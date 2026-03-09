adidas
adidas, yeni Predator EQT kramponlarıyla 90'ların futbol nostaljisini yaşatıyor
adidas, nostaljik Predator'ları piyasaya sürdü
Bir dizi inanılmaz derecede havalı yeniden lansmanların sonuncusu olarak adidas, 90'ların başındaki futbol estetiğinin tam anlamıyla simgesi olan adidas Equipment dönemine bir saygı duruşu niteliğindeki Predator EQT'yi piyasaya sürdü.
Çok temiz bir tasarıma sahip olan ayakkabının koyu siyah tabanında üç metalik gümüş şerit göze çarpıyor ve adidas Equipment markasının kendine özgü yeşil rengi bu şeritlerin etrafını çevreliyor. Temelde sade olan görünüm, ön ayak kısmındaki soyut gümüş desen ve tabandaki aynı yeşil renk ile daha da güzelleştirilmiş. Serinin ikonik logosu, topuk ve katlanabilir dil kısmında "EQT 1991" yazısı ile birlikte yer alıyor.
adidas Equipment nedir?
1991 yılında ilk kez tanıtılan adidas Equipment, birçok spor dalında kullanılabilen, sade ve işlevsel bir ürün serisi olarak tasarlandı. Yeşil, siyah ve beyazdan oluşan basit bir renk paleti kullanılarak, her şey temel unsurlarına indirgenerek tamamen performansa odaklanıldı. Bu seriyi tanımlayan ünlü logoyu taşıyan orijinal parçalar, bugün hala dünyanın dört bir yanındaki vintage spor giyim koleksiyoncuları tarafından aranıyor.
Futbol dünyasında, bu seri Arsenal, Liverpool ve Bayern Münih gibi takımların giydiği, o dönemin bol tişört ve kısa şort estetiğiyle özdeşleşmiştir. Üç kalın, renkli şeritlerin sağ omuz ve şortun sol bacağına yerleştirildiği ve Equipment logosu göğsün ortasına yerleştirildiği bu forma şablonu, tesadüfen ikonik hale gelmiş ve anında tanınabilir bir hale gelmiştir.
Sahaya dön
Orijinal parçalar birçok koleksiyoncu için kutsal kase niteliğinde olsa da, adidas yıllar boyunca sokak giyim koleksiyonları, spor giyim ve spor ayakkabıları piyasaya sürerek serinin popülaritesinden yararlanmıştır, ancak bu, sahalara nadir bir dönüş niteliğindedir. Adidas Equipment Predator Precision 2000 yılında piyasaya sürülmüş ve serinin 30. yılını kutlamak için 2021 yılında Predator Freak EQT paketi piyasaya sürülmüştür, ancak bu ürünler yaygın olarak giyilmemiştir.
Teknik konular
adidas'ın yeni Predator modeli, Equipment serisini modern çağa taşıyor. Ayakkabı hala sade bir tasarıma sahip olsa da, bazı modern dokunuşlarla dikkat çekiyor.
Yeni hafif yapısı ile tasarlanan bu krampon, Alman spor giyim devinin "Powerspine" plakası ile tabana entegre edilerek daha fazla stabilite sağlıyor ve sporcuya her vuruşta daha fazla güç ve hassasiyet sunuyor.
adidas Predator EQT, şu anda çevrimiçi olarak ve belirli perakende mağazalarında satışta.
