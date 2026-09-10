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"Adil bir teklif yaptık!" Barcelona yöneticisi Deco, Julian Alvarez girişimi konusunda Atletico Madrid'e yanıt verdi ve ayartma iddialarını reddetti
Atleti, Barcelona'nın Alvarez için yaptığı 100 milyon euroluk teklifi reddetti
Barcelona, takımdan ayrılacak forvetler Robert Lewandowski ve Ferran Torres'un yerine Alvarez'i yaz dönemindeki birincil hedefi olarak belirledi. Katalan kulübü, üç sezona yayılmış şekilde yapılandırılan yaklaşık 100 milyon € değerinde bir teklif sundu ancak Atletico Madrid müzakereye girmeyi kesin bir dille reddetti.
Gerilim, Alvarez'in Dünya Kupası sırasında ayrılma isteğini kamuoyu önünde dile getirmesiyle tırmandı. Bu durum, Rojiblancos yönetiminin sert bir açıklama yayımlamasına yol açtı; yönetim, transferi oy birliğiyle engelledi ve Barcelona'yı etik dışı davranmakla suçladı.
Başkent kulübünün ayrıca, iddia edilen yasa dışı temaslar nedeniyle RFEF ve FIFA'ya şikâyette bulunduğu, La Liga şampiyonunu da medyayı manipüle etmekle suçladığı bildirildi.
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Deco, Barcelona'nın saygılı davrandığında ısrar ediyor
RAC1'e konuşan Deco, Barcelona'nın yaklaşımını savundu ve 26 yaşındaki oyuncuya transferi zorlaması yönünde talimat verdikleri iddialarını reddetti. Deco, "Bizde olan bilgi bu. Her şeyi doğru şekilde yaptık" dedi. "Bir teklif yaptık ve hiçbir yanıt almadık. Basında bununla ilgili daha fazla konuşuldu. Kendileriyle saygılı bir şekilde konuştuk. En başından beri bize onu satmak istemediklerini söylediler.
"Gerçek olanın dışında söyleyebileceğim fazla bir şey yok. Resmî ve makul bir teklif yaptık... Ödemeyi üç sezona yayacak bir teklif sunduk. Ödemeyi beş taksitte yapan kulüpler de var."
Sportif direktör, Atletico'nun perde arkasında usulsüzlük yapıldığı yönündeki suçlamalarını tamamen reddetti. "Barcelona, Julian'a Atletico'dan ayrılma isteğini kamuoyu önünde dile getirmesini söylemedi" ifadelerini kullandı. "Aynı konuyu sürekli gündeme getiremezsiniz. Bu, gerçeklikten çok sosyal baskıyla ilgili bir mesele. Bundan fazlası yok."
Barcelona, transfer stratejisini değiştirmek zorunda kaldı
Alvarez'in Madrid'de kalmasıyla birlikte Barcelona, transfer stratejisini değiştirmek zorunda kaldı. Deco, Lewandowski kalibresinde bir santrforun yerini doldurmanın neredeyse imkânsız olduğunu belirterek kulübün piyasada alternatif hücum profillerini değerlendirdiğini söyledi.
"Eğer Julian bize katılmamış olsaydı, benzer bir profile bakmak zorunda kalacaktık. Bu yüzden Gabriel [Jesus]'u transfer ettik," diye doğruladı Deco. "[Karim] Adeyemi konusunda ise fırsat daha erken ortaya çıktı. [Roony] Bardghji'ye gelince, onu kiralık göndermeyi planlıyorduk."
- Getty Images Sport
Alvarez, Atletico için sahalara dönüyor
Transfer süreci sürerken Atletico'nun La Liga'daki ilk maç kadrosuna hiç alınmayan Alvarez, o tarihten bu yana Diego Simeone'nin kadrosuna yeniden dahil edildi. Arjantinli forvet, Athletic Club'a 3-0 kaybedilen maçta ikinci yarıda oyuna girerek sahalara döndü.
Ardından Arjantinli forvet, Atletico'nun Liverpool ile oynadığı Şampiyonlar Ligi lig aşaması açılış maçı için takımla birlikte seyahat etti. Ancak Simeone'nin ekibi, Merseyside'da sonunda 2-1 mağlup oldu.
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