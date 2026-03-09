adidas/GOAL
Çeviri:
adidas, Alexi Lalas'ın mankenlik yaptığı ikonik 1994 USMNT deplasman formasına geri dönüyor
adidas, Dünya Kupası öncesi hazırlıklara başladı
Bu yaz büyük maç için geri sayım başladı. ABD, Meksika ve Kanada ile birlikte bir kez daha ev sahipliği görevini üstlenecek. Nike bu sefer USMNT'nin resmi forma tedarikçisi olabilir, ancak adidas da bu pastadan pay almak istiyor ve turnuva öncesi heyecana katılarak, ürettikleri ünlü 1994 deplasman forması yeni bir versiyonunu piyasaya sürdü ve ona U.S. Denim Jersey adını verdi.
- adidas
USMNT klasiğine bir selam
Gömlek, ikonik orijinal modelde olduğu gibi aynı belirgin yıkanmış kot efekti, dağınık beyaz yıldızlar ve yakada ve kollarda göze çarpan kırmızı detaylara sahip. Görünüşe göre 90'ların estetiğinden ve modern sokak giyiminden ilham alınmış. 1994 deplasman forması ile arasındaki temel fark, göğüste federasyon ambleminin bulunmaması.
Amerikan futboluna övgü
Adidas, bunun 1994 yılındaki deplasman forması olduğunu açıkça belirtmemiş olsa da, 2026 Dünya Kupası'nın Kuzey Amerika'da başlamasına üç ay kala piyasaya sürülmesi, kendi sonuçlarınızı çıkarmanıza olanak tanıyor. 1994 Dünya Kupası'nda oynayan ve orijinal formayı giyen eski USMNT yıldızı Alexi Lalas, yeni koleksiyonun modellerinden biri.
adidas Football'un tasarım direktörü Inigo Turner, lansmanda "U.S. Denim formasıyla, her zaman farklı ve özgün olan Amerikan futbolunun bir yönünü yakalamayı amaçladık" dedi. "Bu tasarım, cesur grafikler, korkusuz renkler ve buradaki oyunun insanlara ait gibi görünmesi ve hissedilmesi gerektiği inancıyla bu ruha yaslanıyor."
- adidas
ABD'den ilham alan koleksiyon
Jersey, rahatlık, hareket kabiliyeti ve çok yönlülük için hafif performans kumaşından üretilmiştir. Çizgili kollu ve şortlu üniversite tarzı bir eşofman üstü ve aynı yıldız grafiği ve kırmızı renkli detaylara sahip bir şapka, koleksiyonu tamamlıyor. Koleksiyon, 10 Mart'tan itibaren adidas.com/us ve seçkin perakendecilerden satın alınabilir.
Reklam