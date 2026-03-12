Goal.com
Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Çeviri:

"Adını nasıl telaffuz edeceğimi bilmiyorum": Real Madrid'in süper yeteneği, neredeyse sıfırdan Manchester City'yi çaresizliğe sürükledi ve 30 yıllık rekoru kırdı

Thiago Pitarch, neredeyse sıfırdan başlayarak Real Madrid'in yıldızlar topluluğunda kendine yer edindi. City karşısında, bir dünya yıldızını hayrete düşüren bir performans sergiledi.

Thierry Henry bir an durmak zorunda kaldı. "Konuşmak istediğim kişi - adını nasıl telaffuz edeceğimi bilmiyorum - Pitarch," diye okudu Fransız forvet efsanesi, bugün CBS Sports'ta popüler bir TV uzmanı olan Henry, bir kağıt parçasından. 

"Çünkü bu akşam onu çok dikkatli bir şekilde izledim: Bu çocuk nasıl bir maç çıkardı?! Herkes için koştu," dedi Henry, 18 yaşındaki Thiago Pitarch'ın Çarşamba akşamı Bernabeu'da Real Madrid'in Manchester City'yi 3-0 yendiği Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sergilediği performanstan övgüyle bahsetti. "Bu forma ile ne yapıyorlar bilmiyorum" diyen Henry, artık saçlarının eskisi kadar gür olmadığını bilen bir şekilde şaka yaptı: "Eğer giyersem, belki saçlarımın geri gelmesine yardımcı olur."

  • Thiago Pitarch, saçlarının seyrekleşmesinden endişe duymaktan çok uzak. Aynı şekilde, kısa bir süre öncesine kadar City gibi rakiplere karşı oynanan bu tür maçlarda da endişelenmiyordu. Üç gol atan Federico Valverde ilebirlikte manşetlere taşınan genç orta saha oyuncusu, maçtan sonra coşkuyla "Bu, FIFA'da her zaman oynadığımız türden bir maç" dedi. "Galibiyetten ve her şeyin yolunda gitmesinden çok mutluyum."

    Pitarch, Şubat ortasında Benfica ile oynanan CL playoff ilk maçında kısa bir süre sahaya çıkarak Real'in ilk takımında ilk kez forma giydi. Neredeyse sıfırdan başlayarak, City ile oynanan büyük maçta sahadaki en önemli isimlerden biri oldu ve onu ayıran üç büyük özelliği ile etkileyici bir performans sergiledi: Korkusuz tavırları, muazzam koşu gücü ve top hakimiyeti.

    Pitarch, Bernardo Silva veya Rodri gibi kalibreli oyuncuların kendi on altı metrelik alanı çevresinde defalarca agresif bir şekilde üzerine gelip baskı yapmasına rağmen, doğal bir şekilde soğukkanlılığını korudu. Genç oyuncu, sanki başka bir şey yapmamış gibi bu durumla başa çıktı. Bir keresinde, penaltı noktasında arkadan gelen Nico O'Reilly'yi geçmek isterken biraz fazla kendinden emin davrandı. O'Reilly araya girdi ve Real'in kalecisi Thibaut Courtois'nın ayaklarıyla topu kaleye gitmesini engelleyen hızlı refleksleri olmasaydı, skor 1-3 olacaktı.

    Bunun dışında Pitarch, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında orta sahanın ortasında olağanüstü bir performans sergiledi. "Thiago saklanmayacak, topu isteyecek" diyen teknik direktör Alvaro Arbeloa, maç öncesinde bu büyük sahnede ilk 11'de yer alması sürpriz olan oyuncusuna tam güven duyduğunu vurguladı. "Eminim harika olacak."

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Raul'un rekoru kırıldı: Thiago Pitarch, Alvaro Arbeloa'nın en sevdiği öğrencisi

    Arbeloa haklı çıktı. Bu arada, süper yeteneğine çok özel bir kulüp rekoru kırmasına da yardımcı oldu: Çarşamba akşamı itibarıyla Pitarch, 18 yaş 220 gün ile Real Madrid'de Şampiyonlar Ligi'nde bir eleme maçında ilk 11'de yer alan en genç İspanyol oyuncu oldu. O, 30 yıldır geçerli olan kulüp efsanesi Raul'un rekorunu kırdı. Raul, Mart 1996'da Juventus Torino'ya karşı 1-0 kazanılan maçta 33 gün daha yaşlıydı. Aslında, Brezilyalı Vinicius Junior, Madrilene'nin Şampiyonlar Ligi eleme maçında ilk kez ilk 11'de yer aldığında (Şubat 2019'da 18 yaşında ve 216 gün) ondan biraz daha gençti.

