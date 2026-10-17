Everton Teknik Direktörü Moyes, Hill Dickinson Stadium'da Chelsea'ye 2-0 yenildikleri maçın ardından hakem yönetimine yönelik eleştirilerini sakınmadı. Skor, Batı Londra ekibi için rahat bir galibiyete işaret etse de Moyes, maçın hakem Paul Tierney'nin tartışmalı kararlarıyla şekillendiğinde ısrarcıydı. İskoç teknik adamı en çok öfkelendiren olay, Morgan Rogers'ın James Garner'a yaptığı sert müdahalenin ardından sahada kalmasıydı. Moyes'a göre Rogers bu konuda fazlasıyla şanslıydı.

Maçın önceki bölümünde sarı kart gören İngiltere millî takım oyuncusu, müdahalesinde kramponunun tabanıyla Garner'a vurdu. Evertonlı orta saha oyuncusu bu pozisyonun ardından sağlık müdahalesine ihtiyaç duydu. Eski Everton kanat oyuncusu Pat Nevin de müdahalenin ikinci sarı kartı gerektirdiğini düşünenler arasındaydı. Ev sahibi ekibin teknik heyeti de bu görüşünü güçlü biçimde dile getirdi.