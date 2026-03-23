adidas Ice Cold Precision packadidas
Krishan Davis

Çeviri:

adidas, sezonun son haftalarına hazır olmak üzere Predator, F50 ve Copa modellerine cesur yeni renkler kazandıran, göz alıcı yeni bir krampon serisini piyasaya sürdü

adidas, sezonun sonuna doğru Predator, F50 ve Copa serileri için yepyeni tasarımlarla donatılmış, göz alıcı bir futbol ayakkabısı koleksiyonunu piyasaya sürdü. 2026 Dünya Kupası'na geri sayımın iyice hızlandığı bu dönemde, bu koleksiyon Alman spor giyim devinin normal sezon içindeki son lansmanı olacak gibi görünüyor.

  adidas, "Ice Cold Precision" koleksiyonunu piyasaya sürdü

    adidas'ın "Ice Cold Precision" koleksiyonu, sezonun son haftalarına yaklaşırken markanın üç amiral gemisi serisine yeni renk seçenekleri getiriyor. Gümüş grisi ve çarpıcı mavi tonlarını içeren bu koleksiyon, 2025-26 sezonunun son haftalarında sıcaklıkların artmasıyla birlikte sporcuların serin kalmasını sağlıyor.

    Ice Cold Precision paketini adidasShop'tanşimdisatın alın

  • adidas Predator Ice Cold Precisionadidas

    Yeni, buz gibi Predators

    Yenilenmiş Predator, buz mavisi ve açık gri renkleriyle karşımıza çıkıyor. Ayakkabının ikonik katlanabilir dili, topuk kısmı ve logosu üzerinde mavi ve neon yeşili detaylarla çevrelenmiş üç şerit bulunuyor. Bu bot, vuruş hassasiyeti için yeniden tasarlanan NANOSTRIKE+ file üst kısım, tutunma için STRIKEFRAME taban plakası ve denge için taban içindeki POWERSPINE plakası dahil olmak üzere, beklediğiniz tüm yeni teknolojileri barındırıyor.

  • F50 maviye bürünüyor

    F50’nin yepyeni tasarımında bu renk şemasına gönderme yapılıyor; hız ayakkabısı elektrik mavisi renkte, üç şerit ise aynı göz kamaştırıcı yeşil renkte. FIBRETOUCH üst kısım hafif bir destek sağlarken, SPRINTWEB dokusu kusursuz top kontrolü garanti ediyor.

    Copa ise sade gümüş rengiyle karşımıza çıkıyor; üç şerit ve diğer detaylar ise beyaz renkte.

  • F50 Ice Cold Precision packadidas

    F50 ve Predator

    Bu tanıtım kampanyasında Predator serisinin sporcuları Jude Bellingham, Aitana Bonmati ve Raphinha yer alırken, Lionel Messi, Lamine Yamal ve Trinity Rodman ise F50 serisini temsil ediyor. adidas, futbolcuları bu iki ana seri arasında seçim yapmaya teşvik etmeye devam ediyor.

    "Ice Cold Precision" paketi, 30 Mart'tan itibaren adidas ve seçkin perakendecilerden satın alınabilir.

    Ice Cold Precision paketini adidas'tan satın alınŞimdisatın alın