    Pitarch'ı Raul ile birleştiren bir başka nokta da, eski dünya klasmanı forvet gibi, gençlik yıllarında Real'in şehir rakibi Atletico'da oynamış olması. Ancak 10 yaşında Rojiblancos'tan ayrıldı ve FC Getafe ve CD Leganes'ten birkaç yıl sonra Real'in altyapısına katıldı. Bu 2023 yılındaydı ve bir buçuk yıl sonra, City'ye karşı oynanan büyülü gecenin temelini atan gün geldi.

    Ocak 2025'te Pitarch, Real'in U18 takımıyla, o zamanlar Arbeloa'nın antrenörlüğünü yaptığı U19 takımıyla bir kulüp içi hazırlık maçı oynadı. Ve bugünkü A takımının teknik direktörü, o zamanlar 17 yaşında olan oyuncunun muazzam yeteneğinin yanı sıra şaşırtıcı olgunluğu ve kişiliğini de fark etti. Arbeloa'nın sevgiyle "canavar" olarak adlandırdığı Pitarch, bu özellikleri sayesinde profesyoneller arasında hızla iz bırakmayı başardı.

  • Thiago Pitarch: Real Madrid'in bugünü ve geleceği?

    Söz konusu hazırlık maçından kısa bir süre sonra Arbeloa, Pitarch'ı U19 takımına yükseltti ve ona Gençlik Ligi'nde ilk kez forma şansı verdi. Geçen yaz Arbeloa, ikinci takımın (Castilla) teknik direktörlüğüne terfi ettiğinde, Pitarch'ı da yanında götürdü ve onu İspanya üçüncü liginde ilk on bir oyuncusu yaptı. Arbeloa, Pitarch'ın öne çıkan özelliklerini şöyle vurguladı: "Her zaman topu istiyor, baskı altında tutuyor ve her zaman en iyi çözümü arıyor. Doğru pasları yapıyor, iyi hareket ediyor, kendini gösteriyor."

    Castilla'nın orta sahasında oynayan Pitarch, sezonun ilk yarısında yetişkin futbolunda değerli deneyimler kazandı. Arbeloa'nın üstündeki selefi Xabi Alonso, İspanya genç milli takımında oynayan ve kökleri nedeniyle Fas için de oynayabilecek olan Pitarch'ı zaman zaman kadrosuna aldı, ancak henüz onu oynatmadı. Bunu ilk kez birkaç hafta önce Benfica maçında Arbeloa yaptı, ardından Mart başında Getafe (0:1) maçında Pitarch ilk kez ilk on birde yer aldı.

    Genç oyuncu, elbette Real'in orta sahadaki mevcut sakatlık sorunlarından da faydalandı: Jude Bellingham ve Dani Ceballos son haftalarda sakatlık nedeniyle forma giyemedi, en son da Eduardo Camavinga diş sorunları nedeniyle forma giyemedi. Camavinga, City maçında tekrar forma giymeye hazırdı, ancak Arbeloa yine Pitarch'a güvenerek onu 76. dakikada oyundan aldı.

    Arbeloa, genç oyuncuyu sadece bir boşluğu doldurmak için görmüyor, kadro durumu yakında düzeldiğinde ona da şans vermek istiyor. Pitarch'ın Real Madrid'in şimdiki ve gelecekteki oyuncusu olup olmadığı sorulduğunda, teknik direktör kısa ve net bir şekilde "Evet" yanıtını verdi. 

    Özellikle City maçındaki performansı ile Pitarch bu güveni pekiştirdi ve ilginç bir soru ortaya attı: Toni Kroos (2024'te kariyerini sonlandıracak) ve Luka Modric'in (2025'te Milan'a transfer olacak) ayrılmasının ardından gecikmeli olarak gelecek olan yeni orta saha stratejisti, belki de çoktan Real'in kadrosunda yer alıyor olabilir mi? Elbette bu soruyu kesin olarak cevaplamak için henüz çok erken. Ancak Pitarch'ın, Real'in yazın orta saha için mutlaka kadrosuna katmak istediği dünya yıldızı Rodri'yi doğrudan düelloda gölgede bırakması dikkat çekiciydi.

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Thiago Pitarch: Bu sezonki istatistikleri

    TakımMaçlarGollerAsistlerSarı kart
    Real Madrid U191100
    Real Madrid Castilla14025
    Real Madrid5000
0