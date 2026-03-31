adidas, ikonik Y-3 F50 Tunit serisini yeniden piyasaya sürerek "canavarları" yeniden uyandırıyor
adidas, "canavarları" yeniden uyandırıyor
Alman spor giyim devi ile ünlü Japon moda tasarımcısı Yohji Yamamoto arasındaki Y-3 işbirliğinin ilk yıllarında, 2006 Dünya Kupası öncesinde piyasaya sürülen orijinal krampon serisi, Japon mitolojisinden esinlenen çarpıcı tasarımlarla dikkat çekmiş ve koleksiyoncular için anında bir "kutsal kase" haline gelmişti. İkonik F50 Tunit siluetinin üzerine işlenmiş dört "canavar"ı tasvir eden bu tasarım, 2026 için yeniden piyasaya sürüldü: mavi bir ejderha, sarı bir kaplan, kırmızı bir kartal ve gümüş bir kurt.
Futbol ve sokak modasının birleşimi
Bu sefer, ayakkabı çarpıcı bir çapraz tasarımla günümüze uyarlanmış, rahatça yürüyebileceğiniz bir dış taban ünitesine dönüştürülerek hem sahaya hem de sokağa hazır hale geldi. Çim sahada oynamak isteyenler için ise kurt versiyonu bir futbol ayakkabısı olarak kalıyor. Bu model, bir bakışta tanınan 2006 versiyonundaki aynı tasarım ve bağcık kapağını korurken, 2026'ya hazır hale getirmek için gerekli tüm teknik güncellemelerle yeniden tasarlandı.
Y-3'ün en yeni koleksiyonu
Bu, 2002 yılına kadar uzanan ve adidas ile saygın tasarımcı Yamamoto'nun işbirliğinden doğan öncü lüks spor giyim serisi adidas Y-3'ün en son koleksiyonu. Bu ortaklık, futbol ve sokak giyimi arasındaki kesişim noktası açısından zamanının çok, çok ötesindeydi. Real Madrid ve İngiltere milli takımında forma giyen Jude Bellingham, kısa süre önce kendisine özel Y-3 forması aldı.
Şimdi ne olacak?
2026 Dünya Kupası'na doğru zaman ilerledikçe, 2026 F50 Elite Tunit Y-3 modelini yakında sahada görebileceğiz. Bu ayakkabılar, Liverpool'dan Hugo Ekitike de dahil olmak üzere adidas'ın en etkili sporcuları tarafından giyilecek. Ayakkabılar, Y-3'ün Paris Moda Haftası defilesinde çoktan tanıtılmıştı ve bu "canavarlar" 1 Nisan Çarşamba günü resmi olarak yeniden sahneye çıkacak.