adidas, Alexi Lalas'ın mankenlik yaptığı ikonik 1994 USMNT deplasman formasına geri dönüyor

Adidas, bunun 1994 yılındaki deplasman forması olduğunu açıkça belirtmemiş olsa da, 2026 Dünya Kupası'nın Kuzey Amerika'da başlamasına üç ay kala piyasaya sürülmesi, kendi sonuçlarınızı çıkarmanıza olanak tanıyor. 1994 Dünya Kupası'nda oynayan ve orijinal formayı giyen eski USMNT yıldızı Alexi Lalas, yeni koleksiyonun modellerinden biri.

adidas Football'un tasarım direktörü Inigo Turner, lansmanda "U.S. Denim formasıyla, her zaman farklı ve özgün olan Amerikan futbolunun bir yönünü yakalamayı amaçladık" dedi. "Bu tasarım, cesur grafikler, korkusuz renkler ve buradaki oyunun insanlara ait gibi görünmesi ve hissedilmesi gerektiği inancıyla bu ruha yaslanıyor."