adidas
Çeviri:
adidas, sezonun son haftalarına hazır olmak üzere Predator, F50 ve Copa modellerine cesur yeni renkler kazandıran, göz alıcı yeni bir krampon serisini piyasaya sürdü
adidas, "Ice Cold Precision" koleksiyonunu piyasaya sürdü
adidas'ın "Ice Cold Precision" koleksiyonu, sezonun son haftalarına yaklaşırken markanın üç amiral gemisi serisine yeni renk seçenekleri getiriyor. Gümüş grisi ve çarpıcı mavi tonlarını içeren bu koleksiyon, 2025-26 sezonunun son haftalarında sıcaklıkların artmasıyla birlikte sporcuların serin kalmasını sağlıyor.
- adidas
Yeni, buz gibi Predators
Yenilenmiş Predator, buz mavisi ve açık gri renkleriyle karşımıza çıkıyor. Ayakkabının ikonik katlanabilir dili, topuk kısmı ve logosu üzerinde mavi ve neon yeşili detaylarla çevrelenmiş üç şerit bulunuyor. Bu bot, vuruş hassasiyeti için yeniden tasarlanan NANOSTRIKE+ file üst kısım, tutunma için STRIKEFRAME taban plakası ve denge için taban içindeki POWERSPINE plakası dahil olmak üzere, beklediğiniz tüm yeni teknolojileri barındırıyor.
F50 maviye bürünüyor
F50’nin yepyeni tasarımında bu renk şemasına gönderme yapılıyor; hız ayakkabısı elektrik mavisi renkte, üç şerit ise aynı göz kamaştırıcı yeşil renkte. FIBRETOUCH üst kısım hafif bir destek sağlarken, SPRINTWEB dokusu kusursuz top kontrolü garanti ediyor.
Copa ise sade gümüş rengiyle karşımıza çıkıyor; üç şerit ve diğer detaylar ise beyaz renkte.
- adidas
F50 ve Predator
Bu tanıtım kampanyasında Predator serisinin sporcuları Jude Bellingham, Aitana Bonmati ve Raphinha yer alırken, Lionel Messi, Lamine Yamal ve Trinity Rodman ise F50 serisini temsil ediyor. adidas, futbolcuları bu iki ana seri arasında seçim yapmaya teşvik etmeye devam ediyor.
"Ice Cold Precision" paketi, 30 Mart'tan itibaren adidas ve seçkin perakendecilerden satın alınabilir.