Barcelona, takımdan ayrılacak forvetler Robert Lewandowski ve Ferran Torres'un yerine Alvarez'i yaz dönemindeki birincil hedefi olarak belirledi. Katalan kulübü, üç sezona yayılmış şekilde yapılandırılan yaklaşık 100 milyon € değerinde bir teklif sundu ancak Atletico Madrid müzakereye girmeyi kesin bir dille reddetti.

Gerilim, Alvarez'in Dünya Kupası sırasında ayrılma isteğini kamuoyu önünde dile getirmesiyle tırmandı. Bu durum, Rojiblancos yönetiminin sert bir açıklama yayımlamasına yol açtı; yönetim, transferi oy birliğiyle engelledi ve Barcelona'yı etik dışı davranmakla suçladı.

Başkent kulübünün ayrıca, iddia edilen yasa dışı temaslar nedeniyle RFEF ve FIFA'ya şikâyette bulunduğu, La Liga şampiyonunu da medyayı manipüle etmekle suçladığı bildirildi.



