AFP
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“Adil değil!” David Moyes, Chelsea’ye yenilginin ardından tartışmalı hakem kararlarına öfkelendi
Moyes, Rogers'ın cezasız kurtulması konusunda Tierney'i sorguladı
Everton Teknik Direktörü Moyes, Hill Dickinson Stadium'da Chelsea'ye 2-0 yenildikleri maçın ardından hakem yönetimine yönelik eleştirilerini sakınmadı. Skor, Batı Londra ekibi için rahat bir galibiyete işaret etse de Moyes, maçın hakem Paul Tierney'nin tartışmalı kararlarıyla şekillendiğinde ısrarcıydı. İskoç teknik adamı en çok öfkelendiren olay, Morgan Rogers'ın James Garner'a yaptığı sert müdahalenin ardından sahada kalmasıydı. Moyes'a göre Rogers bu konuda fazlasıyla şanslıydı.
Maçın önceki bölümünde sarı kart gören İngiltere millî takım oyuncusu, müdahalesinde kramponunun tabanıyla Garner'a vurdu. Evertonlı orta saha oyuncusu bu pozisyonun ardından sağlık müdahalesine ihtiyaç duydu. Eski Everton kanat oyuncusu Pat Nevin de müdahalenin ikinci sarı kartı gerektirdiğini düşünenler arasındaydı. Ev sahibi ekibin teknik heyeti de bu görüşünü güçlü biçimde dile getirdi.
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Moyes, ‘adil olmayan’ hakem yönetimini sert şekilde eleştirdi
Moyes, Merseyside'daki gergin karşılaşma boyunca kendi oyuncularına katı davranan hakemin kırmızı kart göstermemesinin maçın dönüm noktası olduğunu düşündü.
Moyes, maç sonrası TNT Sports'a verdiği röportajda, “Rogers'ın Jimmy'ye müdahalesi tartışılabilirdi. Ama her pozisyonda serbest vuruş istiyoruz demiyoruz. Hakemlerin kararları doğru vermesini istiyoruz ve Harrison'ın yaptığı müdahale hakkında doğru karar verildiğini düşünmüyorum. Bunun haksızlık olduğunu düşündüm,” dedi. Deneyimli teknik direktörün hayal kırıklığı açıktı. Moyes, Pedro Neto sonunda gol perdesini açmadan önce Rogers'a gösterilecek bir kırmızı kartın ikinci yarının gidişatını değiştirebileceğini düşünüyordu.
Everton teknik direktörü Armstrong'a gösterilen sarı karta anlam veremedi
Gerginlik, genç Harrison Armstrong’un Josh Acheampong’a kayarak yaptığı müdahale nedeniyle sarı kart gördüğü ilk yarıdan itibaren artıyordu. Goodison tribünleri kararı yuhalarken Moyes da altyapıdan yetişen oyuncusuna neden kart gösterildiğini anlayamadı.
Genç orta saha oyuncusunun karıştığı pozisyon hakkında konuşan Moyes, bu müdahalenin takımının maçın başındaki performansında öne çıkan anlardan biri olduğunu söyledi. Teknik direktör, TNT Sports’a şunları söyledi: “Bence Harrison uzak tarafta harika bir müdahale yaptı. Muhtemelen ilk yarının en iyi anıydı ve futbol izleyenlerin de bunu takdir ettiğini düşünüyorum. Neden kart gördüğünü anlamadım. Bu arada pozisyonu izlemedim ama bana göre hiçbir şekilde faul değildi. Bence bu, yaptığımız işin bir parçası. Rakip oyuncu da kalkıp oyuna devam etti.”
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Neto'nun dublesi, hücumda etkisiz kalan Everton'ı cezalandırdı
Hakeme yönelik şikâyetlere rağmen Everton, sonuçta kaçırdığı fırsatlar ve Pedro Neto’nun etkili performansı nedeniyle yenildi. Maçın öne çıkan ismi olan Portekizli kanat oyuncusu iki gol atarak Xabi Alonso’nun takımının ligde dördüncü sıraya yükselmesini sağladı. Neto, Premier League’deki 187. maçında ilk kez bir karşılaşmada iki gol kaydetti.
Neto’nun fırsatları gole çevirmesi, Chelsea kalesini yeterince sık tehdit edemeyen Everton’ın performansıyla tezat oluşturdu. Moyes artık hücum hattını daha etkili hâle getirme göreviyle karşı karşıya. Everton, ikinci yarının tamamında yalnızca iki şut çekebildi ve konuk ekip karşısında geriye düştükten sonra ciddi bir geri dönüş girişiminde bulunamadı.
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