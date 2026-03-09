adidas, yeni Predator EQT kramponlarıyla 90'ların futbol nostaljisini yaşatıyor

1991 yılında ilk kez tanıtılan adidas Equipment, birçok spor dalında kullanılabilen, sade ve işlevsel bir ürün serisi olarak tasarlandı. Yeşil, siyah ve beyazdan oluşan basit bir renk paleti kullanılarak, her şey temel unsurlarına indirgenerek tamamen performansa odaklanıldı. Bu seriyi tanımlayan ünlü logoyu taşıyan orijinal parçalar, bugün hala dünyanın dört bir yanındaki vintage spor giyim koleksiyoncuları tarafından aranıyor.

Futbol dünyasında, bu seri Arsenal, Liverpool ve Bayern Münih gibi takımların giydiği, o dönemin bol tişört ve kısa şort estetiğiyle özdeşleşmiştir. Üç kalın, renkli şeritlerin sağ omuz ve şortun sol bacağına yerleştirildiği ve Equipment logosu göğsün ortasına yerleştirildiği bu forma şablonu, tesadüfen ikonik hale gelmiş ve anında tanınabilir bir hale gelmiştir.