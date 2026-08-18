Manchester City kampındaki gerilim, Aralık 2024'te Liverpool'a karşı alınan moral bozucu 2-0'lık yenilginin ardından kırılma noktasına ulaştı. Amazon Prime Video belgeseli A Beautiful Obsession'dan yeni görüntülere göre Walker, takım toplantılarında kendisine adaletsiz davranmakla suçladığı menajerine sert bir çıkış yaptı. İngiltere milli oyuncusu, kadronun kıdemli liderlerinden biri olmasına rağmen eleştiriler için haksız şekilde hedef alındığını düşündü.

"Sürekli benim adımı söylüyorsun, her toplantıda," diye öfkeli şekilde soyunma odasında çıkışırken görülen Walker, şöyle devam etti: "Her lanet toplantıda söylenen isim benimki."

Bu patlama, kulüp için hassas bir dönemde yaşandı. Anfield'daki yenilgi, Manchester City'yi altısı mağlubiyet olmak üzere üst üste yedi maçlık galibiyetsiz bir seriye mahkum etti. Bu ani çöküş, yalnızca bir sezon önce art arda dört Premier League şampiyonluğu kazanarak elde ettikleri tarihi başarıyla keskin bir tezat oluşturdu. Gergin atmosferi daha da ağırlaştıran bir diğer unsur ise Guardiola'nın kısa süre önce sözleşmesini uzatarak geleceğini City'ye bağlamış olmasıydı.