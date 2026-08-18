AFP
Çeviri:
'Adımı söyleyip duruyorsun!' - Pep Guardiola, Manchester City'de Kyle Walker'la soyunma odasında yaşadığı hararetli tartışmanın ardından gözyaşlarına boğuldu
Anfield patlaması
Manchester City kampındaki gerilim, Aralık 2024'te Liverpool'a karşı alınan moral bozucu 2-0'lık yenilginin ardından kırılma noktasına ulaştı. Amazon Prime Video belgeseli A Beautiful Obsession'dan yeni görüntülere göre Walker, takım toplantılarında kendisine adaletsiz davranmakla suçladığı menajerine sert bir çıkış yaptı. İngiltere milli oyuncusu, kadronun kıdemli liderlerinden biri olmasına rağmen eleştiriler için haksız şekilde hedef alındığını düşündü.
"Sürekli benim adımı söylüyorsun, her toplantıda," diye öfkeli şekilde soyunma odasında çıkışırken görülen Walker, şöyle devam etti: "Her lanet toplantıda söylenen isim benimki."
Bu patlama, kulüp için hassas bir dönemde yaşandı. Anfield'daki yenilgi, Manchester City'yi altısı mağlubiyet olmak üzere üst üste yedi maçlık galibiyetsiz bir seriye mahkum etti. Bu ani çöküş, yalnızca bir sezon önce art arda dört Premier League şampiyonluğu kazanarak elde ettikleri tarihi başarıyla keskin bir tezat oluşturdu. Gergin atmosferi daha da ağırlaştıran bir diğer unsur ise Guardiola'nın kısa süre önce sözleşmesini uzatarak geleceğini City'ye bağlamış olmasıydı.
- Getty Images Sport
Guardiola'nın duygusal tepkisi
Tartışma büyürken Guardiola, Walker’ın adının sık sık yalnızca takım kaptanlarından biri olduğu için gündeme geldiğini anlatarak ortamı yatıştırmaya çalıştı. Ancak bu açıklama yalnızca yangına körükle gitti. Walker ise anında karşılık vererek, "Kaptan olmamı istemedin" sözleriyle menajerinin samimiyetini sorguladı. Hayal kırıklığı yaşayan sağ bek, sahadaki daha geniş taktiksel aksaklıkların günah keçisi hâline tekrar tekrar getirildiğini savunarak şöyle ekledi: "Başkasına tepki verdim, topu kaybettim, sen bir şekilde yine benim adımı bunun içine katıyorsun."
Ardından yüzleşme şaşırtıcı bir noktaya ulaştı; genellikle yoğun taktik odağıyla bilinen Guardiola, tüm A takım kadrosunun önünde gözle görülür şekilde duygusallaştı. Gözyaşlarını tutmakta zorlanan menajer, oyuncular için bir sürtüşme kaynağı hâline gelip gelmediğini açıkça sorguladığı duygulu bir konuşma yaptı.
"Eğer sorun bensem, bana söylemek zorundasınız" dedi gözyaşları içindeki Guardiola. "Para için ya da sadece burada kalmış olmak için burada kalmayacağım. Sözleşmeyi uzattım çünkü sizinle birlikte olmak istiyorum, o pozisyonda savaşmak istiyorum.
"Benden ayrılıyormuşsunuz ve sizden kaçıyormuşum gibi hissetmenizi istemiyorum. Parçaların dağıldığı hissine kapılmak istemiyorum. Ve ben, 'Hayır, size yardım etmek istiyorum' diye hissediyorum.
"Ama eğer siz, önce kaptanlar sonra da diğerleri, bir sorun olduğunu düşünüyorsanız? Bana söyleyin. Bu, hepinize duyduğum sevgiyi değiştirmeyecek. Bir saniye bile. Ama ben savaşmak istiyorum. Hepsi bu. Özür dilerim."
Bir dönemin sonu
Anfield'daki tartışmanın yankıları hızla görüldü; Walker'ın ilk 11'deki rolü bu olayın ardından keskin şekilde düştü. Başka bir yerde yeni bir başlangıç aramadan önce kulüp adına sadece yedi maçta daha forma giydi. Ocak 2025'te savunmacı, yurt dışındaki seçenekleri değerlendirmek istediğini bildirdi ve bunun sonucunda AC Milan'a kiralandı.
Walker, 2025 yazında Manchester City'den kalıcı olarak ayrılarak Burnley'e katıldı ve Manchester City formasıyla 300'den fazla maça çıktıktan sonra kulübe veda etti. Ayrılığı, yedi yıllık son derece başarılı bir dönemin sonunu getirdi; bu süreçte Premier League tarihinin en çok kupa kazanan beklerinden biri haline geldi.
- AFP
Etihad'daki miras
Guardiola da son sözleşmesinin tamamını doldurmadı ve başlangıçta planlanandan bir yıl önce, 2026 yazında kulüpten ayrılmayı tercih etti. Ayrılığının açıklanması, City'nin Bournemouth ile berabere kaldıktan sonra şampiyonluk yarışından kopmasının hemen ardından geldi. Son sezonlarının çalkantılı doğasına rağmen, onun vedası İngiliz futbolunu sonsuza dek dönüştüren ve benzeri görülmemiş bir hakimiyet dönemine resmen noktayı koydu.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun