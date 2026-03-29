Adi Hutter, Igor Tudor'un ayrılmasının ardından Tottenham'la ilgili söylentiler konusunda sessizliğini bozdu
Tottenham'da Tudor'un görevden alınmasının ardından, Hutter'in göreve getirilme olasılığına dair spekülasyonlar yoğunlaştı. Ekim ayında Monaco'dan ayrıldığından beri kulüpsüz olan 56 yaşındaki teknik direktör, artan söylentilere yanıt vermek amacıyla medyaya resmi bir açıklama yayınlayarak mevcut mesleki duruşunu netleştirdi.
Sky Sports Austria'ya göre Hutter, "Son birkaç gün ve haftadır, çeşitli kulüplerle adım giderek daha fazla anılıyor. Ancak, Monaco'daki görevimden ayrıldıktan hemen sonra da söylediğim gibi, en erken yeni sezonun başında tekrar baş antrenör olarak çalışmak istiyorum. Bu konudaki duruşum o zamandan beri değişmedi" dedi.
Tudor'un ayrılmasının ardından Spurs'ta kargaşa
Hutter'in açıklamasının zamanlaması, Spurs için bir başka darbe niteliğinde; zira Avusturyalı teknik adamın transferi, en azından mevcut sezonun sonuna kadar gündemden kalkmış görünüyor.
Tottenham, Premier Lig'deki düşüşünü durduramayan ve felaketle sonuçlanan yedi maçlık serinin ardından Pazar günü Tudor ile yollarını ayırma kararı aldı. Tudor'un kovulma kararı, Nottingham Forest'a karşı evinde alınan 3-0'lık utanç verici yenilginin ardından geldi. Bu sonuç, Londralıları 17. sırada bırakırken, Spurs sezon başında pek kimsenin tahmin edemeyeceği bir küme düşme mücadelesinin tam ortasında bulunuyor.
Tottenham'da panik havası
Sezonun son düzlüğüne girilirken Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki durum giderek daha da riskli hale geliyor. Forest'a karşı alınan mağlubiyetin ardından Spurs, küme düşme hattının son sırasında yer alan Londra rakibi West Ham United'ın sadece bir puan üzerinde bulunuyor. Teknik direktör koltuğundaki istikrarsızlık, kulübün birinci ligdeki konumuna dair endişeleri daha da artırdı.
Bu kadar kısa bir süre sonra Tudor'un kovulması, yönetim kurulunun Premier Lig'de kalmayı garanti edecek bir çözüm bulma konusundaki çaresizliğini yansıtıyor, ancak Hutter'in isteksizliği, acil bir çözüm için başka yerlere bakmak zorunda kalabileceklerini gösteriyor.
Tottenham'ın bundan sonraki planları neler?
Tottenham yönetimi artık kısa vadeli bir kurtarma görevini üstlenmeye hazır diğer adaylara yönelmek zorunda. Kulüp, Tudor’un kısa süreli yönetiminde özgüvenini yitirmiş görünen kadroyu yeniden canlandırmak için bir an önce kaliteli bir teknik direktör bulmayı umuyordu.
Yönetim kurulu, takımı alt sıralardan kurtarabilecek bir teknik direktör aradığı için, önümüzdeki günlerde teknik direktör arayışları yoğunlaşacak gibi görünüyor. Spurs, 12 Nisan'da Sunderland deplasmanında Premier Lig'e geri dönecek.