, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında orta sahanın ortasında olağanüstü bir performans sergiledi. "Thiago saklanmayacak, topu isteyecek" diyen teknik direktör Alvaro Arbeloa, maç öncesinde bu büyük sahnede ilk 11'de yer alması sürpriz olan oyuncusuna tam güven duyduğunu vurguladı. "Eminim harika olacak."